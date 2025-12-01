Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子做1种运动 3个月逆转糖尿病！医生列5大好处 有效降血糖

医生教室
更新时间：17:05 2025-12-01 HKT
发布时间：17:05 2025-12-01 HKT

除了调整饮食，做运动也有助控制血糖？有医生分享病例指，一名糖尿病患者持续做1种运动后，成功稳定血糖，3个月后更逆转糖尿病病情。

做1种运动3个月逆转糖尿病

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，该名糖尿病患者担心自己的血糖控制不好，希望透过日常生活方式稳定血糖，因此建议他跑步，以让血糖变得更平穏。于是，该男子开始每日跑步，3个月后再次覆诊，不但糖化血色素恢复正常，身体和精神状况也有明显改善。

【同场加映】何谓血糖过高/正常？怎样算是患糖尿病？

 

为何跑步有效改善糖尿病？

黄轩医生强调，糖尿病其中一个较明显的特征是：细胞加速老化现象，例如端粒逐渐缩短、线粒体DNA耗竭、胶原蛋白流失等问题。若这些细胞老化，就会导致胰岛素细胞组织完整性受损，甚至令其功能逐渐丧失。

黄医生指出，跑步是预防细胞衰老、逆转细胞衰老速度的最有效方法。有哈佛医学院的研究者人员发现，跑步流汗是最简单、最有效预防细胞老化的日常习惯之一。

研究指出，跑步这类短期耐力运动能够提升「血清胰高血糖素」（Glucagon)，激活胰岛β细胞中的AMPK（腺苷单磷酸活化蛋白激酶，一种代谢控制激酶）信号，减轻胰岛素抵抗β细胞带来的衰老速度

糖尿病人跑步5大好处 不只稳定血糖

黄轩医生指出，跑步对糖尿病患者带来5大好处，不只是有助稳定血糖水平。

1.降血糖

  • 跑步有助肌肉细胞更有效地利用葡萄糖，所以有效降低血糖。

2.控制体重

  • 经常跑步可以消耗热量，有助减少体内脂肪、控制体重，这对于糖尿病患者来说十分重要。

3.改善胰岛素敏感度

  • 跑步可以提高细胞对胰岛素的敏感度，缓解细胞老化速度，有助减少胰岛素抗阻性，这样就可以更好地稳定血糖。

4.保护心血管

  • 常跑步有助降血压、降胆固醇，也减低糖尿病患者容易猝死和患上心血管疾病的风险。

5.提升心理健康

  • 运动可以减少压力和焦虑，提升整体心理健康，令精神变得更好。

黄轩医生指出，运动之所以能改善身体状况，主要是因为能够促进全身的血液循环，增强心肺功能，并透过消耗能量来调节身体代谢过程。此外，运动还能增强肌肉力量和耐力，改善身体的整体功能。

10个港人有1个患糖尿病 小心初期8大症状

根据本港医管局的数据，目前香港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者，数目急升。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。

糖尿病初期症状及并发症⬇⬇⬇

前期糖尿病 VS 糖尿病初期症状

本港医管局引述美国糖尿协会的提议指出，血糖异常及糖尿病的定义如下：

「前期糖尿病」血糖水平：

  • 空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」
  • 血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」

「糖尿病」血糖水平：

  • 空腹血糖≥7 mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1 mmol/L

糖尿病初期症状及并发症：

  • 经常口渴、小便频密、感到饥饿、体重下降、容易疲倦、视力模糊、伤口不易愈合，以及皮肤痕痒，女性也可能出现阴部痕痒。
  • 一旦糖尿病情不受控制，就有可能恶化，并引致6种并发症：心脏病、中风、肾衰竭、截肢、失明及阳痿。

延伸阅读：降血糖食物︱吃1种蔬菜如吃降血糖药？医生推介10大控糖蔬菜 

资料来源：重症科医生黄轩（获授权转载）、香港医管局

---

相关文章：

不甜也中招！吃饭加1物全家确诊糖尿病 医生揭发病率100%

男子超慢跑3个月 肚腩消失兼降血脂！医生教4秘诀 3大家居运动增肌减脂

周润发患糖尿病曾1日吃1餐饭 营养师教饮食7招降血糖 吃面包也有效？

5大饮食习惯易致糖尿病！医生揭常吃白方包 血糖急升恐中招？

不吃药3招逆转糖尿病 医生教饭后必做1事 30分钟即降血糖

运动后血糖不降反升？医生拆解4大原因 这时间做运动有助稳定血糖

控制好血糖就会瘦！营养师教饮食6招减脂降血糖 饮醋也有效？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:21
大埔宏福苑五级火‧直播｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
20分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
大埔宏福苑五级火丨廉署：有人于本地供应商购入未达阻燃标准棚网 后混入合标棚网使用 图鱼目混珠通过测试
社会
1小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
01:45
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
18小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
3小时前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
10小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
8小时前
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
「王菲恩人」脑出血卧床5年疑成植物人 惊传深夜急入院病况曝光 前妻吁放过KOL女儿
影视圈
6小时前
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
20小时前