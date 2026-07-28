汗水根本没有味道！中医揭夏天体味爆发真正元凶 附4招摆脱尴尬体臭

夏天挤入车厢最怕闻到阵阵汗臭，很多人以为出汗多就会臭，但中医指出，汗水本身其实毫无味道，真正的致臭有3大原因。到底有甚么方法摆脱尴尬体臭？

中医揭夏天体味爆发3大元凶

中医师王大元近日在其Facebook专页发文指出，夏天最令人害怕的，往往不是35°C的高温，而是当地铁车门关上、或升降机挤满人时，突然飘来一股难以忍受的体味。不少人以为体臭纯粹是因为出汗太多，但其实汗水本身几乎没有味道，真正的「元凶」是皮肤上的细菌。当汗液接触到细菌并被分解后，便会产生各种气味。每个人的体味不尽相同，当中饮食、生活习惯与个人体质更是关键因素。

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王医师归纳出导致体味浓烈的3大原因：

夏天体味爆发3大元凶

1.常吃炸鸡、烧烤、麻辣火锅

中医认为，进食过多油炸、辛辣、甜食或过量饮酒，容易在体内形成脾胃湿热。这不仅会加重身体的代谢负担，更会令汗液中的代谢物增加，变相每天喂养皮肤上的细菌，令体味自然变得越来越浓烈。

2.长期熬夜、压力大

长期睡眠不足及面对巨大工作压力，容易导致肝火旺盛。除了容易生痱滋、口臭及失眠外，亦可能令体味变得更加明显。

3.年龄增长

中医认为人体肾精会随著年龄增长而逐渐减少，导致皮脂分泌失去平衡，面部、头皮及胸前容易出油。当皮脂被细菌氧化后，便容易形成俗称的「老人味」。

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4招摆脱尴尬体臭

王医师强调，想要改善体味，单靠狂喷香水并不可行，首要任务是改善身体的内在环境。他分享4招摆脱尴尬体臭的方法：

4招摆脱尴尬体臭

4招摆脱尴尬体臭：

减少进食油炸、烧烤、高盐高辣及甜食，并建议多喝水、多吃蔬菜水果。 穿著透气、吸汗的衣物，流汗后应尽快将汗水抹干或更换衣物。 选择具适度抑菌功效的沐浴露即可，不必每天使用强效杀菌产品，以免破坏皮肤上的「好菌」这道健康防线。 建议在前一天晚上睡前开始使用止汗剂，效果通常比流汗后才使用更佳。惟需注意适量使用，避免阻塞毛孔。

王医师提醒，香水或许能暂时掩盖异味，却无法掩饰不良的生活习惯。真正的体香，源自规律的作息、均衡的饮食以及健康的皮肤菌丛。在炎热的夏天，除了做好防晒和预防中暑措施，亦要多加注意个人体味，避免成为车厢内令旁人掩鼻的尴尬源头。

资料来源：中医师 王大元

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