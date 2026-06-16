26岁女硕士边读书边抗肺癌 3年历24次放化疗 「不去想生命长度 因为知道生命厚度更重要」

内地一名26岁女生获录取读硕士，同日确诊肺癌晚期，但她拒绝「躺平」认命，一边历经开颅手术及24次放化疗，一边奋力苦读。三年后，她幸运地拿到一等奖学金及毕业论文获盲审双A顺利毕业，其台上感言：「我从来不去想生命的长度，因为我知道生命的厚度才更重要。」

26岁女录取硕士后确诊肺癌

综合内媒报道，湖南师范大学26岁的刘巧在2020年大学毕业后，本从事教师工作，但深思熟虑后决定跨专业考取硕士。2023年4月5日，是她人生中最悲喜交集的一天。当天上午，她满心欢喜地收到湖南师范大学硕士的录取通知；岂料短短数小时后，入学体检却在她肺部查出约5厘米的阴影。她当时在朋友圈写道：「我是拿了甚么天选剧本？好消息是复试拟录取；坏消息是体检肺部有问题，不排除肺癌可能。」她极度恐惧校方会以体检不合格为由拒绝入学，在辗转多家医院完成基因检测及抽针检查后，最终确诊为肺癌晚期。

刘巧坦言，确诊后曾恐惧得彻夜难眠，不知道自己还能活多久。但天性乐观的她，最放不下的反而是父母。她的父亲因车祸被评为三级残障，母亲则患有类风湿，天天要吃药。当母亲说「倾家荡产都要给你治」时，刘巧深受感动：「一家人都这么好，那我肯定要继续好好活著呀！」

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抗癌3年边读书边历24次放化疗

后来，教育科学学院秉持著人道主义精神，最终还是让刘巧顺利入学。不过，她并没有把自己的病情告诉他人。「我觉得如果别人同情你，就是把你当成一个弱者，但是我天生就是要当强者的，所以我不能让他们同情我。」读硕士第一年，她基本都在学校，上午去图书馆，还参加棒球、篮球等体育活动，甚至在英语话剧中担任人生第一次的女主角。她坦言，从不否认他人善意的温度，亲友的关心也发自真心，但频繁问询、反复解释，终究会成为无形的负担。

课余时光里，刘巧的生活始终丰盈热烈。她一边深耕学业，一边抽出时间外出旅游；同时坚持营运个人社交帐号记录生活。最终，她的学业成果优异，论文更斩获佳绩。「如果没有确诊，我可能就『躺平』了，但知道自己得了癌症后，我就觉得不能浪费时间。」刘巧说，拿到录取通知书又确诊癌症，只会让她越挫越勇。「学业一定不能放弃，因为如果我放弃，我的人生就没有意义了。我觉得读书就是很好玩，我可以不活，但是我不能不学吧。」

毕业典礼剖白：「不去想生命长度 因为知道生命厚度更重要」

在毕业典礼上，刘巧回顾了这段边抗癌边读书的经历。她在台上感言：「站在这里，我有一种宿命感。三年前同样是这个地方，刘铁芳院长亲手将花和书递到我手中，鼓励我顺利入学，那一刻我热泪盈眶。原本学院可以以体检不合格为由劝退我，但学院秉持著人道主义精神，留下了我，是学院这份关怀，是老师们的不离不弃，给了我继续走下去的勇气。」

她更表示：「今天，我能站在这里，本身就是一个关于爱与奇迹的故事。三年来，我一边抗癌，一边读研，经历了4次化疗、20次放疗、一次开颅手术，但我也幸运地拿到一等奖学金，毕业论文获盲审双A。我从来不去想生命的长度，因为我知道生命的厚度才更重要。」她续说：「偶尔来场暴风雨，打个怪才能升级。每个人都有自己的怪要打，也有自己的宝箱要开启。愿我们都能心怀热爱，不负理想，迎难而上，向阳而生，在各自人生里闪闪发光。」

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室友默契守护 对于未来充满盼望

让所有人动容的是，这场独自坚守的背后，藏著一场双向的默契守护，刘巧的室友其实很早便知道了她的病情，但为了守护刘巧的自尊，选择了装作不知情。室友小吴透露，在她眼中，刘巧「三格电就敢直接出门，大家都装床帘只有她没有装，乐观主义的她还会安慰偶尔悲观的室友们，她还喜欢打扮、精力旺盛、爱好广泛，一边写开题一边旅游，还能做帐号，论文也写得很好」。小吴说，今年「520」当天，刘巧还给她转帐了520元人民币。刘巧解释，因为生病时大家都对她伸出援手借钱给她，她就想，自己有能力了，一定要一一还回去。

毕业后，刘巧说她准备回家乡创业，她开了一间英语工作室，为镇上的孩子们上公益英语课。对于未来，网名为「奇迹宝贝Jojo」的她充满盼望：「其实我内心是很相信我一定会是奇迹的。我会设想很美好的未来，我是个乐观主义者，然后我就会想，我肯定会好。其实我挺期盼我老了之后甚么状态的，所以我想活到七八十岁，当一个心态很年轻的老奶奶。」

肺癌6大常见症状

根据本港医管局资料，肺癌是在本港死亡率最高的癌症，2022年共有3782人死于肺癌，占所有癌症死亡人数的25.7%。若出现以下症状，有可能已经患上肺癌，建议同时出现多于一项就应尽快求医：

持续性咳嗽

痰中带血

胸肺反复受到感染或难愈

胸部不适，咳嗽或深呼吸时感到疼痛

食欲不振及体重下降

容易疲倦

肺癌扩散症状

若癌细胞已扩散，则可能会出现以下征状：

颈部淋巴核肿胀，颈、面、手均呈肿胀

腹胀、骨痛、头痛

局部脑痫或半身不遂

肺癌6大风险因素 1类人风险高20倍

医管局指，吸烟人士患肺癌的风险是非吸烟人士的20倍，其中，二手烟也会使患肺癌的风险较普通人高2至3倍：

吸烟或常吸入二手烟 长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物 长期吸入厨房油烟 经常进食经烧烤、腌制的食物 长期吸入燃烧香烛的烟雾 种族或遗传因素

资料来源：央视新闻、潇湘晨报、医管局

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