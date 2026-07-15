以为养生却是在自残 医揭10大常见健康陷阱 晚餐只吃水果超伤肝！

许多人为了维持身材和健康，严格执行清淡饮食或报复性运动。但原来许多看似自律的好习惯都暗藏健康风险，错误的迷思日复一日地执行，可能会把自己亲手推向慢性发炎与肿瘤的深渊。有医生列出10大健康陷阱，当中晚餐只吃水果超伤肝！

10大常见健康陷阱 晚餐只吃水果超伤肝

放射肿瘤科专科医生赖佾暄在脸书专页「Doctor. 赖」与 YouTube 平台发文分享，很多人注重健康，但用错了方法，导致明明很自律，却被脂肪肝、甚至癌症等疾病找上门。他例出10大常见健康地雷，大家不妨参考一下：

10大常见健康地雷

第10名：感冒发烧必须吃退烧药

很多人只要喉咙痛，或是体温稍微升高，就会马上吃退烧止痛药。赖医生分享，这是在掩盖身体求救的信号。发烧代表免疫系统正在提高体温，准备杀死外来的病毒或是细菌。吃退烧药等于直接把火灾警报器的电池给拔掉。他指，一般的小感冒、小发烧，其实是身体在作战，只需要多喝水、多休息，让免疫系统好好打仗就好。

第9名：周末报复性运动

赖医生指，虽然运动对心血管有益，但平日久坐不动，关节、肌腱和韧带就像是放了很久、完全失去弹性的橡筋。周末突然做激烈的运动，可能会令韧带与肌腱发生微小撕裂，甚至直接断裂。肌腱和韧带的血液供应极度贫乏，一旦受伤断裂，往往会造成难以复原的永久性伤害。

除了肌腱以及韧带受损，大量而且强烈的运动，更有机会让肌肉细胞膜承受不住而崩溃，进而引发需要面临洗肾的横纹肌溶解症。他强调，训练必须渐进，热身以及收操绝不可少。

第8名：追求极致清淡的饮食

在医学里，深海鱼的 Omega-3 或是初榨橄榄油是优质脂肪，不仅不会堵塞血管，反而能帮助身体对抗慢性发炎。赖医生指，长期缺乏好油导致的慢性发炎，正是各种重大疾病甚至细胞癌化的可怕温床。此外，脂肪是制造荷尔蒙的原料，滴油不沾会让内分泌全面崩盘，导致经期大乱、异常疲劳，甚至出现掉发、皮肤干黄的情况。

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第7名：吃钙片能防骨质疏松

在许多研究显示，同时补钙和 D3，对于预防骨折没有显著差异，甚至还会无形增加心血管的负担。真正有效的骨骼保健是钙、D3以及K2的黄金铁三角。另外必须加上适度的负重运动。

第6名：喝碱性水能抗癌

饮食无法改变全身的酸碱值。人体血液里面的 pH 值被死死地锁在7.35到7.45之间。每天狂灌碱性水，其实只是在不断稀释以及干扰胃里面消化的胃酸。当胃部的酸性环境被破坏，优质蛋白质不但没办法好好消化，而且还会胀气以及消化不良。

第5名：迷信纯天然草药绝对安全

纯天然的提炼草药有机会和抗癌药物发生冲突。它不仅可能把化疗的副作用放大，更有机会把真正救命的药效抵消。任何东西，就算是天然提炼的，都是过犹不及，适量就好。

第4名：没症状就不做检查

身体里有许多重要的器官，像是肝脏以及肺脏，内部完全没有痛觉神经。当一颗肿瘤悄悄地在这些器官里面生长，你不一定会有任何感觉。等它大到压迫旁边的器官，或是已经扩散，你终于感觉到痛的时候，往往已经错失了黄金的治疗期。

第3名：乱吃来历不明的排毒偏方

身体本身就有一套非常精密的解毒与排废系统，那就是肝脏和肾脏。只要这两个器官功能正常，它们就是全年无休地在帮你过滤血液中的废物。乱吃来历不明的偏方，反而是在给它们增加额外的负担，甚至直接伤害它们。最好的排毒方法，是停止乱吃东西，并且多喝水、均衡饮食、作息正常。

第2名：不吃淀粉跟糖能饿死癌细胞

赖医生指，当你切断癌细胞的粮食供应，它们反而会掠夺周边健康的组织，抢夺原本属于肌肉和脂肪的营养。最后，癌细胞还没被消灭，免疫大军先因为缺乏能量而无法作战，身体也因为肌肉和脂肪的大量流失而变得骨瘦如柴，这在医学上称为「癌症恶病质」，是许多癌症病人最终离世的主要原因之一。医学上真正要少吃的，是会引发身体剧烈发炎反应的「精致糖」，比如含糖饮料、蛋糕和甜点。但是维持生命运作所必需的优质碳水化合物，像是糙米和燕麦，绝对不能少。

第1名：晚餐只吃一大盘水果

很多人觉得晚餐吃水果很清淡健康，可以减肥。但从医学角度来看，淀粉消化后是葡萄糖，身体全身上下，大脑和肌肉都能帮忙消耗，但整个身体只有肝脏能够处理水果里面的果糖。赖医生解释，晚上身体准备休息，新陈代谢开始变慢。晚餐只吃一大盘水果，肝脏来不及处理，唯一办法就是全部打包成脂肪，然后囤积在肝脏里面。日复一日，肝脏就变成了脂肪肝。他说，脂肪肝不仅是肝脏发炎的开始，更是通往肝癌的第一站。水果是健康的，但绝对不能当饭吃，更不应该在晚上大量吃。一天水果的量，大概是两个拳头大就足够了，而且最好在白天吃完。

资料来源：「Doctor. 赖」

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