不老传奇！94岁修哥胡枫破世界纪录 膺开骚最年长华语艺人 长寿秘诀大公开

【不老传奇】「修哥」胡枫再次以94岁高龄刷新自己创造的世界纪录！昨日（7日）下午，修哥在香港红馆举行《修哥95至尊无限枫骚演唱会》，更获多位巨星撑场，包括张学友、刘德华、张家辉、陈奕迅等，尽管年近百岁，修哥依然状态大勇，唱足4.5小时，更以94岁零140日之龄，成功打破「举办演唱会最年长的华语艺人」的健力士世界纪录。

胡枫养生6招 94岁不言休

修哥明言自己不打算退休，仍会活跃于幕前。到底他日常是如何养生，让自己一直充满活力？修哥的养生之道不昂贵、也不复杂，而是回归基本：清淡饮食、适量运动、良好社交、持续学习、永不言休等秘诀，人人都可以实践，值得每一位追求健康生活的朋友借镜。

胡枫长寿秘诀｜1. 饮食清淡，远离昂贵补品

他精神饱满，活力十足。他从不依赖昂贵补品，坚持清淡饮食，少油、少盐、少糖，避吃鹿茸、高丽参等燥热补品，以免加重肝肾负担。他喜爱饮用节瓜瘦肉汤、莲藕汤等，滋阴健脾。

胡枫长寿秘诀｜2. 晨起一杯暖水，唤醒肠胃

他透露，每日早起先喝一杯暖水，有助清理肠胃、稀释血液，降低清晨中风或心脏病发的风险。这个简单而有效的小动作，是他多年来坚持的健康基石。

胡枫长寿秘诀｜3. 热爱工作，永不言休

他热爱工作，从不言休。89岁时创下红馆最大年纪开骚纪录，94岁计划再破纪录。他认为自己的字典里从无「退休」二字，退休会令人失去活力，健康急速下滑；而背诵对白更是极佳的脑力锻炼。

胡枫长寿秘诀｜4. 广结朋友，保持社交

他入行70多年，人缘极佳，他有十多位契仔契女—；喜欢结交朋友，对后辈毫无架子，主动聊天讲笑。保持社交有助头脑灵活，减少孤独感。

胡枫长寿秘诀｜5. 多走路，70年如一日

他自21岁起养成步行习惯，至今超过70年。在片场尽量站立，每日活动至少两小时，保持关节灵活与肌肉力量。他曾分享，有椅子也不坐，宁愿四处走动。

他曾笑言：「我由1953、54年开始行，行到而家喇，求其有地方就行。」圈中后辈阮兆祥更打趣引用「读万卷书不如行万里路」，修哥则幽默回应：「啱喇，我冇乜学问吖嘛！」

胡枫长寿秘诀｜6. 洗冷水浴，强健体魄

他从40岁开始洗冷水浴，这也显示他的身体非常强健，他认为有助促进血液循环、增强免疫力。但要留意，高血压或心血管疾病患者不宜模仿。

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