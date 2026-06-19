12款纸包饮品热量/糖份大比拼 1款柠檬茶含5粒糖 即睇边款低糖低卡

夏日少不了饮冰冻饮品解暑，纸包茶方便又解渴，是不少港人的至爱。有注册营养师列出12款纸包饮品的热量及糖份，原来不同牌子的同款茶饮热量及糖份也可以有很大的差距，当中维他柠檬茶比阳光柠檬茶肥1倍有多！

12款纸包饮品热量/糖份大比拼

注册营养师谭熙然在其 instagram 发文指，近日天气炎热，不少人会饮纸包饮品解渴，但原来同款茶饮热量及糖份也可以有很大的差距，例如维他苹果绿茶比道地蜂蜜绿茶多接近1.4粒方糖和1倍卡路里。她列出12款纸包饮品的热量及糖份，大家可以参考一下：

12款纸包饮品热量/糖份大比拼（由高至低排列）

1. 柠檬茶

维他柠檬茶：108kcal、27克糖

维他低糖柠檬茶：50kcal、12.5克糖

维他冰震柠檬茶：50kcal、12克糖

阳光柠檬茶：50kcal、11.5克糖

2. 菊花茶

维他菊花茶：88kcal、22克糖

阳光菊花茶：80kcal、20克糖

维他低糖菊花茶：50kcal、12.5克糖

道地极品菊花乌龙茶：0kcal、0克糖

3. 绿茶

维他苹果绿茶：63kcal、14.5克糖

维他清心栈苹果茉莉：48kcal、11克糖

道地蜂蜜绿茶：33kcal、8克糖

淳茶舍茉莉绿茶：0kcal、0克糖

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谭熙然接受访问回应，以1粒方糖相当于约5克糖计算，饮用2包原包装柠檬茶就等于吞下10.8粒方糖，已超出每日建议摄取量。根据世界卫生组织（WHO）建议，健康人士每日的添加糖摄取量，应限制在每日总热量摄入值的10%或以下。以成人每日摄取2000卡路里计算，每日添加糖不宜超过50克（约10粒方糖）。若能进一步将比例降至5%以内（即少于25克），对健康更为有益。此外，最新版《美国饮食指南》亦收紧了对幼童糖分摄取量的限制，建议10岁以下幼童不应摄取任何添加糖（旧标准为2岁以下）。

摄取过多糖可能导致老化/心血管病

谭熙然又指，摄取过多糖分会令脂肪更容易卡在内脏和肚腩，甚至加速第二日的皮肤老化。她解释道，当摄取过多糖分时，体内多余的糖分子会与蛋白质（如皮肤表皮与真皮层中的胶原蛋白）结合，引发「糖化反应（Glycation）」，生成一种啡黄色的「糖化终产物（AGEs）」。当 AGEs 在体内长期累积，皮肤就会变得暗黄、失去光泽，皱纹也会随之加深。同时，AGEs 会破坏胶原蛋白的结构，令肌肤失去支撑力与弹性。此外，糖化反应还会加剧皮肤的氧化压力，导致自由基大量积聚，进一步破坏皮肤屏障。这不仅会加速细胞老化，还会让肌肤变薄、变干，甚至出现脱皮现象。

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除此之外，谭熙然又指，液态的糖较快被人体吸收，当血糖在短时间内急剧上升时，身体必须分泌大量胰岛素以稳定血糖。长期下来，细胞对胰岛素的敏感度会逐渐减弱，形成「胰岛素阻抗」，令血糖变得越来越难控制。 再者，含糖饮品不易带来饱腹感，容易让人摄取过多热量。这些多余的糖分会转化为脂肪储存于体内，显著增加肥胖、心血管疾病、二型糖尿病及某些癌症的风险。临床数据显示，超过60% 的二型糖尿病患者都伴随有超重或肥胖问题。特别是腹部脂肪（内脏脂肪）的堆积，会干扰胰岛素的讯号传导，进一步加剧胰岛素阻抗，造成恶性循环。

资料来源：注册营养师谭熙然

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