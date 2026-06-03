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不吃保健品也能逆龄！55岁女夺全球抗老奥林匹克亚军 一年只老0.46岁 公开6大黄金秘诀

保健养生
更新时间：21:00 2026-06-03 HKT
发布时间：21:00 2026-06-03 HKT

随著医美行业的盛行，很多人都在追逐高科技抗老。一位普通女性，却用最简单的生活方式，把自己的老化速度降到惊人的一年只老0.46岁。有医生分享这位女士的6大抗老秘诀，与他提倡的6个健康逆龄贴士不谋而合。

55岁女夺全球抗老奥林匹克亚军 公开6大黄金秘诀

在「抗老奥林匹克」稳守第2名的 Annie Nosh 是一名55岁的平凡美国女子，她用平价、简单的方法达到世界顶尖的逆龄指标，甚至超越了每年砸数百万美元抗老的矽谷亿万富豪Bryan Johnson 。

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Annie Nosh不是亿万富豪，没有私人医疗团队，也没有每天吃保健品。家医科医生唐云华在个人专页分享，Annie之所以能把自己的老化速度降到惊人的一年只老0.46 岁，其核心在于她精准实践了唐云华常说的「系统抗老（Systemic Anti-aging）」。透过「净化 (Detox)」排除身体负担，加上「复能 (Rejuvenation)」提升器官储备功能，6大抗老秘诀如下：

Annie Nosh6大抗老秘诀

1. 适量运动

Annie Nosh发现，当她过度进行高强度重训，衰老速率反而飙升。过度运动会引发身体慢性发炎与压力荷尔蒙（皮质醇）暴增，所以她的运动方式是每天在户外步行 7000 到 12000 步，甚至以赤脚踩草地「接地气」来降低发炎。

2. 精准均衡营养

Annie Nosh不盲从极端的纯素饮食，而是采取高密度营养的「全食物饮食」，确保每天摄取足够优质蛋白质（每公斤体重 0.8–1.6克），并搭配有科学实证的基础营养素。

3. 平衡肠道菌丛

Annie Nosh果断放弃了对她无效的「果汁排毒」，避免造成肠道与血糖负担。肠道是人体免疫和抗老的第一道防线，透过精准、精简的全食物营养，维持肠道菌丛平衡，就是最有效的细胞净化与复能。

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4. 优化荷尔蒙 

Annie Nosh严格限制饮酒，这对修复身体发炎、优化表观遗传学有立竿见影的效果。少点酒精（净化）、多点好眠（复能），身体系统自然年轻。

5. 规律生理时钟

Annie Nosh不使用昂贵的睡眠舱，只用遮光帘和规律作息，就打造出高质量睡眠。规律的生理时钟是稳定褪黑激素、生长激素等抗老荷尔蒙的天然良药。

6. 正念减压

最重要的是，Annie Nosh坚持开怀大笑、维持良好社交。大笑、正念纾压，才能真正活化细胞。

资料来源：家医科医师唐云华

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