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前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状

保健养生
更新时间：10:38 2026-06-09 HKT
发布时间：10:38 2026-06-09 HKT

现年51岁的前香港小姐吴文忻（现名吴忻熹，Natalie），一直以来积极且勇敢地与病魔对抗。遗憾的是，今日（9日）传出噩耗，吴文忻已于今早（9日）在医院睡梦中安详离世。其家人及好友随后透过她的个人社交平台帐户公布此伤痛消息，证实她已告别尘世。

吴文忻离世｜终年51岁 最后日子挚友亲人陪伴在侧

吴文忻的家人在社交平台上发文留言，字里行间充满悲痛与不舍：

致所有关心吴文忻的朋友,

我们怀著悲痛和不舍的心情告诉大家，阿Nat 已于今早在医院睡梦中安详离世。Natalie 是在星期日晚入院，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，亦有神父为她傅油，我们相信她是带著祝福和爱，安心离开，回到天父的怀抱。

在这条抗癌的路上，文忻一直坚强勇敢，在有限的时间下做了很多自己也没有想过的事，实现了不少梦想，同时她的正能量也感染了不少同路人一起面对疾病，用积极的态度面对生命的挑战。

感谢所有曾经帮忙和支持过她的各方好友。这段时间一直有不少好友和传媒关心她的状况，抱歉她在虚弱的情况下没有能力一一回复，也可能遗漏了一些好友没有赶及作最后通知。稍后我们会公布她的后事安排。两个囡囡将会继续由爸爸好好照顾。

恳请大家给予家人空间和宁静，处理一切事务，面对这艰难的时刻。

Nat Nat永远是我们的叻叻，我们以她为荣。

吴文忻的家人和好朋友

胸部伤口发臭流脓 将赴深圳求医寻生机

吴文忻日前向传媒透露，过去一、两个月是她抗癌以来最煎熬的时期，病情反复令她心力交瘁，更曾开直播透露，情绪从未如此低落，「直头日日爆喊」，而这一切源于胸部肿瘤的急剧恶化。她表示：「因为胸部位置状况好差，不时流脓，好酸馊，好臭，又要日日包住。」然而，正是这份与死亡的接近，反而激发了吴文忻的求生意志。她决心不能再如此下去，必须重新振作。为寻求新希望，她又透露即将前赴深圳接受治疗。

办生前追思会克服死亡恐惧

面对恶耗，吴文忻直言能够重新振作，除了一对女儿是她最大的动力。朋友们的鼎力支持同样不可或缺，她特别提到，在情绪最低潮的时候，好友彭秀慧每日都会打电话关心。此外，她更选择以一种非凡的方式来面对。早前，她的一班好姊妹为她在酒店房举行一场生前追思会，一向百无禁忌的她坦言：「将死亡拎出来讲！」，代表自己克服了对死亡的恐惧。

乳癌有何症状？甚么人最高危？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

  • 乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化
  • 乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷
  • 腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

  • 性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌
  • 年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高
  • 遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关
  • 经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者
  • 饮食：长期进食高动物脂肪食物
  • 生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动
  • 生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育
  • 药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者
  • 个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

延伸阅读：全球癌症病例2040年恐达2840万 医生推介4类防癌食物 这种每周吃1次降30%乳癌风险

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