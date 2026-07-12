夏天消暑不只吃西瓜/冬瓜！中医推介3大平价清热食材 附简易食谱/进食贴士

炎炎夏日，想消暑降温不只可以吃西瓜和冬瓜！其实街市隐藏著不少平价的消暑法宝，有中医师推介3大常见的清热食材，更分享的简易家常菜食谱，以及3大防伤脾胃的进食贴士，轻松健康度过清爽夏日。

中医推介3大平价清热食材 消暑不只吃西瓜/冬瓜！

注册中医师何肇婷在港恩中医Facebook专页撰文指出，炎炎夏日想消暑，大家第一时间可能会想到食西瓜、苦瓜和冬瓜等，但其实日常在街市还有很多平价又常见的消暑食材，她为大家介绍3款，并附上简易食谱：

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3大平价清热食材/简易食谱

3大平价清热食材/简易食谱

3大平价清热食材/简易食谱

1.马蹄（荸荠）

功效： 味甘、性寒。能清热生津、化痰消积。

味甘、性寒。能清热生津、化痰消积。 适合对象： 感到燥热、口干舌燥、咽喉不适者。

感到燥热、口干舌燥、咽喉不适者。 注意：脾胃虚寒、手脚冰冷、容易腹泻者；孕妇亦不宜多吃。

食谱：马蹄云耳炒鸡柳

鸡柳切片、马蹄削皮切片、浸发好的云耳切细块。 镬中加油，爆香姜片，加入鸡柳片快炒。 放入马蹄片及云耳，用大火快炒至全熟。 加少许盐调味即可。

2.芽菜（绿豆芽）

功效： 味甘、性凉。能清热解毒、利水消肿。

味甘、性凉。能清热解毒、利水消肿。 适合对象： 身体沉重、口气重、小便短赤者。

身体沉重、口气重、小便短赤者。 注意：慢性肠胃病、体质虚寒者不宜食用。

食谱：姜蒜炒芽菜

将姜及蒜头切成幼粒。 热锅后先爆姜蒜，再放入绿豆芽大火爆炒。 加少许盐调味即可。

3.丝瓜

功效： 味甘、性凉。能清暑、化痰、通经络。

味甘、性凉。能清暑、化痰、通经络。 适合对象： 心情烦躁、胸口闷闷不适者。

心情烦躁、胸口闷闷不适者。 注意：脾胃虚寒、容易腹泻者；孕妇亦不宜多吃。

食谱：虾米炆丝瓜

先爆香姜片与虾米。 放入切好的丝瓜块，焖煮至软身即可。

3大进食清热食材贴士 保护脾胃

何医师提醒，虽然消暑食材非常适合夏天食用，但进食时建议遵从以下三个原则：

适可而止：任何具有清热功效、性质寒凉的食材都不可过量食用。若过度进食，反而会损伤脾胃阳气，容易引发腹痛或腹泻。 按活动量调整：如果当天在户外活动多、流汗量大，身体积热多，可以适量多吃；若整天留在冷气房久坐，则建议减少食用份量。 烹调时加入姜葱蒜：在烹调寒凉食材时，紧记加入姜、葱、蒜等温热配料，有助起保护脾胃的作用。

资料来源：港恩中医（已授权转载）

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