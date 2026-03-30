这2种调味料是控糖恩物？医生揭9种调味料糖尿病人也可吃 花生酱都上榜！

想控制血糖，饮食就是最关键的一步。不少糖尿病人都怕吃到含糖调味料，但完全不落任何调味的食物，就更加「口淡淡」、丧失胃口。有医生盘点了9款糖尿病人都吃得的调味料，适当的调味可以提升食欲，糖尿病患者毋须饿住减糖，医生更点名2款的「控糖恩物」肉桂粉、芝麻，让进食无负担！

9种糖尿病人可吃的调味料

家医科医生魏士航曾在YouTube频道分享，糖尿病患者最怕吃到含糖调味料，不过也有适合糖尿病人的调味选择，以下9种调味料包括黑椒粉、罗勒叶、肉桂粉、无糖花生酱、辣椒粉、蒜蓉、芝麻、番红花、七味粉都上榜，当中肉桂粉、芝麻更可降空腹血糖，均适合糖尿病人。

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9种「控糖恩物」调味料：

1. 黑椒粉

黑椒粉含有胡椒碱，具有抗氧化特性，还能提升姜黄素、β-胡萝卜素等营养素吸收。

2. 罗勒叶

罗勒叶适合作为沙律、汤的调味料。

3. 肉桂粉

肉桂粉有助于血糖控制，能降低空腹血糖、胰岛素阻抗。

4. 无糖花生酱

无糖且成分单纯的花生酱，是优质油脂。

5. 辣椒粉

辣椒内的辣椒素可以促进新陈代谢与脂肪燃烧，特别是消除腹部脂肪方面。

6. 蒜蓉

大蒜具有抗氧化、抗发炎能力，对于血糖波动影响不大。

7. 芝麻

芝麻可以帮助降低空腹血糖和糖化血色素，有助第2型糖尿病患者的血糖管理。

8. 番红花

番红花具抗发炎特性，有助心血管健康。

9. 七味粉

七味粉通常由多种不含糖的香料组成，对糖尿病人来说也可食用。

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茄酱、肉松等调味料会添加糖分

不过，魏士航亦在之前的影片提醒戒糖人士要留意部分调味料的「隐形陷阱」，事关有些调味料吃起来不甜，但会额外添加糖去平衡味道，例如：

金桔酱：为了平衡酸味，会添加糖分

番茄酱：为了平衡风味，会添加蔗糖

肉松：拌炒时会加入很多糖分

蔬菜罐头：会添加糖分调味

花生面筋：味道咸、但也有添加糖分

卤汁：加入大量糖分

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肉桂粉、芝麻控血糖

不少研究表明肉桂可能有助改善血糖管理，2019年一项针对2型糖尿病和糖尿病前期患者的研究指，与安慰剂相比，肉桂可显著降低空腹血糖水平和胰岛素抗性；其他研究也发现，肉桂还可以降低糖化血红素 (HbA1c)，而糖化血红素是衡量长期血糖控制的指标。

芝麻的碳水化合物含量低，蛋白质和健康脂肪丰富，有助血糖控制；芝麻更含有松脂醇，可透过抑制消化酵素「麦芽糖酶」的作用，帮助调节血糖。但要留意，肉桂、芝麻可以适量食用，但不能取代药物、饮食和生活方式，去控制血糖水平。

如何判断患上糖尿病？留意8大初期征兆

根据本港医管局资料，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约1成，即每10名港人便有1名糖尿病患者，数目明显正急剧上升。发病率方面，年龄35岁以下人士当中有2%患上糖尿病。而年龄65岁以上的人士当中，更有超过20%患上糖尿病。

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糖尿病患者血糖水平

根据世衞准则，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐后两小时血糖>11.1 mmol/L的人士，即可判断为患上「糖尿病」。医管局指，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

经常口渴

小便频密

感到饥饿

体重下降

容易疲倦

视力模糊

伤口不易愈合

皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

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资料来源：家医科医生魏士航、healthline1、Healthline2、医管局

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