经常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾声大恐患心血管病？医生教4招分辨鼻塞成因

持续鼻塞可能与心血管疾病有关？有医生指出，经常鼻塞会令人困惑到底是感冒还是鼻敏感，医生教4招分辨鼻塞成因。如果经常在睡眠时打鼻鼾，可能会增加患上心脏衰竭的风险？

经常鼻塞是感冒/鼻敏感？4招分辨鼻塞成因

耳鼻喉科医生陈亮宇在其facebook专页上分享指，鼻塞和流鼻水鼻炎常见的症状，而感冒和过敏都可能引起这些症状，往往让人难以分辨。陈医生指出，4大初步自测鼻塞和流鼻水成因的方法：

分辨鼻塞原因⬇⬇⬇

如何判断鼻塞是感冒/过敏的鼻炎？

1. 症状持续时间：

感冒引起的鼻塞和流鼻水通常在数天至一周内逐渐缓解或消失；

过敏引起的症状可能持续更长，通常超过两周。

2. 伴随其他症状：

如果伴随喉咙痛、头痛、发烧、四肢无力等症状，很可能是感冒所致的急性鼻炎；

如果眼睛、鼻子、耳朵或喉咙出现搔痒感，则更可能是过敏性鼻炎的典型症状。

3. 分泌物的特征：

感冒是由病毒引起，而导致免疫系统产生抗体，鼻腔分泌物通常是比较黏稠的鼻涕；

过敏性鼻炎的鼻水通常是清澈透明的，类似水的状态。

4. 鼻黏膜的外观：

感冒是急性上呼吸道感染，鼻黏膜通常因急性发炎而呈现红肿的状态；

过敏性鼻炎由于是长期慢性的发炎，鼻黏膜可能呈现灰白水肿的外观。

陈医生提醒，以上只是初步的判断方法，若鼻子出现不适症状，建议先多喝水、多休息。如果症状加重，甚至出现胸闷、发烧、喘等症状，便要提高警觉，尽快就医。

【同场加映】感冒8大症状+并发症+潜伏期

经常鼻塞恐患心血管疾病？医生揭可引发4大疾病

耳鼻喉科医生陈亮宇指，很多人会受到鼻塞、呼吸声音大、需要张口呼吸，甚至打鼻鼾的问题而影响睡眠，但有些人可能已经习惯鼻塞的困扰。陈医生强调，绝对不应该习惯这样的情况，因为忽视鼻塞问题，长期不治疗可能对身体造成以下4种影响。

长期鼻塞可引发4大疾病⬇⬇⬇

鼻塞可引发的疾病：

心肺疾病：严重的鼻塞会增加呼吸阻力，影响正常的心肺功能，增加心脏衰竭、脑梗塞、肺高压等疾病的风险。 睡眠窒息症：无法正常鼻呼吸会使患者改为口呼吸，进而引发睡眠窒息症。 精神专注力下降：鼻塞不适的症状会影响睡眠品质，可能导致学习和工作上的困扰。 增加肺部感染风险：口腔呼吸无法像鼻腔一样过滤空气，容易让污浊的空气直接进入肺部，增加肺部感染的机率。

资料来源：「陈亮宇医师 / 陈亮宇耳鼻喉科诊所」（获授权转载）

