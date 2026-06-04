排毒别只护肝！医生揭3大隐藏通道 堵塞恐积聚重金属/增脑退化风险

人体的排毒机制是一个由多个器官共同协作的系统，绝不能只依赖肝脏！有医生指出，若忽略身体另外3大隐藏排毒通道，这些通道一旦堵塞，随时会令重金属积聚，甚至大幅增加患上脑退化症风险。

医生揭3大隐藏排毒通道 堵塞恐积聚重金属/增脑退化风险

家医科医生李思贤在个人网志分享，一提到排毒，大多数人脑海中浮现的往往是肝脏、护肝补充品或排毒果汁。无可否认，肝脏是身体最主要的解毒中枢，但它绝非唯一的出口。若只顾著保肝，却忽略了身体每天都在使用的另外3大排毒管道，恐引发重金属积聚，甚至脑退化风险：

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1.睡觉

睡觉不只是为了休息，背后更有具体的生理机制支撑。《Science》曾发表研究，确认大脑有一套只在睡眠时才全力运作的清洁系统，即是类淋巴系统。这系统利用星形胶质细胞构成，利用脑脊髓液在大脑神经元之间流动，将白天累积的代谢废物，包括类淀粉蛋白β及Tau蛋白，冲洗出体外。

2024年发表在《Cell》的研究指出，去甲肾上腺素在非快速动眼期深睡期以约0.02赫兹的频率缓慢震荡，带动脑内血管有节奏地收缩与舒张，产生类似帮浦的效果，推动脑脊髓液流动。《Nature Communications》研究则直接测量了人类受试者睡眠前后血浆中的阿兹海默症生物标记，发现正常睡眠后，这些废物的清除量比睡眠剥夺状态下显著更高。

这解释了为何睡眠质素比时数更重要：即使睡足8小时，若深睡比例不足，大脑便无法完整执行自我清洗。长期睡眠碎片化或入睡困难，会令毒素不断积聚，大幅增加患上阿兹海默症及认知退化的风险。

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2.流汗

汗腺是人体最大器官皮肤的一部分，但在排毒讨论中常被忽略。研究显示，铅、砷、镉、汞等重金属能在汗液中被侦测出来；有研究甚至发现，运动后汗液中的铅浓度会上升，即使血液和尿液的数值没有明显变化。这证明皮肤有能力走一条连肝肾也未必能完全替代的排毒通道。

更有趣的是关于双酚A（BPA）的研究，研究人员在部分受试者的汗液中检测出这些毒素，但其血液样本却呈阴性。另一项研究则发现，邻苯二甲酸酯的代谢物在汗液中的浓度是尿液的两倍以上。这类脂溶性毒素易积聚于脂肪中，尿液不一定能排出，但流汗却有机会将其带走。虽然流汗不能解决大量重金属中毒，但现代人长期处于冷气办公室、缺乏运动，等于长期闲置这条天然排毒通道。建议应透过运动出汗，重新打开这条排泄管道。

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3.排便

每天排便可能是最直接影响日常健康的环节，原因在于肝脏将处理过的废物，包括多余雌激素、胆汁酸等分泌到胆汁并进入肠道，理论上应随粪便排出。若肠道蠕动缓慢、粪便在大肠里停留太久，这些准备排走的毒素便有机会被大肠重新吸收，透过肠肝循环再次回到血液与肝脏中。

这并非假设，而是有充分生理学基础的过程。正常情况下，95%的胆汁酸会被重新吸收作资源回收；但若胆汁夹带了未完全代谢的雌激素或其他废物，便会一并被回收。这正是为何在功能医学中，便秘常被连结到雌激素主导和荷尔蒙失衡的原因之一。Jason Fung医生也多次强调，肠道清空的效率直接影响身体的整体毒素负荷。每天排便不是一件小事，它代表的是肠道蠕动功能正常、粪便在大肠停留时间合理。摄取充足的膳食纤维至关重要，它能缩短毒素在大肠停留的时间，并与胆汁酸结合，减少毒素被重新吸收的机会。

资料来源：家医科医生李思贤

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