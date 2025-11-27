不是18岁！研究证大脑要到「这岁数」才成熟 分5大阶段老化从这年纪开始

人们常形容行为幼稚的人是心智未成熟，但原来大脑发展才是真的「迟熟」，要比想像中更久才脱离「青春期」。科学家最新研究发现，人的大脑发展原来分成5大阶段，当中有4个主要的转折点。孩童、成年或老化的大脑结构有甚么特征？

不是18岁！研究证大脑「这岁数」才成熟

这项研究由英国剑桥大学MRC认知与脑科学部门发起。科学家利用MRI扩散扫描资料集，对3802名年龄介乎0-90岁的人的大脑进行了比较。MRI扩散扫描透过追踪水分子在脑组织中的运动来绘制神经连接图。结果发表在《nature communications》期刊上。

大脑发展5大阶段

科学家检测到，人类一生中大脑结构共分成5个主要阶段，从出生到死亡之间有4个关键「转折点」。在这些转折点上，大脑会重新配置。

儿童大脑：出生至9岁

从婴儿期到儿童期，大脑以「网路整合」为特征，过度产生的大量突触（神经元之间的连接器）会逐渐减少，而更活跃的突触则会存活下来。这个阶段，整个大脑会以相同的模式重新连结。

同时，灰质和白质的体积迅速增长，皮质厚度（外层灰质和内层白质之间的距离）达到巅峰值，皮质褶皱（大脑外层的特征性脊状结构）趋于稳定。

青少年大脑：9岁至32岁

大脑发展的第1个转捩点出现在9岁。进入「青春期」，白质的体积会继续增长，通讯网路的组织越来越精细，神经系统不同部分之间连接更加高效，这与认知能力的提升有关。同时罹患精神健康疾病的风险也会增加。

这是唯一一个神经效率不断提高的阶段，发展平均在30岁初期到达巅峰。

成人大脑：32岁至66岁

这是整个生命周期最强烈的转折点，大脑在32岁左右神经连接的改变方向最大，整体轨迹也发生最大转变，代表最长的时期「成年期」正式开始。大脑结构趋于稳定，在接下来的30年都不会出现重大转折。同时，大脑「隔离」现象更加明显，各个区域开始逐渐变得更加分隔。

大脑老化早期：66岁至83岁

66岁这个转折点相对而言温和得多，没有发生任何重大的结构性变化。大脑网路的逐步重组在60岁中期达到顶峰，这可能与衰老有关，随著白质开始退化，神经连结进一步降低。在这个阶段，人们患上各种可能影响大脑的健康问题的风险增加，例如高血压。

大脑老化后期：83岁后

大脑结构最后一个转折点出现在83岁左右，尽管这阶段的数据有限，最显著的特征是出现了从全面到局部的转变，全脑连接性进一步下降，对某些特定区域的依赖性增强。

对了解儿童学习障碍/脑退化症有帮助

研究作者之一Alexa Mousley博士表示，此研究首次确定了人类一生中大脑连接的主要阶段「为我们了解大脑在不同人生阶段的优势和劣势提供了重要的背景。有助我们理解为何有些人的大脑在人生的关键时期发育不同，例如儿童时期的学习障碍，或晚年的认知障碍症。」

资深作者、剑桥大学神经资讯学教授Duncan Astle补充，很多神经发育障碍、心理健康问题和神经系统疾病都与大脑的构造方式有关。事实上，大脑构造的差异可以预测注意力、语言、记忆力，以及各种行为方面的困难。了解到大脑的结构演变并非稳步发展的过程，而是存在几个重大转折点，将有助于科学家识别大脑的神经连接何时及如何容易受到干扰。

延伸阅读：75岁后8招防脑退化 增强沟通力/认知功能 1原因常看旧相簿也有效

---

相关文章：

6大「伪快感」行为易伤脑 玩手机/网购竟高危 医生教9招真正放松大脑

5类食物保持大脑年轻 专家大推1种鱼防脑退化 吃豆腐可增强记忆？

比手震更早出现！医生教1个动作自测柏金逊症先兆 准确率达80%

专家公开大脑最佳作息表 工作效率何时最高？晚上这时段学习最易入脑