50岁妇肚痛当肠胃炎 一照揭患卵巢癌3期 忽略3症状速变晚期

卵巢癌初期症状较难发现，发现时往往已是晚期阶段，因此死亡率偏高。肝胆肠胃科医生叶秉威分享病例指，一名50多岁的妇人腹痛肚泻以为是肠胃炎，抽血和超音波检查都未有异常，照电脑断层时却发现是第3期卵巢癌，并且已合并腹膜转移。医生指，这名患者到晚期阶段才发现卵巢癌全因忽略3种症状！

女子肚痛以为肠胃炎 一照揭患卵巢癌3期

肝胆肠胃科医生叶秉威在《医师好辣》节目上表示，上述妇人初初来诊时，他也以为只是肠胃炎，所以让她好转就不用覆诊。1周后妇人覆诊时，腹泻已经好了很多，但她总觉得肚子仍有点疼痛、不太对劲。叶秉威医生于是安排抽血和超声波检查，并建议女子于1周后覆诊看报告。

叶秉威医生指，妇人自认为症状好了8成左右，但以防万一，第3周时她还是来了覆诊和看报告。报告显示抽血数值全部正常，但在按压肚子时发现一处有压痛点，于是叶秉威医生建议妇人再做电脑断层扫描，一照竟发现是第3期卵巢癌，已合并腹膜转移。

叶秉威指出，该名妇人的卵巢肿瘤已转移至腹壁上面，造成转移痛，才导致症状产生。由于腹壁内的肿瘤细胞不是很大，加上肠有很多空气，超音波检查无法清晰显示肿瘤，导致先前的检查未能准确诊断。

忽略3症状速变晚期

妇产科医生郑丞杰在节目中补充，卵巢癌初期症状包括下腹胀、有点痛和消化不良等症状，跟消化系统出问题的症状几乎一样，因此70%以上的卵巢癌患者发现时已是第3期，存活率很低。他强调，只要发现异状能及早就医，就有机会提高存活率，千万不要拖。

根据医管局资料，由于卵巢深入在骨盆腔内的深处，早期的卵巢癌征状并不明显，卵巢癌还有以下征状，请特别注意：

持续及日益严重的胃痛、消化不良

腹部不适、肚胀

小便频密

大便困难

性交时疼痛

腰背痛

卵巢癌高危因素

医管局资料又指，有医学界认为，女性在每次排卵过程中，卵巢组织会出现轻微破裂与修复，这有可能诱发细胞异常生长，亦有人认为排卵期间荷尔蒙水平上升，刺激不正常细胞的生长，导致卵巢癌。不过，卵巢癌的成因暂时仍未明确，但下列女性患此病的机会较高：

比一般女性较迟停经

从未生育

家族有人曾患卵巢癌（尤其是母亲、姊妹、姑、姨）

体重超标，食用过多脂肪

有自然流产或不孕现象

曾罹患乳癌

停经后使用荷尔蒙补充疗法超过五年

叶秉威医生提醒，常见腹痛原因大部分不外乎是胃炎、胃溃疡、便秘和胀气等。但对于一些高龄的患者，若有严重的体重减轻、胃口不佳，以及症状持续很久却找不出原因，就要警觉罹癌的可能性。胰脏癌、胃癌、大肠癌、肝癌或是其它腹腔癌症都可能造成腹痛。

延伸阅读：胰脏癌丨妇人血糖高 半年后揭患胰脏癌4期！医生揭3大先兆最危险

资料来源：《医师好辣》、医管局

