吃保健品补身竟惹祸？55岁女子肾功能退化至90岁 医生拆解保健品伤肾风险

不少人都有服用保健品的习惯，但若服用方式不当可能会影响肾脏健康？一名55岁女子因长期服用多种保健食品，导致肾功能退化至90岁的状态。有医生拆解不当服用保健食品可能带来多种常见的伤肾风险，并进一步说明正确摄取的方法。

吃保健品补身竟惹祸？55岁女子肾功能退化至90岁

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页发文指，该名55岁女子的体检报告显示，她的肾丝球过滤率仅剩45分，相当于90岁的肾脏，已达慢性肾衰竭第三期。医生为她进行检查后，发现她并未患有糖尿病、高血压、痛风、肾丝球炎、多囊肾等常见导致慢性肾衰竭的疾病，却出现严重的肾功能损伤。经过详细询问后，该女子从运动包取出十几瓶各式各样、来自不同国家与品牌的保健食品，并表示自己已持续服用5年。其中大部分产品属于高剂量、高度加工、且富含高蛋白与高磷钾的补充品，这正是导致她肾功能迅速恶化的主因。后来，医生建议她暂停摄取所有保健品，并务必多喝水、适量运动。仅一个月后，她的肾丝球过滤率已恢复至60分，情况大幅改善。

医生拆解保健品伤肾风险 教正确食用方法

洪永祥医生表示，随著生物科技日新月异，保健品早已超越过去仅补充维他命的时代。若能正确选择，确实可为健康加分；但本身为患病体质、饮食限制较多，胡乱摄取保健食品，可能比不吃更伤肾。他综合不同研究，整理出保健品常见的5大伤肾风险 ，并说明正确摄取的方法，以避免伤害肾脏与影响整体健康：

保健品5大伤肾陷阱：

1. 把保健品当成药物，放弃医生处方

许多人认为西药伤肾、副作用多，不如改吃天然补充品，结果自行停用处方药物，转而服用网路推荐的复方草本或天然保健品。对肾病患者而言，这样的选择风险极高。有研究显示，某些补充品或草药缺乏足够证据能改善慢性肾病，例如减缓肾功能下降速度或降低尿蛋白；若患者自行停用已被证实能延缓肾衰竭的处方药物，例如降血压药、降蛋白尿药物等，反而可能使病情恶化。

建议：

保健品与处方药物可同时使用，若想添加某种补充品，切勿自行停用原有处方。应先咨询医生，由医生评估补充品的风险与益处，再决定是否适合搭配使用。

2. 成分隐藏高磷、高钾或高蛋白（不适用于肾病患者）

肾病患者的体质与饮食限制与一般人不同，医生会提醒需限制磷、钾、蛋白的摄取。然而，许多一般保健品，例如常见的高蛋白粉、鸡精、蚬精等，虽然适用于大众，但对肾病患者却可能构成较高风险。这是因为许多加工保健品，尤其是蛋白粉、多种维他命片、即溶冲泡包等，常含有高磷添加剂或高钾配方，而成分标示有时仅使用一般名称，例如磷酸盐或食品添加剂，消费者不易察觉其风险。此外，无机磷如食品添加的磷酸盐，容易在肠道中被高度吸收，可能导致血磷上升，对慢性肾衰竭患者尤其有害，并可能增加血管钙化、心血管风险与骨代谢问题。多项研究指出，控制膳食中可吸收磷，尤其是来自添加物的部分，是管理慢性肾衰竭的重要环节。

建议：

在购买前仔细阅读成分表，若看到磷酸盐、磷酸二氢盐或模糊的添加剂名称，需格外谨慎。肾病患者建议选择低磷、低钾、低蛋白的保健品，必要时可将产品成分拍照，带给肾脏科医生或肾脏营养师评估，确认是否会显著增加每日蛋白质、磷或钾的摄取量。

3. 看似天然的草药保健品

天然等于安全是一个常见的迷思，事实上，多种草药与天然成分已有报告指出会造成肾损伤。最著名的例子是含有马兜铃酸的中药，曾引发严重的肾衰竭与肾癌事件。此外，某些植物或其活性成分，例如某些蒽醌衍生物、碱类、或其他生物活性化合物，已被动物实验或临床报告证实与急性或慢性肾损伤有关。这些风险若缺乏医疗监测的情况下，更容易被忽略。

建议：

对于来源不明或未经严格安全性试验的草本复方产品要格外谨慎，若产品宣称是古方秘方、具有特效护肾功能，更应怀疑其安全性。还可以直接问肾脏科医生或合格中医师，确认保健品中的草本成分是否可能对肾脏造成影响。

4. 制程与品质不良暗藏重金属、污染物/标示不实存健康隐忧

许多人为了保养肾脏而食用鱼油，却反而可能伤害肾脏。其实许多大型鱼类位处食物链后端，重金属尤其是甲基汞含量过高，长期服用可能导致肾损伤。事实上，保健品本质上是一种经过加工的食品，其原料来源、制造过程与是否通过第三方检验至关重要。若制造标准不佳，产品可能含有重金属，例如铅、镉、砷、塑化剂、农药残留、添加未标示的处方药物或过量的食品添加剂，如甜味剂、防腐剂、香精色素、赋形剂等，对肾脏造成直接或累积性毒害。有研究指出，环境重金属暴露，例如镉、铅，与肾功能下降风险相关。另有研究发现，市售的补充品偶尔会出现重金属超标或标示不实的情况。

建议：

优先选择具备第三方检验报告的产品，若服用后出现不明原因的过敏、不适，或肝肾功能变差、血液检查异常，应立即停止使用。

5. 保健品与处方药的交互作用

许多保健品可能改变药物代谢，或影响药物在血液中的浓度与效果，导致药效减弱或副作用增加。肾病患者通常同时服用降血压药、糖尿病药、抗凝血药或利尿剂，这些药物若与保健食品发生交互作用，可带来明显的临床风险。例如，某些草本保健食品可能影响血钾水平，或干扰利尿剂、抗凝血药的效果；而在使用复方草本产品时，其与处方药物之间的交互作用风险更难以预测。多项研究与调查显示，慢性肾脏病患者使用中草药的比例不低，且已有实际发生交互作用的案例。

建议：

列出目前服用的所有处方药与非处方药，包括维他命、草本补充品、保健粉包等。在开始使用任何新的保健食品前，应向肾脏科医生或药师清楚说明正在服用的药物，以评估是否可能产生交互作用，切勿仅依赖网友意见或广告资讯自行判断。

他特别提醒，肾病患者在正确使用保健食品时，需格外注意以下3点：

保健品品质参差不齐，且不如处方药物经过严谨的三期临床试验。因此，服用任何保健食品超过三个月后，务必进行肝肾功能检查；若出现任何异常，应立即暂停使用。

若每日能从天然食物中摄取足够的营养素，仍应以当令、当季的新鲜食材为优先选择。

保健品应根据自身身体需求与疾病状况来挑选，并非摄取越多越好。

肾病/慢性肾衰竭10大症状

据本港衞生署资料，肾病位列本港死亡率第7位。香港大学李嘉诚医学院内科学系临床副教授叶逸轩医生曾表示，全港约有10%港人患有慢性肾功能衰退， 更有8,000至10,000名病人因末期肾衰竭须接受透析（俗称「洗肾」）或肾脏移植治疗。

医管局资指，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便方面的症状：

小便带血 / 茶色尿（血尿）

小便带泡沫（蛋白尿）

小便混浊（尿感染）

小便赤痛、频密

小便感困难、不畅顺

小便排出小沙石

多尿、尿量减少、夜尿

其他症状：

腰腹疼痛

足踝或眼皮浮肿

血压高

4类人肾衰竭风险高 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病

肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎

高血压

先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏专科医生 洪永祥、医管局

延伸阅读：吃甚么防肾病免洗肾？专家推介10大护肾食物 1种水果更防癌/降胆固醇

