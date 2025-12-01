Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猝死风险｜60岁大叔心肌梗塞亡 曾户外低温连做14个单杠大回环 医生拆解冬日猝死风险

更新时间：16:34 2025-12-01 HKT
发布时间：16:34 2025-12-01 HKT

【猝死风险】常运动固然对健康有益，但在寒冷天气下剧烈运动，却可能酿成严重后果。北京一名60岁大叔日前在天气低温下，连续在公园单杠进行了14次大回环动作后，出现心肌梗塞，最终不幸身亡。有医生指出，冬季容易增加猝死风险背后可能隐藏著各种成因，其中有5类人特别高危。

猝死风险｜60岁大叔心肌梗塞亡 连做14个单杠大回环惹祸

据内媒《京报网》报道，11月1日傍晚，该名60岁大叔在北京丰台花园的健身器材区，将绳索把双手固定於单杠上进行连续大回环动作。由于当天温度约6℃，在完成14次大回环后，他突然晃动两下，随即失去意识。

现场众人立即上前协助，将他从器材上解救下来。当时身在现场的内科医生谭招丽上前查看发现，大叔已没有意识，失去脉搏。医生于是对大叔展开急救，抢救持续近15分钟至救护车抵达。大叔随后被紧急送往医院，最终仍不幸离世，初步怀疑死因与心肌梗塞有关。

 

猝死风险｜气温下降达甚么幅度易猝死？

重症科医生黄轩曾在Facebook专页撰文指，当气温骤降时人体会自动启动应对机制，血管因低温急速收缩，心脏为维持血压稳定被迫加速且加强搏动，导致血压攀升、心跳飙升，心肌耗氧量急遽增加。根据《European Heart Journal》发表的研究，瑞典北部针对28.3万名冠心病患者的分析显示，环境温度每下降10°C，心肌梗塞发生风险便上升7%。英国研究亦证实气温越低，急性心血管疾病死亡率越显著，每日平均温度每降低1°C，心肌梗死累计风险会增加2.0%。因此，他表示若在低温环境下合并下列状况，将使心脏承受过度负荷，成为猝死危机的开端：

  • 高血压控制不良
  • 冠心病合并三高问题
  • 抽烟、常熬夜
  • 具有家族心脏病史
  • 感冒或病毒感染加剧交感神经亢进，促使血管更容易痉挛

猝死风险｜为何天气转冷会影响心血管健康？

黄轩医生表示，冬季真正致命的并非寒冷，而是寒冷环境触发早已不堪负荷的心脏系统。单纯受凉虽不直接等同心脏问题，但随之引发的连锁反应却成为压垮心脏的最后关键：

  1. 血管瞬间收缩：接触冷空气瞬间引发周边血管收缩，导致血压急遽上升。
  2. 病毒感染增加心脏压力：感冒症状代表身体正启动免疫作战，心脏运作负担同步加剧。
  3. 冷空气刺激交感神经：冷空气促使肾上腺素分泌攀升，引发心跳加速。
  4. 冠状动脉痉挛：原本存在血管硬化问题者，在冬季低温下血管更容易产生极端收缩。
  5. 心肌需氧量暴增：供血不足引发心律紊乱，最终导致猝死。

猝死风险｜5大方法预防心肌梗塞 4类人必做1事

心肌梗塞并非仅限于老年人，近年来年轻人猝死的案例有明显增加的趋势。内地的心血管内科主任医生王锦达列出以下多种方法，有助预防心肌梗塞，避免带来猝死风险：

  • 在寒冷天气中外出锻炼时，应事先穿戴好棉衣、帽子等保暖衣物，待身体感觉微微发热出汗后，再适度减少衣物，进行适当强度的锻炼。
  • 对于患有高血压、高血糖、高血脂以及有心血管疾病的人群，应严格按时服药。
  • 保持规律作息，做到早睡早起。
  • 避免过度劳累，选择适当的运动方式。
  • 老年人应注意避免情绪激动，保持排便通畅。

解构心肌梗塞症状/并发症

根据本港医管局资料，急性心肌梗塞普遍称为「心脏病发」，是一种危及生命的疾病，通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的。没有血液供应的心肌就无法正常运作并开始坏死。

心肌梗塞成因/症状：

  • 典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂；冒汗和呼吸困难。
  • 非典型症状，如消化不良和头晕。
  • 有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。
  • 并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。
  • 长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

资料来源：《京报网》医管局

