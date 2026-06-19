益生菌越食越无效？狂转牌子大错特错？营养师揭全因肠道积聚废物 教吃2物帮肠胃大扫除

便秘肠胃差，吃多种益生菌都没有效？不少人习惯吃益生菌不见效就转牌子，原来大错特错！有营养师指出，益生菌越食越无效，可能是肠道早已塞满死菌废物，令新菌无法生存。到底怎样有效帮肠胃大扫除，助益生菌发挥功效？

益生菌越食越无效？营养师揭全因肠道积聚废物

注册营养师 Jim Lau在Facebook专页发文指，遇到一位客人手机里竟存有超过20种不同牌子的益生菌照片，原因是每只吃一个月就没有感觉，唯有不断转牌子。这种情况在香港人身上极为普遍。但他强调：「益生菌食吓食吓冇效，未必系因为只益生菌唔好。」关键在于一个极少人留意的肠道生物膜。

Jim Lau表示，肠道就像一间屋，用来租给益生菌和肠道微生物居住的。很多时以为，益生菌进食后就会像鱼仔般在肠道内游来游去，但事实并非如此。不少肠道细菌会依附在肠道黏液层表面，这就是生物膜。这层生物膜中不同的位置适合不同的菌种居住，如乳酸杆菌、双歧杆菌。益生菌必须靠自身的黏附能力，找到适合的位置，才能短暂停留并发挥作用。

他亦强调，如果肠道已经很久没有打理，积聚了大量代谢废物、死菌残骸及食物残渣，新进食的益生菌就未必能轻易找到好位置。因此，有时觉得益生菌无效，未必是产品差，而是肠道环境太恶劣。有研究显示，常见的乳酸杆菌及双歧杆菌在肠道通常只会停留几日，一停吃便会慢慢减少。所以益生菌并非进食一次就能永远落地生根，除了需要持续补充，更重要的是肠道环境必须准备好。

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吃2物帮肠胃大扫除 助益生菌发挥功效

Jim Lau建议，当觉得益生菌无效时，第一时间不应是疯狂转换牌子，而是应该反思：「我嘅肠道环境系咪需要执一执？」他提议大约每3至5日，为肠道进行一次简单清洁，并推介了以下2款帮肠胃大扫除好物：

2款好物帮肠胃大扫除

1.苹果醋

苹果醋当中的醋酸能帮助调节消化环境，令肠道的酸碱状态变得更适合益菌发挥作用。若选择含有醋母的苹果醋，更会保留较多发酵相关的有益成分。患有胃溃疡或容易胃部不适的人士，不建议饮用。

2.消化酵素

消化酵素主要帮助分解食物，从而减少食物残渣积聚及消化系统的负担。特别适合经常胃胀、吃饱后容易顶胃，或蛋白质消化能力较差的人士，能有效帮肠道环境减压。

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如何安全选购及服用益生菌产品？

至于益生菌的选购贴士，本港消委会曾指，不同益生菌菌种可带来的健康益处有所不同，消费者应咨询医生和专业人士，按身体状况和需要而选择合适的益生菌，并非每个人都有服用的需要。

在选择和食用益生菌时，消委会建议参考以下小贴士：

注意益生菌也会有副作用，如果有任何健康问题或患病，应先咨询医生意见，而非自行服用益生菌，以免影响病情；

如自行选购亦应先了解产品资讯，选择资料较为齐全，当中的益生菌受较多国际认可的菌种；

益生菌产品有机会受温度和湿度影响，应避免存放于 30 度或以上高温或太潮湿的地方，同时避免儿童接触以降低误食风险；

不应单靠益生菌；日常要摄入足够蔬果，保持均衡饮食和多做运动，才能保持肠胃道健康及增强抵抗力。

资料来源：注册营养师 Jim Lau、消委会

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