男子做1种运动 3个月逆转糖尿病！医生列5大好处 有效降血糖

除了调整饮食，做运动也有助控制血糖？有医生分享病例指，一名糖尿病患者持续做1种运动后，成功稳定血糖，3个月后更逆转糖尿病病情。

做1种运动3个月逆转糖尿病

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，该名糖尿病患者担心自己的血糖控制不好，希望透过日常生活方式稳定血糖，因此建议他跑步，以让血糖变得更平穏。于是，该男子开始每日跑步，3个月后再次覆诊，不但糖化血色素恢复正常，身体和精神状况也有明显改善。

【同场加映】何谓血糖过高/正常？怎样算是患糖尿病？

为何跑步有效改善糖尿病？

黄轩医生强调，糖尿病其中一个较明显的特征是：细胞加速老化现象，例如端粒逐渐缩短、线粒体DNA耗竭、胶原蛋白流失等问题。若这些细胞老化，就会导致胰岛素细胞组织完整性受损，甚至令其功能逐渐丧失。

黄医生指出，跑步是预防细胞衰老、逆转细胞衰老速度的最有效方法。有哈佛医学院的研究者人员发现，跑步流汗是最简单、最有效预防细胞老化的日常习惯之一。

研究指出，跑步这类短期耐力运动能够提升「血清胰高血糖素」（Glucagon)，激活胰岛β细胞中的AMPK（腺苷单磷酸活化蛋白激酶，一种代谢控制激酶）信号，减轻胰岛素抵抗β细胞带来的衰老速度。

糖尿病人跑步5大好处 不只稳定血糖

黄轩医生指出，跑步对糖尿病患者带来5大好处，不只是有助稳定血糖水平。

1.降血糖

跑步有助肌肉细胞更有效地利用葡萄糖，所以有效降低血糖。

2.控制体重

经常跑步可以消耗热量，有助减少体内脂肪、控制体重，这对于糖尿病患者来说十分重要。

3.改善胰岛素敏感度

跑步可以提高细胞对胰岛素的敏感度，缓解细胞老化速度，有助减少胰岛素抗阻性，这样就可以更好地稳定血糖。

4.保护心血管

常跑步有助降血压、降胆固醇，也减低糖尿病患者容易猝死和患上心血管疾病的风险。

5.提升心理健康

运动可以减少压力和焦虑，提升整体心理健康，令精神变得更好。

黄轩医生指出，运动之所以能改善身体状况，主要是因为能够促进全身的血液循环，增强心肺功能，并透过消耗能量来调节身体代谢过程。此外，运动还能增强肌肉力量和耐力，改善身体的整体功能。

10个港人有1个患糖尿病 小心初期8大症状

根据本港医管局的数据，目前香港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者，数目急升。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。

糖尿病初期症状及并发症⬇⬇⬇

前期糖尿病 VS 糖尿病初期症状

本港医管局引述美国糖尿协会的提议指出，血糖异常及糖尿病的定义如下：

「前期糖尿病」血糖水平：

空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」

血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

「糖尿病」血糖水平：

空腹血糖≥7 mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1 mmol/L

糖尿病初期症状及并发症：

经常口渴、小便频密、感到饥饿、体重下降、容易疲倦、视力模糊、伤口不易愈合，以及皮肤痕痒，女性也可能出现阴部痕痒。

一旦糖尿病情不受控制，就有可能恶化，并引致6种并发症：心脏病、中风、肾衰竭、截肢、失明及阳痿。

资料来源：重症科医生黄轩（获授权转载）、香港医管局

