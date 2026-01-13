男女都会感染HPV病毒 1类人风险达8成 医生解构高危因素/预防方法/疫苗选择

人类乳头瘤病毒（HPV）是香港最常见的性传播病毒之一。无论男女，只要曾有性接触经验，均可能感染HPV病毒。这种病毒不仅有机会引发子宫颈癌，还与其他癌症有密切相关。

感染HPV病毒可致子宫颈癌阴茎癌 男女都可能中招！

HPV病毒拥有超过200种基因型，其中约40种会感染生殖器官。它可以透过生殖器官皮肤接触、阴道性交、肛交、口交及共用性玩具传播。持续感染HPV会导致子宫颈细胞病变，最终演变为癌症。

不少人以为HPV是女性专属，事实上男女皆有机会感染。男性感染可能引发肛门癌、阴茎癌或口咽癌。研究显示，有性经验者一生感染HPV的机率高达五至八成，多数人无明显病征。

HPV病毒分为哪些类型？不只引致子宫颈癌？

HPV病毒主要分为「高风险病毒类型」和「低风险病毒类型」。「高风险病毒类型」以第16型及18型最为常见，可透过性接触感染子宫颈，破坏子宫颈细胞，是导致子宫颈癌的「元凶」，约70%的子宫颈癌由其引发。部分高风险HPV病毒甚至可导致其他细胞病变及癌症，如阴道癌、肛门癌等。

「低风险病毒类型」如第6型及11型，主要可能引致生殖器出现湿疣（俗称椰菜花），一般不会演变成癌症。少部分通过皮肤感染的HPV病毒可能会导致身体各部分出现皮肤疣，但通常不会影响健康。

多数HPV感染会在两年内被自身免疫力清除，不会引发健康问题。然而，持续感染高风险型HPV可能导致子宫颈细胞异常增生，若不及时干预，可能逐渐发展成为癌症。

哪些人属于HPV感染高风险群体？

16岁或之前开始有性经验者，生殖器官黏膜尚未发育成熟，抵抗力较弱。

有多位性伴侣，或伴侣有过多性伴侣者，感染机率会显著增加。

17岁前首次怀孕且生育三次以上者，荷尔蒙变化可能影响免疫状态。

免疫功能低下者，如患有慢性肾病、爱滋病等，感染后难以自愈。

服用避孕药超过五年，或有吸烟习惯的女性，患病风险会相应升高。

如何诊断HPV病毒？甚么人要做子宫颈筛查？

绝大多数HPV感染无明显症状，患者往往难以察觉。但持续感染高风险HPV病毒可能导致子宫颈出现癌前病变，若未及时处理，可能发展为子宫颈癌。当病情进展至癌症阶段，有机会出现异常阴道出血，例如两次月经之间出血、性行为后出血，或停经后再度出血等症状。因此，定期筛检对早期发现病毒至关重要。

所有曾有性经验的妇女都应定期接受子宫颈筛查，现时可供选择的筛查方法包括：

子宫颈抹片检查：检测出早期子宫颈细胞的不正常病变。 HPV病毒检测：直接筛查高危HPV (hr-HPV) 病毒，有助评估子宫颈癌前病变及癌症的风险。 合并检测：同时检测子宫颈细胞变异和hr-HPV，可提高筛查的灵敏度，有效评估子宫颈癌的风险。

需要注意的是，所有筛检方法并非绝对准确，例如抹片检查可能因取样偏差或细胞变化不明显而漏诊，而HPV检测虽能识别病毒但无法直接判断病变程度。因此，若检测结果异常或出现症状，需进一步接受阴道镜检查及组织活检以确诊。建议25岁以上有性经验女性定期筛检，即使接种疫苗者亦需定期检查，才能有效防范子宫颈癌风险。

如何预防HPV感染？

透过正确的预防措施，能够有效降低感染HPV病毒的风险，具体可从以下四方面入手：

接种HPV疫苗：曾有病人对疫苗的安全性及有效性表示担忧，事实上子宫颈癌疫苗已在世界各地使用多年，经过大规模临床测试和监测，并没有发现疫苗有明显（不正常）的严重副作用。

采取安全性行为：减少性伴侣数量、使用避孕套可降低HPV感染风险；避免过早开始性生活亦有助预防。

定期进行筛查：即使已经接种疫苗，女性仍需定期接受子宫颈抹片检查或HPV病毒检测。

提高自身免疫力：戒烟戒酒、均衡饮食、规律运动，保持健康的生活习惯，有助于增强自身免疫力，更好地抵抗病毒侵袭。

香港HPV疫苗有哪些选择？哪种保护力最高？

目前香港注册的HPV疫苗分为三种：二价、四价及九价。二价疫苗针对HPV 16和18型，提供约70%子宫颈癌保护；四价疫苗额外预防6和11型病毒，可防范生殖器疣（椰菜花）；九价疫苗覆盖九种病毒型别，能预防近90%的子宫颈癌及相关癌症，是现时保护范围最广的选择。

接种HPV疫苗不仅能预防子宫颈癌，还能降低肛门癌、外阴癌、口咽癌等风险，并减少生殖器湿疣的发生。疫苗对未开始性行为者效果最佳，世界卫生组织建议9至14岁为黄金接种期。然而，即使已经有性经验或曾感染HPV者仍值得接种，因为疫苗能预防其他未接触过的病毒型别。

HPV疫苗经全球多年使用，已证实安全有效。接种前建议咨询医生，根据年龄和个人情况选择合适疫苗。需注意的是，疫苗不能清除已感染的病毒，亦无法预防所有HPV类型，故接种后仍须定期接受子宫颈筛查，以达至全面防护。

由HPV引致的疾病要如何治疗？

由HPV引发的疾病，治疗方案需根据疾病类型与严重程度调整。对于低风险HPV感染导致的生殖器湿疣，可采用外用药膏或冷冻治疗等方式处理。对于高风险HPV感染引发的癌前病变，则需要透过电环切除冷刀锥切术、激光治疗等手术方式干预。对于病情已经发展为子宫颈癌的患者，可以使用手术、化疗和放射治疗等方法进行治疗，具体方案需由医生评估后确定。

撰文：妇产科专科医生 谢倩盈

香港中文大学内外全科医学士

英国皇家妇产科医学院院士

香港妇产科学院院士

香港医学专科学院院士（妇产科）

