男子脸色苍白揭患大肠癌 常脸青竟属癌症征兆？出现12种症状要小心
发布时间：16:05 2025-12-04 HKT
【大肠癌征兆】脸色苍白未必是单纯小病痛，更可能是患大肠癌征兆！医生分享病例指，一名男子脸色苍白，经检查证患有为缺铁性贫血，其后更确诊大肠癌。医生提醒，若出现12种症状要小心，可能与贫血有关，更可能有患大肠癌风险。
男子脸色苍白揭患大肠癌 常脸青竟属癌症征兆？
营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文指出，该男子求医时脸色略显苍白，说话声音有气无力。医生为他进行检查后，发现其血红素值为11.5g/dL，虽略低但尚未构成剧烈警讯。然而，另一项指标值高达8ng/mL，却亮起红灯，医生初步诊断为「缺铁性贫血」，强烈建议他必须接受大肠镜检查。该男子经大肠镜检查后，确诊为大肠癌第三期。
医生表示，幸而他愿意接受治疗，透过术前化疗、手术及术后辅助治疗，如今已恢复健康，重新回归正常生活。该男子说道：「刘医生，还好你有逼我去做大肠镜。」
【同场加映】大肠癌成因及常见症状：
刘博仁医生指出，许多人将贫血简单理解为缺乏铁质或认为只有女性才会发生，但贫血其实是一项身体发出的警号，暗示体内可能已存在其他问题。特别是中年男性的出现贫血时，绝不能仅归因于饮食不均衡，这很可能代表身体某处正有慢性出血的情况。因此，贫血除了可能与大肠癌有关，背后的原因还非常多样：
- 最常见缺铁性贫血
- 慢性出血：肠胃道溃疡、痔疮、息肉、肿瘤
- 慢性疾病：慢性肾脏病、发炎
- 营养不足：缺乏维他命B12或叶酸
- 骨髓相关疾病
- 遗传性贫血
出现12种贫血症状要小心 容易累/记忆变差恐中招？
刘医生表示，当身体氧气输送不足时，可能会出现以下12种常见的贫血症状：
- 容易感到疲倦
- 容易喘
- 脸色苍白
- 嘴唇颜色淡白
- 心跳加快
- 头晕
- 站起来时眼前发黑
- 睡再多也提不起精神
- 指甲变脆
- 头发容易断裂
- 专注力下降
- 记忆力变差
他特别提醒，如果是缺铁性贫血，还可能伴随：
- 舌头疼痛
- 异常渴望吃冰块、想啃咬硬物（异食症）
- 头皮与皮肤干燥
忽略贫血症状易带来甚么问题？
刘医生强调，若贫血状况拖延太久，身体将为此付出代价。长期处于缺氧状态，可能导致：
- 心脏肥厚、增加心脏衰竭风险
- 免疫力下降，容易受到感染
- 脑部功能衰退、注意力不集中
- 疲劳感严重影响工作与生活品质
- 若贫血源自未察觉的肠胃道出血，更可能因此错失癌症的早期治疗时机
3招补血/改善贫血 必吃13种食物
刘医生提醒，若经常感到身体容易疲倦，或健康检查时发现血红素偏低、CEA数值偏高，应就医评估。若确诊为缺铁性贫血，可以透过以下3大方向来改善：
1.摄取高铁食物
- 红肉：牛肉、羊肉最有效
- 深绿色蔬菜：菠菜、番薯叶
- 猪肝
- 鸭血
- 鸡肝
- 生蚝
- 蚬
- 黑木耳
- 南瓜籽
- 芝麻
- 黑豆
2.提高铁质吸收的饮食技巧
与富含维他命C食物一起进食，例如柠檬、番茄、奇异果，但应避免与茶、咖啡、钙质补充品同时摄取，以免降低铁的吸收率。
3.其他方法
若铁质一直无法有效补充，务必检查肠胃道是否有出血状况。特别是出现贫血、消化不良、体重减轻等，应安排大肠镜检查。
资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生
