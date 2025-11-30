肝指数/血脂/血糖3周后全下降 全因吃这1种蔬菜！医生教最佳食法

【护肝/降血脂/降血糖】竟有「超级蔬菜」可同时护肝、降血脂及降血糖？有医生指，一名肝功能异常的患者每天进食1款蔬菜，约3周后其肝指数、血脂及血糖等全部下降，成效显著。医生更推荐这种蔬菜的最佳食法，可让其健康功效高10倍。

肝指数/血脂/血糖全下降 全因吃这1种蔬菜

家医科医生李思贤在其Facebook专页分享个案指，一名肝功能异常的患者因为经常疲倦及睡眠质素差求医，在确定他没有急性病及肝病毒感染后，于是建议他每天吃25至50克的西兰花芽，持续3至4周，并尽量维持每日7小时以上的睡眠。一直吃西兰花芽的患者之后再覆诊，发现身体状况明显好转！到底有何功效？

吃西兰花芽后，健康状况有何改善？

患者覆诊时经检查发现，他以下的身体各项指标都有大幅改善，更指往后会将西兰花芽纳入日常饮食：

肝指数GPT：从98U/L降到55U/L（正常值：41U/L以下）

三酸甘油脂：161mg/dL降至125mg/dL（正常值：<150mg/dL）

低密度胆固醇（坏胆固醇）：136mg/dl降至131mg/dl（正常值：<130mg/dL）

糖化血色素（血糖水平）：6.7%降至6.2%（正常值：4.8%-5.9%间）

尿酸：5.9mg/dL降至4.4mg/dL（正常值：3.4mg/dL-7.0mg/dL）

西兰花芽有何营养及功效？可降血脂更可抗癌？

李思贤医生指出，西兰花芽含有的萝卜硫素浓度极高，当萝卜硫素与身体的keap1蛋白结合，可加快启动体内最强大的抗氧化Nrf2循环，最终达到以下效果：

稳定血糖

改善血脂，降患心血管病风险

保护肝脏

改善消化功能

有抗癌功效。有研究指出，萝卜硫素有效降低特定癌细胞的数目和大小。

至于西兰花芽的食用方式，李思贤医生建议可采用生吃或榨汁的方式，当中榨汁饮用可提高西兰花芽的萝卜硫素形成率，而熟食反而恐让萝卜硫素流失。不过，他亦强调，相比靠吃西兰花芽护肝，更重要从源头减少伤害，包括少吃精制碳水化合物和戒酒，绝对有助修复肝脏。

哪些蔬菜属十字花科类？新鲜吃功效高10倍？

对于萝卜硫素的功效，李思贤医生曾分享指，西兰花芽等十字花科蔬菜，含有的萝卜硫素不仅可降患心血管病风险，更具抗癌功效。刚发芽的十字花科蔬菜，其萝卜硫素含量更可达熟植株的20倍以上。

有何常见的十字花科蔬菜？

小棠菜、椰菜、西兰花

椰菜花、球茎甘蓝、羽衣甘蓝

芝麻叶、芥兰、大头菜

如何吃可发挥最大功效？

不过，李思贤医生提醒，蔬菜内的萝卜硫素容易受到温度影响，所以不建议高温烹煮，新鲜十字花科蔬菜的萝卜硫素含量，可以是烹煮后的10倍，高温烹煮除了会令萝卜硫素较少外，也会导致蔬菜的其他矿物质流失。此外，进食十字花科蔬菜易致胃胀，因此不建议当作进行断食减肥后的复食餐，小肠细菌过多、胀气的人也不适合吃太多。

资料来源：思思医师 陪你健康的好朋友

