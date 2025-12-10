为何体重突然下降？肠胃病还是癌症作怪？医生解构14种原因

体重突然下降别太高兴，恐怕与多种疾病有关。是癌症先兆，还是肠胃不适导致？有医生分享病例指，有位伯伯体重急降，接受抽血及X光等检查后也无异样，最终发现是情绪及营养不良引发。有外国研究指，体重不由自主地减轻，有机会是14种因素引发。

为何体重突然下降？医生拆解14种原因

家庭医学科医生洪𬀩杰在facebook专页分享指，体重减轻原因可分为两类，一种是努力运动、减少食量的刻意减重，另一种是不自主的体重减轻。当身体在6到12个月内，体重原因不明地减少了5%或减少4.5公斤，就属于不自主的体重减轻，每年约有13%的65岁以上人士会出现此情况。洪医生指，2017年一项在《PLOS ONE》期刊发表的研究，研究搜集了2677名体重不自主减轻人士的资料，发现竟有33%人士为患癌，涉及8种癌症。

体重突然减轻原因是甚么？⬇⬇⬇

体重突然减轻 与甚么癌症/疾病有关？

1. 癌症患者（占33%）

研究发现，有33%的体重不自主减轻人士都证实患上癌症，当中消化系统癌症占了所有癌症的47%，其他癌症从高到低依次为：

消化系统癌症

肺癌和支气管癌

淋巴癌

泌尿系统癌症

前列腺癌

妇科癌症

乳腺癌

原发部位不明的癌症

2. 非癌症的主要器官疾病（占37%）

研究发现，有37%的体重不自主减轻人士都证实患上非癌症的主要器官疾病，当中包括：

胃肠道疾病

心脏疾病

肝脏疾病

肾脏疾病

牙齿问题

自身免疫性疾病等

除了上述两类疾病外，在2677名体重不自主减轻人士中，研究分别发现当中有16%者证实患上精神疾病，另有14%患者则无明确诊断。

此外，洪𬀩杰医生亦引用另一篇在2018年5月、《British Journal of General Practice》期刊上发表的研究，当中综合分析25篇相关研究的结果，当中得出以下3大重点：

没有癌症的人中，没发生不自主体重减轻的比例大约在92%-99%之间。

癌症患者中，发生不自主体重减轻的比例大约在2%-47%之间。

对于出现不自主体重减轻的患者，60岁以上女性患有癌症的机率为3%；在60岁以上男性患有癌症的机率则为10.5%。

体重不自主减轻 或为14种疾病警号

总括而言，洪𬀩杰医生指出体重不自主减轻的现象，或有不同的身体潜藏原因导致。当中除了上述提及的癌症外，还可能是以下13种疾病的警号：

体重不自主下降 恐患甚么疾病?⬇⬇⬇

体重突然下降反映的问题

胃肠疾病：包括溃疡疾病、溃疡性结肠炎、克隆氏症、胰脏炎等

内分泌与新陈代谢疾病：例如糖尿病、甲状腺亢进、肾上腺机能不全（Addison's disease）等。

肌肉流失：恶病体质（Cachexia）、HIV感染、癌症等都可能导致肌肉流失，进而造成体重减轻。

精神疾病：压力、抑郁症、焦虑症。

自体免疫疾病：例如类风湿性关节炎、红斑性狼疮。

感染性疾病：例如肺结核、心内膜炎。

慢性腹泻

物质使用：例如长期饮酒、滥用毒品、药物滥用、长期吸烟。

主要器官疾病：例如慢性阻塞性肺疾病、肾衰竭、心衰竭、肝硬化。

神经系统疾病：例如巴金森氏症、阿兹海默氏症、失智症、亨丁顿舞蹈症。

药物相关：部分治疗糖尿病的药物、减重药物、某些抗癫痫药物、某些情绪药物。

牙齿疾病：例如牙周病、蛀牙、缺牙等。

长期营养不良

洪𬀩杰医生建议，若发现体重不由自主地减轻时，应进一步求医，以进行完整性评估，同时也要有规律地量度体重。完整记录体重的变化，有助医生了解病情并安排相关检查。

资料来源：洪𬀩杰医师的爱讲空间（获授权转载）

