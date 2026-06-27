唔只牛油果、蓝莓 医生推「超级水果新星」竟是它！护心抗炎、护心抗炎、低卡、甜度高

香港人向来注重养生保健，谈到近年大热的「超级食物（Superfood）」，不少人第一时间都会联想到牛油果、蓝莓或奇亚籽。不过，有专科医生近日在社交平台分享，指出有一款我们日常经常接触到的中药材——「罗汉果」，其实早已被医学界视为新一代的「超级水果新星」。研究证实，罗汉果富含高价值的次级代谢物，不仅具备极强的抗氧化及抗发炎功效，更有助于保护心脏及促进代谢健康，是现代人不可多得的天然保健恩物。

富含3大高效抗氧化剂

江守山医师指出，虽然罗汉果因甜度极高而常用作无糖饮料和食品的代糖，但它本身其实可以直接食用。港人最常见的做法，就是用罗汉果干果来泡茶或融入日常汤水（如龙脷叶罗汉果汤）。

研究显示，罗汉果的果皮和果肉富含生物活性化合物。海外大学的最新科学研究更发现，罗汉果中含有三大关键的「次级代谢物」：

萜类化合物： 具有极佳的抗氧化与抗发炎作用。

黄酮类化合物： 属于强效植物化合物，能有效中和体内自由基，对心脏血管及代谢健康大有裨益。

氨基酸： 作为蛋白质的基础组成单元，对人体的组织修复及免疫系统功能至关重要。

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古老草药具备抗癌潜力

除了护心抗炎，家庭医学科医生李思贤亦指出，罗汉果这款源自亚洲的小果实，在古代已被广泛用于治疗感冒咳嗽及改善消化系统问题。随着现代医学的深入研究，更有临床证据显示罗汉果具有潜在的抗癌效果，特别是在对抗胰脏癌和直肠癌方面，展现出显著的生物活性。这让原本传统的润肺平喘草药，一跃成为现代预防医学关注的焦点。

戒糖首选 低卡而且甜度高

对于正在减肥、实行低碳饮食或需要控糖的糖尿病患者来说，罗汉果更被医学界誉为接近完美的甜味剂。许多人在戒掉精制糖的初期会感到适应困难，而罗汉果则是一个极佳的替代方案。医生解释，罗汉果糖热量极低，其升糖指数（GI值）更为零，这意味着进食后完全不会影响血糖水平，亦不会刺激胰岛素分泌，加上目前临床上并无发现明显的副作用。医学专家对其控糖表现给予高达95分的极高评价，认为它在甜味剂中几乎无可挑剔。不过医生亦提醒市民，即使罗汉果益处甚多，日常摄取仍应适可而止，保持饮食均衡才是健康之道。

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三高人士仍需适量摄取

根据文献记载，《当代药用植物典》指出罗汉果具备清肺利咽、润肠通便的功效。而在热量方面，据《中国食物成分表》数据显示，每100克罗汉果约含169卡路里，换算下来每个罗汉果大约只有30至40卡路里。若以半个罗汉果冲泡成5杯罗汉果水，每杯仅含约4卡路里，对糖尿病患者而言，适量饮用基本上不会对血糖值造成显著波动。不过专家提醒，即使是天然甜味剂，患有高血压、糖尿病及肥胖症的人士，日常摄取时仍应注意分量。

资料来源：江守山医师、家庭医学科医生李思贤

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