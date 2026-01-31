胰脏癌末期可逆转？病人靠3招抗癌续命10年 医生教必吃5类食物防癌

胰脏癌是本港第4位的致命癌症杀手，据资料显示，2022年胰脏癌的死亡人数已达920人，病发率及死亡率亦一直持续上升。 有医生分享一宗末期胰脏癌癌病人个案指，该病人本来生命已步入倒数，但最终透过在日常生活作出3大调整，身体1年后再没发现癌细胞，而且胰脏癌至今已经10年没有复发！

胰脏癌末期可逆转？病人靠3招抗癌续命10年

胰脏癌也可逆转？哈佛麻省总医院内科主治医生许瑞云在YouTube节目《下班经济学》分享个案，有位胰脏癌末期病人已患癌5年，寻遍名医，也动过手术，但病情已到药石无灵、要准备后事的阶段。该病人没有放弃求生意志，并开始在日常生活调整以下3方面：

日常生活可如何改善胰脏癌？

改变自己的心态和情绪，包括修补自己和家人的关系，改变与同事的相处、待人处事的方法； 改变生活习惯，努力运动、复健、多晒太阳； 积极调整饮食习惯。

1年后，该病人惊讶发现自己身体的胰脏癌细胞已几乎消失，胰脏癌至今也有10年没有复发。许医生指：「身体很聪明，它想要活下去」，并表示不论是割伤或烫伤，每个人身体都有自愈力，而心态及情绪的改变，或许是胰脏癌末奇迹逆转的关键。

医揭5招防癌饮食 1种肉千万别碰

许医生又提醒，饮食习惯在防癌方面十分重要，以下5项饮食重点有助于抑制胰脏癌等癌症风险：

1. 多吃无毒有机、天然生长的蔬菜

没有农药及化学药物的菜，新鲜好吃，有自然的甘味。

2. 多吃植物性蛋白食物、红肉要少吃

植物性蛋白食物包括黄豆、黑豆、扁豆、四季豆或坚果，营养不会比肉类差。许医生提醒大家要少吃红肉，因为多项研究都显示，红肉跟3大死因息息相关，包括心血管病/中风、癌症（尤其是大肠癌）和糖尿病。

3. 补充维他命D及B12

许医生认为补充维他命D十分重要，因为维他命D对骨骼健康、荷尔蒙制造、免疫系统、大肠癌等息息相关，吃白肉或鱼肉会吸收到维他命D，但最好的维他命D来源都是多晒太阳。现代人容易压力大及焦虑，维他命B群消耗得比较多，B群对维持神经稳定相当重要。

4. 多摄取Omega-3食物

富含Omega-3食物，包括亚麻仁籽、核桃、牛油果。

5. 补充水分

许医生认为补充水分十分重要，可以多多自备水樽饮水。

少吃外卖、避开反式脂肪

许医生提醒，除了少吃外卖、加工食物之外，也要避开反式脂肪及精致糖。反式脂肪会让心血管疾病恶化，在人体内多年也无法代谢、消化，与导致中风、所有癌症息息息相关。

胰脏癌有何症状？

根据医管局资料，胰脏癌是本港第4号致命癌症。胰脏位于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，导致当出现胰脏癌时，其位置较隐蔽难发现，加上胰脏癌初期病征并不明显，不少病人到胰脏癌晚期才察觉患病，影响生存率。即使胰脏癌可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。若身体出现以下症状，可能是患上胰脏癌的警号：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

胰脏癌患者较常出现以下并发症：

黄疸

当肿瘤扩大压迫神经，腹痛会加剧

严重体重下降，进食情况差的病人可能需要鼻胃管喂饲或静脉输入营养补充品

如何预防胰脏癌？

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。虽然不能完全防止胰脏癌产生，一些生活方式的改变可以有助于降低风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施



资料来源：《下班经济学》、医管局

延伸阅读：胰脏癌细胞最爱1类饮品 研究揭每日喝2杯死亡风险增3倍 医生教3招减风险

---

相关文章：

曾患这种病更易患胰脏癌！医生警告患癌机率2年内增19倍 多吃1类蔬果降20%风险

医生教自制蔬菜汁逆转糖尿病 每早饮1杯防三高 降患胰脏癌风险｜附制作方法

患胰脏癌有先兆？医生揭62%患者现1特征 6类人高危+4招减风险

胰脏癌难发现？医生揭逾80%患者现1征兆 经常口渴恐中招？