35岁女肾功能退化如60岁！医生教吃1食物 3个月成功逆转

因为少喝水，肾功能提早退化！有肾脏科医生分享病例指，一名35岁女子平时因为不敢多喝水，导致肾功能退化如60岁。听从医生建议，进食1种天然食物后，3个月后该女子成功逆转病情。

35岁女肾功能退化如60岁

肾脏科医生洪永祥在节目《健康好生活》分享病例指，该名35岁女子肾丝球过滤率只有65ml/min（正常值大约是100ml/min），肾功能退化，就如60岁的妇人。经检查后发现，她患有「膀胱过动症」（膀胱过度活跃症），有频尿问题。

【同场加映】初期肾病及慢性肾衰竭征状

该女子表示，只要一喝水，一小时内就要上厕所。所以，在上班的日子，她不太敢喝水，导致经常出现泌尿道感染问题。服用抗生素，「重复性泌尿道感染」问题虽然治好后，但她再度出现频尿问题，情况更严重，令她不太敢喝水，形成恶性循环。因此，洪医生建议她先处理「膀胱过动症」。

吃1种天然食物 逆转肾病改善尿频

医生解释，由泌尿道感染而造成的「膀胱过动症」，通常与慢性发炎问题相关，宜多吃含丰富植化素的食物。他指出，五颜六色的蔬果含有花青素、茄红素、儿茶素等植化素，有助抗发炎，另外也可进食含丰富硫化物的洋葱。

3个月后覆诊，该女子肾丝球过滤率由65分上升至80分，频尿问题也改善了，这段期间，她吃得最多的就是洋葱。洪医生指，洋葱的确有助改善「膀胱过动症」及泌尿道感染问题。洋葱含丰富维他命B、C和膳食纤维，水分含量多，更含有硫化物、槲皮素与抗氧化剂，有助提升肾功能。

甚么是膀胱过动症？4个问题自测症状

洪医生指，此症在女性身上很常见，尤其是停经后的女性。此症令他们出现频尿情况，不敢喝水，久而久之，有机会令肾功能恶化。

自测「膀胱过动症」症状⬇⬇⬇

（选出自己最近2星期排尿状况，再计算总分）

正常膀胱：

膀胱逼尿肌于膀胱胀满时收缩

膀胱会储起尿液，储至大概300至400cc，就会有想上厕所的感觉，因为膀胱逼尿肌开始收缩。在正常情况下，每天会小便6至8次。

膀胱过动症：

膀胱逼尿肌于膀胱未胀满之前已收缩

尿液未储满，可能储至100至150cc时，逼尿肌就已开始收缩。

肾功能退化可演变为慢性肾衰竭

根据本港医管局资料，肾脏的主要功能为排泄身体内经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素及协助制造维他命D。

肾脏功能如因某些原因长期受到严重伤害，是会影响其功能。身体内的废物会累积且引发多种身体功能的问题，此为慢性肾衰竭。

慢性肾衰竭5大风险因素

糖尿病

肾小球炎

高血压

遗传（如多囊肾）

尿道问问题

肾病及慢性肾衰竭初期症状

小便带血 / 茶色尿 (血尿)；小便带泡沫 (蛋白尿)；小便混浊 (尿感染)；小便排出小沙石

小便赤痛、频密；小便感困难、不畅顺

多尿、尿量减少、夜尿

腰腹疼痛、足踝或眼皮浮肿、血压高

资料来源：健康好生活、医管局

