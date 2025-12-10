Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

为何体重突然下降？肠胃病还是癌症作怪？医生解构14种原因

医生教室
更新时间：13:30 2025-12-10 HKT
发布时间：13:30 2025-12-10 HKT

体重突然下降别太高兴，恐怕与多种疾病有关。是癌症先兆，还是肠胃不适导致？有医生分享病例指，有位伯伯体重急降，接受抽血及X光等检查后也无异样，最终发现是情绪及营养不良引发。有外国研究指，体重不由自主地减轻，有机会是14种因素引发。

为何体重突然下降？医生拆解14种原因

家庭医学科医生洪𬀩杰在facebook专页分享指，体重减轻原因可分为两类，一种是努力运动、减少食量的刻意减重，另一种是不自主的体重减轻。当身体在6到12个月内，体重原因不明地减少了5%或减少4.5公斤，就属于不自主的体重减轻，每年约有13%的65岁以上人士会出现此情况。洪医生指，2017年一项在《PLOS ONE》期刊发表的研究，研究搜集了2677名体重不自主减轻人士的资料，发现竟有33%人士为患癌，涉及8种癌症。

体重突然减轻原因是甚么？⬇⬇⬇

 

体重突然减轻 与甚么癌症/疾病有关？

1. 癌症患者（占33%）

研究发现，有33%的体重不自主减轻人士都证实患上癌症，当中消化系统癌症占了所有癌症的47%，其他癌症从高到低依次为：

  • 消化系统癌症
  • 肺癌和支气管癌
  • 淋巴癌
  • 泌尿系统癌症
  • 前列腺癌
  • 妇科癌症
  • 乳腺癌
  • 原发部位不明的癌症

2. 非癌症的主要器官疾病（占37%）

研究发现，有37%的体重不自主减轻人士都证实患上非癌症的主要器官疾病，当中包括：

  • 胃肠道疾病
  • 心脏疾病
  • 肝脏疾病
  • 肾脏疾病
  • 牙齿问题
  • 自身免疫性疾病等

除了上述两类疾病外，在2677名体重不自主减轻人士中，研究分别发现当中有16%者证实患上精神疾病，另有14%患者则无明确诊断。

此外，洪𬀩杰医生亦引用另一篇在2018年5月、《British Journal of General Practice》期刊上发表的研究，当中综合分析25篇相关研究的结果，当中得出以下3大重点：

  • 没有癌症的人中，没发生不自主体重减轻的比例大约在92%-99%之间。
  • 癌症患者中，发生不自主体重减轻的比例大约在2%-47%之间。
  • 对于出现不自主体重减轻的患者，60岁以上女性患有癌症的机率为3%；在60岁以上男性患有癌症的机率则为10.5%。

体重不自主减轻 或为14种疾病警号

总括而言，洪𬀩杰医生指出体重不自主减轻的现象，或有不同的身体潜藏原因导致。当中除了上述提及的癌症外，还可能是以下13种疾病的警号：

体重不自主下降 恐患甚么疾病?⬇⬇⬇

 

体重突然下降反映的问题

  1. 胃肠疾病：包括溃疡疾病、溃疡性结肠炎、克隆氏症、胰脏炎等
     
  2. 内分泌与新陈代谢疾病：例如糖尿病、甲状腺亢进、肾上腺机能不全（Addison's disease）等。
     
  3. 肌肉流失：恶病体质（Cachexia）、HIV感染、癌症等都可能导致肌肉流失，进而造成体重减轻。
     
  4. 精神疾病：压力、抑郁症、焦虑症。
     
  5. 自体免疫疾病：例如类风湿性关节炎、红斑性狼疮。
     
  6. 感染性疾病：例如肺结核、心内膜炎。
     
  7. 慢性腹泻
     
  8. 物质使用：例如长期饮酒、滥用毒品、药物滥用、长期吸烟。
     
  9. 主要器官疾病：例如慢性阻塞性肺疾病、肾衰竭、心衰竭、肝硬化。
     
  10. 神经系统疾病：例如巴金森氏症、阿兹海默氏症、失智症、亨丁顿舞蹈症。
     
  11. 药物相关：部分治疗糖尿病的药物、减重药物、某些抗癫痫药物、某些情绪药物。
     
  12. 牙齿疾病：例如牙周病、蛀牙、缺牙等。
     
  13. 长期营养不良

洪𬀩杰医生建议，若发现体重不由自主地减轻时，应进一步求医，以进行完整性评估，同时也要有规律地量度体重。完整记录体重的变化，有助医生了解病情并安排相关检查。

延伸阅读：自测癌症10大先兆 医生教分辨胃癌/肠癌/乳癌/胰脏癌

资料来源：洪𬀩杰医师的爱讲空间（获授权转载）

---

相关文章：

小便变红是肿瘤还是肾病症状？医生拆解血尿4大成因

血糖高易患胰脏癌？ 营养师推介5大防癌水果 降血糖忌喝鲜果汁

饮6种蔬果汁不易肥 降血压/防癌/抗发炎！中年人长者必饮 营养师大推这款

常吃鸡翼鸡颈易患乳癌？医生拆解4大迷思 附防乳癌食物

28岁女无家族史 常喝1饮品患乳癌 医生揭可致3大癌症

癌症年夺970万命 出现22种征兆即求医 持续腹胀/7部位有肿块要小心

 

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
4小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
21小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
7小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
5小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
23小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
20小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
4小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
16小时前