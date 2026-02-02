55岁男子腰痛揭患胰脏癌晚期 1类病人患癌王机率高8倍 医生列5征兆自测风险

【胰脏癌】一名55岁男子因为出现腰痛、腹泻等症状求医，一检查竟验出胰脏癌4期，命悬一线。医生提醒，此癌症状不明显，患者往往要到晚期才发现，因此若同时出现多个征兆，就要警惕患癌。尤其患有1种疾病的人士，胰脏癌的风险更较一般人高8倍。

55岁男子腰痛揭患胰脏癌晚期 1类病人患癌王机率高8倍

胃肠肝胆科医生林相宏在Facebook专页发文指，自己不时遇到的胰脏癌个案，都会同时出现腹部和腰背症状。他解释指，这是由于胰脏所在位置是身体的后腹腔，较为靠近背部中间脊椎。因此会引致出现腰背出现不至于大痛却就是不舒服的问题。

【同场加映】胰脏癌症状+高危因素

他指出，临床上有大约7成的早期胰脏癌是没有任何症状的，而出现症状的病人，有8成被诊断时也到了3期以后，已经无法进行手术。他分享病例指，一名55岁糖尿病男子，平日规律地服药控制。最近一周突然出现腹泻的症状，一天可能腹泻达3次，同时伴随了右侧腰背酸痛，而且小便颜色变成深褐色，因此，连忙到急症室求医。验血报告显示了有黄疸且胰脏发炎指标上升，进一步检查更发现胰脏头部有一颗肿瘤，已经侵入到胆管，引起黄疸，在肝脏也发现肿瘤阴影，最终确诊胰脏癌第4期。

林医生指，高血糖和胰脏癌两者是互为因果。胰脏癌会导致胰脏分泌胰岛素下降，并且形成胰岛素阻抗，引发高血糖。亦有研究发现，在诊断出患上胰脏癌的3年前，病人就可能出现高血糖的征兆。尤其是50岁以后新诊断的糖尿病患者，如果伴随体重下跌，未来3年内会有1%风险罹患胰脏癌，风险是一般健康人士的8倍。不过也因为如此，他表示糖尿病可能是早期诊断胰脏癌的唯一机会，提醒患者多加注意。

自测胰脏癌5大症状

林相宏医生曾提出可透过5大症状自测胰脏癌。若同时出现以下5种症状，切勿掉以轻心。

1. 腹痛

表现为肚脐上方胃部周围区域，这种疼痛并非剧烈刺痛，而是呈现一阵一阵的隐隐作痛，且服用胃药后症状无法获得完全缓解。

2. 背痛

由于胰脏靠近脊椎后方，当肿瘤生长压迫周边器官或神经时，便会引发背痛。这类背痛常使不少人先前往复康科、骨科或泌尿科求诊，却忽略胰脏问题。

3. 恶心想吐

由于胰脏与消化有关，所以症状常在饭后会更加严重，且伴随容易饱和食欲不振等现象，往往导致出现无法解释的体重减轻情况。

4. 糖尿病

胰脏负责分泌胰岛素维持血糖平衡，若突然出现糖尿病症状时，必须高度警觉可能是胰脏病的警号，尤其是50岁以上的人群。

5. 黄疸伴随皮肤痕痒

由于胆囊与胰脏位置紧密相连，当胰脏出现肿瘤时会阻塞胆汁，进而引发黄疸伴随皮肤痕痒，且特点为可能黄疸严重但疼痛不明显。

胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

专家履历：林相宏医生

台湾胃肠肝胆科医生、禾馨民权健康管理诊所院长

---

