臭鸡蛋味代表甚么？1种屁味恐是消化系统出事 专家教闻4种屁味自测健康 

放屁是正常生理现象，正常健康成人每天放屁次数为10-20次、每日放的量平均705ml。臭屁虽然令人尴尬，但有医生分享，不同的屁味可能反映各种身体问题如饮食失衡、肠道发炎、便秘、消化系统出问题等，放屁原来更是自测肠道健康的好方法！

臭屁反映肠道健康

大肠直肠外科医生陈威智曾在个人Facebook专页发文分享，身体一旦频繁地放臭屁，可能是响起肠道的健康警号。放屁是人体消化过程中的正常现象，肠内堆积的气体部分会排出体外，不同气味更可反映出肠道健康状况，更提醒大家放屁时别只想著要忍住不放，最理想是「闻」出肠道的健康警号：

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4种屁味自测健康

肠道警号1：臭鸡蛋味

「臭鸡蛋味」代表身体摄取过多蛋白质，例如红肉、蛋、乳制品，导致肠道菌丛失衡、消化不良

肠道警号2：臭酸味

如果屁味出现「臭酸味」，则是代表身体摄取过多加工食品，有肠道发炎、肠躁症、长期便秘的问题。

肠道警号3：无声无臭、频繁放屁

若屁味「无声无臭」，但一日内频繁放屁，则代表身体吞入过多空气、肠胃蠕动加快，或是精神压力过大、出现暴饮暴食所致。

肠道警号4：腐败味、油膉味

如果屁味已达到「腐败味」兼有「油膉」，则是代表身体消化系统恐出现问题，建议尽快到医院检查。

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4种罕见病况要留意

2019年《台湾医界》期刊资料显示，放屁可视为身体状态改变的一种警讯，包括不少由饮食状态引发放屁的状况：

吃进的食物含大量碳水化合物被细菌发酵产气，会出现频繁放屁、屁声隆隆

吃进的食物含蛋白质被细菌发酵、产生气体

肠道蠕动过快

以上的情况可以改变饮食生活习惯，改善放屁问题。以下罕见的病况则要留意：

1. 严重肠胃蠕动、消化功能不良

会造成肠道有害细菌繁殖，尤其是厌氧菌的滋生，大量发酵、产生气体

2. 消化道出血

消化道出血会令血液积滞在胃肠道中，胃酸及肠道细菌会将血液分解

放屁时会有腥臭味，而且粪便形状及颜色黑黑黏黏

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3. 肠道细菌感染

由于肠黏膜受到细菌毒素的破坏，除了放屁有恶臭味外

大便也会排出剥落的坏死黏膜上皮细胞

临床症状合并出现：肠绞痛、排便困难且里急后重、发烧

4. 肠胃道有恶性肿瘤

因为癌组织糜烂、剥落、出血，再加上细菌的分解发酵作用，放出的屁会带有腥臭味

一旦这些状况存在一段很长的时间，此时，就必须警觉而及早找医师诊治

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常放屁是大肠癌症状？出现6变化恐是警号

是不是放屁多就一定患大肠癌呢？资料显示，如果出现排便习惯改变才需要警惕。若只是放屁次数增多，身体并无其他的不适，一般不必太过焦虑。但若出现6种情况则要格外小心，有可能是大肠癌征兆，包括：

腹痛想去大便，但无法排便/排干净；

出现便血

持续腹痛

虚弱

疲劳

突然消瘦

大肠癌有何症状？甚么人较易患大肠癌？

根据本港癌症网上资源中心资料指，大肠癌常见症状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）、粪便形状改变（幼条状）

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

大便时有尚未排清的感觉

身体出现贫血征状，例如手脚冰冷、疲倦、心跳加速、气喘、面色苍白、头晕

大肠癌的成因仍然未明，但据统计，以下人士较易患上大肠癌：

年过50岁

家族中曾有人患上大肠癌或遗传性肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

本人或家族中有人患慢性结肠炎或结肠息肉

长期进食高脂肪、高胆固醇食物，而纤维摄取不足

体重超标（BMI体重指标超过25）

饮酒过量

吸烟

极少运动



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