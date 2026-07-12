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夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中医推介3大平价清热食材 附简易食谱/进食贴士

保健养生
更新时间：10:00 2026-07-12 HKT
发布时间：10:00 2026-07-12 HKT

炎炎夏日，想消暑降温不只可以吃西瓜和冬瓜！其实街市隐藏著不少平价的消暑法宝，有中医师推介3大常见的清热食材，更分享的简易家常菜食谱，以及3大防伤脾胃的进食贴士，轻松健康度过清爽夏日。

中医推介3大平价清热食材 消暑不只吃西瓜/冬瓜！

注册中医师何肇婷在港恩中医Facebook专页撰文指出，炎炎夏日想消暑，大家第一时间可能会想到食西瓜、苦瓜和冬瓜等，但其实日常在街市还有很多平价又常见的消暑食材，她为大家介绍3款，并附上简易食谱：

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3大平价清热食材/简易食谱
3大平价清热食材/简易食谱
3大平价清热食材/简易食谱
3大平价清热食材/简易食谱
3大平价清热食材/简易食谱
3大平价清热食材/简易食谱

1.马蹄（荸荠）

  • 功效：味甘、性寒。能清热生津、化痰消积。
  • 适合对象：感到燥热、口干舌燥、咽喉不适者。
  • 注意：脾胃虚寒、手脚冰冷、容易腹泻者；孕妇亦不宜多吃。

食谱：马蹄云耳炒鸡柳

  1. 鸡柳切片、马蹄削皮切片、浸发好的云耳切细块。
  2. 镬中加油，爆香姜片，加入鸡柳片快炒。
  3. 放入马蹄片及云耳，用大火快炒至全熟。
  4. 加少许盐调味即可。

2.芽菜（绿豆芽）

  • 功效：味甘、性凉。能清热解毒、利水消肿。
  • 适合对象：身体沉重、口气重、小便短赤者。
  • 注意：慢性肠胃病、体质虚寒者不宜食用。

食谱：姜蒜炒芽菜

  1. 将姜及蒜头切成幼粒。
  2. 热锅后先爆姜蒜，再放入绿豆芽大火爆炒。
  3. 加少许盐调味即可。

3.丝瓜 

  • 功效：味甘、性凉。能清暑、化痰、通经络。
  • 适合对象：心情烦躁、胸口闷闷不适者。
  • 注意：脾胃虚寒、容易腹泻者；孕妇亦不宜多吃。

食谱：虾米炆丝瓜

  1. 先爆香姜片与虾米。
  2. 放入切好的丝瓜块，焖煮至软身即可。

3大进食清热食材贴士 保护脾胃

何医师提醒，虽然消暑食材非常适合夏天食用，但进食时建议遵从以下三个原则：

  1. 适可而止：任何具有清热功效、性质寒凉的食材都不可过量食用。若过度进食，反而会损伤脾胃阳气，容易引发腹痛或腹泻。
  2. 按活动量调整：如果当天在户外活动多、流汗量大，身体积热多，可以适量多吃；若整天留在冷气房久坐，则建议减少食用份量。
  3. 烹调时加入姜葱蒜：在烹调寒凉食材时，紧记加入姜、葱、蒜等温热配料，有助起保护脾胃的作用。

资料来源：港恩中医（已授权转载）

延伸阅读：酷热天气易口干 不只吃西瓜！营养师推介9大补水蔬果清热降温

何肇婷注册中医师简介:

香港注册中医师、香港大学中医学硕士(针灸学)、香港浸会大学中医学学士及生物医学(荣誉)理学士、香港大学专业进修学院中医专业实践证书(西方医学妇产科学)

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