专家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不御寒 重点保暖3部位 

冬天要怎样保暖？好多人以为只穿厚外套就可保暖，但原来并不足够！有医生指出，冬季期间心肌梗塞、脑中风病例暴增；而日常生活中更有6大隐形陷阱，不但无法真正保暖，更可能增加心血管疾病风险，其中洗澡温差更可能导致浴室猝死风险激增10倍。

6大御寒陷阱伤血管 恐致猝死

重症科医生黄轩近日在个人Facebook专页分享，尽管冬天时大家都有保暖，但急症室的心肌梗塞、脑中风、骨折、气喘、心衰竭等病例却在寒冷气温下飙升。黄医生分析，很多人用的「御寒方式」既不保暖又伤血管，反而会「慢性冻害」身体。冬季最危险的6大错误习惯：

御寒陷阱｜1. 靠热饮暖全身

错误习惯：很多人以为热奶茶、热汤可「瞬间」温暖身体，让身体误以为「够暖了」。

实际危害：热饮仅刺激口腔温度，核心体温回升有限，反令大家误判体温而穿不够，血管收缩更剧烈、压力荷尔蒙更高，是冬季心肌梗塞的重要因素。

御寒陷阱｜2. 穿时尚紧身外套

错误习惯：很多年轻人冬天爱穿「太紧身、时尚、无保暖功能」的外套，里面只有一件薄T恤。

实际危害：紧身外套易令血流受限，导致外周血管痉挛；研究显示，寒冷暴露会让收缩压上升20-30mmHg，高血压患者出现心肌梗塞风险激增。

御寒陷阱｜3. 立即冲热水澡

错误习惯：低温天气下，一到家立即洗热水澡，是冬天最常见的危险习惯。

实际危害：日本研究指，冬季洗澡心血管死亡率是夏季10倍。寒冷气温令血管收缩；但洗热水会令血管瞬间扩张，一冷一热会引发血压急速下降，出现洗澡中晕倒、心跳加速、心脏负荷失败。

御寒陷阱｜4. 只穿厚外套、忽略3部位

错误习惯：只穿厚外套，忽略「人体3大散热口」的头、颈、脚，穿再厚也无法有效保暖。

实际危害：因为头部散热占人体7-10%，如果头没做好保暖，导致脑血管收缩，出现头痛、注意力下降、血压升高。

御寒陷阱｜5. 暖气开到最大

错误习惯：夜间将暖气开到最大，令室内环境变得又热又干。

实际危害：

呼吸道影响：黏膜干裂、咳嗽加剧、气喘发作；干燥空气增加呼吸道感染风险。 睡眠影响：夜间血压上升、睡眠品质下降。

御寒陷阱｜6. 冬季强硬做运动

错误习惯：冬天在户外冷到发抖，如果照旧进行激烈运动不添加衣服，恐让心脏更吃力。

实际危害：冷空气进入气道会导致支气管收缩，越跑越喘、心脏负荷暴升。

正确保暖6法则 从根本保护心血管

黄医生提出了正确保暖6大法则：

戴好「帽子＋围巾＋手套」，比穿厚外套更有效。

洗澡前先把浴室暖起来。

冬天适合运动的大前提是做足热身、保暖、循序渐进；走出室外前30秒做「暖身跳动」。

穿衣以洋葱式分层为主，不要靠热饮硬撑。

室内湿度要维持40–60%。

有心血管疾病者，冬天不要快步冲出门。

解构心肌梗塞症状/并发症

根据本港医管局资料，急性心肌梗塞普遍称为「心脏病发」，是一种危及生命的疾病，通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的。没有血液供应的心肌就无法正常运作并开始坏死。

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂；冒汗和呼吸困难。

非典型症状，如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

资料来源：重症科医生黄轩、医管局

