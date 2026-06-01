45岁男持续半年夜间小腿抽筋 求医揭患肾衰竭 医生警告勿忽视5大夜间症状

半夜频尿、小腿抽筋，以为只是年纪大或工作太累？一名45岁男子持续半年出现夜间抽筋，以为是严重失眠，求医竟确诊慢性肾衰竭。有医生警告，睡眠是反映肾脏健康的镜子，若出现5大夜间症状，恐是急性肾衰竭警号，绝对不能忽视。

45岁男持续半年夜间小腿抽筋 求医揭患肾衰竭

肾脏科医生洪永祥近日在个人Facebook专页分享个案，该名45岁的张先生是电子厂高阶主管，长期加班及应酬。虽然数年前已被诊断患有高血压，但他自觉没有甚么不适，于是自行停药。直到最近半年，他每晚睡觉刚躺下不久，便感到胸闷，必须将枕头垫得极高才能勉强呼吸；半夜小腿更会突然剧烈抽筋。每天早上醒来，他的双眼皮更是十分肿胀，而且整天疲倦不堪，连走路也感吃力。

起初，张先生的太太以为丈夫只是工作压力大导致严重失眠或患上睡眠窒息症，甚至花费数万元购买乳胶枕及助眠香薰，但毫无改善。最终，张先生在公司体检中发现报告满江红，经洪医生门诊复查后，发现其血压高达180 mmHg，而反映肾功能的肾小球滤过率已跌至25分，确诊为严重的高血压肾病变合并慢性肾衰竭第四期。

【同场加映】初期肾病及慢性肾衰竭征状

洪医生向他解释：「长期血压过高，令肾脏的微血管如同天天被高压水枪狂冲，早已硬化坏死！」他半年来所谓的失眠，其实是肾脏功能被高血压摧毁后，身体无法排出水分与毒素所引发的肾衰竭睡眠警报。幸好及早发现，经调整降血压药物及严格控制饮食后，肾功能终得保住。

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勿忽视5大夜间症状 恐是肾脏响健康警号

洪医生强调，睡眠是反映肾脏健康的镜子。当出现以下5大关键夜间症状时，必须提高警觉：

1.夜间不停抽筋

很多人抽筋时第一反应是缺钙并狂食钙片，但若补钙后无改善，问题可能出在肾脏。肾脏是维持人体钙磷平衡的总司令，当肾功能下降，排泄磷酸盐的能力减弱，会导致血磷上升并与血钙结合，引发低血钙症。此外，肾病会令维他命D无法活化，肠道难以吸收钙质。在高磷低钙及尿毒素刺激下，每逢夜间血液循环变慢及体温下降，小腿肌肉便会频繁抽筋。发表于《American Journal of Kidney Diseases》（AJKD, 2019）的研究指出，随着肾功能的恶化，体内高磷血症与低钙血症的交互作用，会直接导致周围神经元的异位过度兴奋。临床数据证实，高达50%中晚期慢性肾病患者长期受夜间抽筋折磨。

2.夜间频尿（一晚超过2次）

大脑在夜间会分泌抗利尿激素减少尿量，但当早期肾脏受损，尤其肾小管退化时，尿液浓缩能力会大幅下降，令肾脏不断制造大量稀释尿液。加上不少早期患者伴随下肢水肿，白天积存在下半身的水分会在夜间平躺时回流，令肾脏需加班造尿。发表于国际顶尖医学期刊《Kidney International》（2017）的一项大型临床研究指出，夜间频尿与慢性肾脏病的进展具有高度的显著相关性。研究团队发现，随着肾小球滤过率下降，患者夜间排尿的次数会呈现线性的对数增长。夜间频尿正是早期肾小管功能受损、尿液浓缩能力丧失的核心临床表现，是筛检早期肾脏病不容忽视的独立预测因子。

3.枕头越垫越高（夜间阵发性呼吸困难）

若发现睡觉时要把枕头越垫越高，甚至半夜感到胸闷，医学上称为端坐呼吸或夜间阵发性呼吸困难，这是一个极危险的警号。当肾功能严重衰退，排水功能大打折扣，导致严重的水钠滞留，平躺时下肢积存的大量水分会瞬间回流至心肺，造成急性肺水肿。《The Lancet》中的研究指出，当肾脏的滤过功能降至正常值的 30%以下时，人体对于钠与水分的排泄平衡会全面崩溃。此时出现的端坐呼吸是体液过载、急性肺水肿的极高危险讯号。文献明确指出，必须透过即时的肾功能检查与利尿剂或血液透析介入，否则将有致命的风险。

4.起床眼皮及面部浮肿

若早上起床眼皮及面部浮肿，且持续至下午仍未消退，问题便十分严重。肾小球如同身体的滤网，当受发炎或高血压破坏而穿洞，血液中的白蛋白会漏至尿液形成蛋白尿。血液中的白蛋白一旦减少，血管内的胶体渗透压就会崩溃，水分没办法留在血管内，就会拼命往组织间隙跑。眼皮周围的皮肤和组织最为疏松，因此水分最容易在这里蓄积。

5.睡醒后仍有严重的疲累感（慢性尿毒疲惫）

即使睡足8小时，醒来仍觉身体重如铅块，这种慢性疲累感，是肾脏病患者最常被忽略的早期征兆。当肾脏功能衰退，身体的代谢废物如尿素氮、肌酸酐等尿毒素，无法透过尿液排出，这些毒素就会在血液中不断累积，在医学上称为尿毒症。高浓度的尿毒素会直接干扰我们的大脑神经系统，破坏深层睡眠的结构，让你虽然看似睡著，但大脑其实一直处于微觉醒的慢性发炎状态。此外，肾脏还负责分泌红血球生成素，肾功能不好，红血球生成素减少，就会导致严重的肾因性贫血。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏专科医生洪永祥、医管局

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