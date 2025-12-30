59岁妇忽视牙痛竟患肾衰竭 险需终身洗肾 医生揭3位置疼痛是警号

经常牙痛可能代表肾功能出现问题？一名59岁女子因忽视牙痛，导致病情急剧恶化，竟并发急性肾衰竭，险需一生洗肾。有医生提醒，若身体3个位置出现持续疼痛需提高警觉，避免小病酿成大病。

59岁妇忽视牙痛竟患肾衰竭 险需终身洗肾

肾脏科医生林轩任在Facebook专页发文指，该名59岁女子本身患有高血压和糖尿病，因平时自觉无明显症状而疏于定期追踪。日前她出现牙痛，但觉得没有甚么大问题，结果病情急剧恶化，出现严重喉咙痛和肺炎，被送往急症室。医生检查后发现，女子的白血球数值飙升至17000（正常值应低于一万），发炎指数CRP严重超标，且肾功能急速恶化，尿毒素高达62，肾丝球过滤率骤降至74，最后确诊为败血症并发急性肾衰竭。

林医生解释，严重细菌感染引发的败血症，严重破坏女子的身体机能，并对肾脏造成损伤。但她及时入院，经抗生素治疗，住院治疗后肾功能逐渐恢复稳定，成功避免接受透析治疗。

为甚么败血症会伤肾？

林轩任医生指，所谓的败血症其实是细菌或病毒在体内引发的全身性发炎，此时肾脏将承受双重打击，首先败血症可能造成血压骤降，导致肾脏缺血缺氧；其次细菌释放的毒素与体内发炎物质，会直接损伤肾脏细胞。若病情恶化为败血性休克，伴随血压急剧下降，将提升多重器官衰竭风险，死亡率更可能高达30-50%。

3位置疼痛要留神 糖尿病/高血压患者需警惕

他表示，糖尿病与高血压患者的肾脏功能原本就较为脆弱，当遭遇严重感染或败血症时，肾脏机能停摆的机率远高于健康人群，未来需要长期洗肾的风险也随之大幅提升。因此，当身体3个部位出现持续疼痛，需高度警惕：

牙痛

伤口痛

小便痛

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏科医生林轩任、医管局

专家履历：林轩任

中国医药大学附设医院内科部肾脏科兼任医师，专长为一般内科疾病、如高血压、糖尿病、呼吸道感染、肠胃道症状、慢性肾脏病、末期肾病、尿毒症透析治疗。

