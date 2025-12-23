长者凑孙可防脑退化？研究揭患病风险降24% 每周凑多久护脑效果最佳？

【防脑退化】弄孙为乐是不少长者憧憬的生活！近日一项最新研究发现，长者如每周花适量时间凑孙，竟可降低24%患脑退化症的风险，研究又建议长者每周的凑孙时间不宜超过一个时数，才可发挥最佳的预防脑退化症的效果。

长者凑孙可防脑退化？研究揭患病风险降24%

凑孙也可防脑退化症？内分泌新陈代谢科医生蔡明劼在Facebook撰文指，每天凑孙数小时的长者，不只是家庭帮手，原来对他们的大脑健康也有好处。他引述了2025年7月最新发表的一项针对华裔老年人的研究，以探讨照顾孙辈与脑退化症（认知障碍症）之间的关联。

研究中，中国厦门大学的学者使用了《中国健康及养老追踪调查》2013年至2018年的资料，一共分析了10058名来自中国28个省份，年龄介乎50至79岁、一开始没有罹患脑退化症的华人长者，并透过每两年一次的访谈评估参加者有没有认知能力下降，研究已刊登于《JAMA Network Open》。

防脑退化症｜每周凑孙多久护脑效果最佳？

结果发现，每周帮忙照顾孙子孙女、而且不超过40小时的长辈，即「非密集照顾」，脑退化风险比完全没凑孙的长者低24%。此外，研究人员发现，适度照顾孙儿的长者通常都有以下特征：

拥有自己的智能手机

使用网络

感到比较不孤单

上述3大关键因素加起来，解释了部分长者将近37%的失智风险降幅。研究人员表示，长者使用科技产品需要学习新技能，从而有效促进社交连结和认知刺激；照顾孙儿亦有助透过培养有意义的社会角色和增加世代互动来减轻孤独感。

不过，照顾孙儿与脑退化症风险的关连只发生在「非密集照顾」的长者。研究显示，如每周超过40小时密集照顾孙儿的长者，患上脑退化症的风险并没有增加或减少。研究人员指，照顾孙儿对认知能力的好处似乎有上限，因为长时间照顾小孩往往引致更大的压力和负担。

防脑退化关键在于主动学习新事物/减轻孤独感

凑孙为何防脑退化症？针对这项研究，蔡明劼医生指，适度凑孙、令自己不孤单有益大脑健康，而长辈会用手机和上网，不只跟得上时代，或计也有助延缓脑退化。他建议，长者们不妨学习使用手机、平板电脑，或上网听音乐和看影片，这些日常小事都可能是守护大脑的关键。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：内分泌新陈代谢科医生蔡明劼、《JAMA Network Open》、医管局

专家履历：蔡明劼医生

台湾新陈代谢内分泌专科医生、肥胖症专科医生。

