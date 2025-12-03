Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

专家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不御寒 重点保暖3部位 

医生教室
更新时间：17:41 2025-12-03 HKT
发布时间：17:41 2025-12-03 HKT

冬天要怎样保暖？好多人以为只穿厚外套就可保暖，但原来并不足够！有医生指出，冬季期间心肌梗塞、脑中风病例暴增；而日常生活中更有6大隐形陷阱，不但无法真正保暖，更可能增加心血管疾病风险，其中洗澡温差更可能导致浴室猝死风险激增10倍。

6大御寒陷阱伤血管 恐致猝死

重症科医生黄轩近日在个人Facebook专页分享，尽管冬天时大家都有保暖，但急症室的心肌梗塞、脑中风、骨折、气喘、心衰竭等病例却在寒冷气温下飙升。黄医生分析，很多人用的「御寒方式」既不保暖又伤血管，反而会「慢性冻害」身体。冬季最危险的6大错误习惯：

御寒陷阱｜1. 靠热饮全身

  • 错误习惯：很多人以为热奶茶、热汤可「瞬间」温暖身体，让身体误以为「够暖了」。
  • 实际危害：热饮仅刺激口腔温度，核心体温回升有限，反令大家误判体温而穿不够，血管收缩更剧烈、压力荷尔蒙更高，是冬季心肌梗塞的重要因素。

御寒陷阱｜2. 穿时尚紧身外套

  • 错误习惯：很多年轻人冬天爱穿「太紧身、时尚、无保暖功能」的外套，里面只有一件薄T恤。
  • 实际危害：紧身外套易令血流受限，导致外周血管痉挛；研究显示，寒冷暴露会让收缩压上升20-30mmHg，高血压患者出现心肌梗塞风险激增。

御寒陷阱｜3. 立即冲热水澡

  • 错误习惯：低温天气下，一到家立即洗热水澡，是冬天最常见的危险习惯。
  • 实际危害：日本研究指，冬季洗澡心血管死亡率是夏季10倍。寒冷气温令血管收缩；但洗热水会令血管瞬间扩张，一冷一热会引发血压急速下降，出现洗澡中晕倒、心跳加速、心脏负荷失败。

御寒陷阱｜4. 只穿厚外套、忽略3部位

  • 错误习惯：只穿厚外套，忽略「人体3大散热口」的头、颈、脚，穿再厚也无法有效保暖。
  • 实际危害：因为头部散热占人体7-10%，如果头没做好保暖，导致脑血管收缩，出现头痛、注意力下降、血压升高。

御寒陷阱｜5. 暖气开到最大

  • 错误习惯：夜间将暖气开到最大，令室内环境变得又热又干。
  • 实际危害：
  1. 呼吸道影响：黏膜干裂、咳嗽加剧、气喘发作；干燥空气增加呼吸道感染风险。
  2. 睡眠影响：夜间血压上升、睡眠品质下降。

御寒陷阱｜6. 冬季强硬做运动

  • 错误习惯：冬天在户外冷到发抖，如果照旧进行激烈运动不添加衣服，恐让心脏更吃力。
  • 实际危害：冷空气进入气道会导致支气管收缩，越跑越喘、心脏负荷暴升。

正确保暖6法则 从根本保护心血管

黄医生提出了正确保暖6大法则：

  • 戴好「帽子＋围巾＋手套」，比穿厚外套更有效。
  • 洗澡前先把浴室暖起来。
  • 冬天适合运动的大前提是做足热身、保暖、循序渐进；走出室外前30秒做「暖身跳动」。
  • 穿衣以洋葱式分层为主，不要靠热饮硬撑。
  • 室内湿度要维持40–60%。
  • 有心血管疾病者，冬天不要快步冲出门。

解构心肌梗塞症状/并发症

根据本港医管局资料，急性心肌梗塞普遍称为「心脏病发」，是一种危及生命的疾病，通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的。没有血液供应的心肌就无法正常运作并开始坏死。

  • 典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂；冒汗和呼吸困难。
  • 非典型症状，如消化不良和头晕。
  • 有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。
  • 并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。
  • 长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

资料来源：重症科医生黄轩医管局

延伸阅读：体温下降易患慢性病！60岁后必吃4类食物暖身延寿 5招提升体温

---

相关文章：

立冬后易心肌梗塞？医生揭5大非典型症状 3部位疼痛是警号！

天气转冷易猝死 医生教4招保暖 喝2饮品有效

女子用保温杯泡养生茶 竟炸爆天花板 装9种饮品恐中毒伤身

冬天洗澡后皮肤干燥痕痒 医生教4招保湿 润肤膏选哪种？水温勿超这温度！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕
突发
25分钟前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
3小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
23小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
5小时前
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
5小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT