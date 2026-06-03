吃错早餐易脑雾难集中！哈佛营养师推介5大醒脑早餐 必喝1款饮品保持专注抗焦虑

早上吃完早餐仍觉得脑雾、难以集中精神？有哈佛营养师推介5款醒脑早餐，助消除脑雾，其中喝1款饮品，更能有效抗焦虑，轻松告别疲劳。

哈佛营养师推介5大醒脑早餐 必喝1款饮品保持专注抗焦虑

根据外媒《CNBC》报道，哈佛大学出身的精神病学家兼营养专家Uma Naidoo博士指出，早餐为大脑提供每日早晨的第一波能量，对于全天保持专注、思维清晰至关重要；即使是有进行「间歇性断食」习惯的人士，在进食窗口开始时，选择营养丰富的食物也同样重要。现时许多人的早餐往往离不开色彩缤纷的谷物片、馅料丰富的贝果、三文治、接近甜点的烘焙食品，或是含糖量极高的咖啡饮品。这些受欢迎的食物通常含有大量糖分及精制碳水化合物，会导致血糖急升骤降，更会加剧神经发炎，进而引发脑雾及注意力不集中。

她建议大家起床后应先喝一杯水，以对抗脱水及焦虑情绪，随后可选择以下5款她极力推介的健脑早餐。这些食物富含关键营养素，有助提升精力及心理健康：

1.奇亚籽布甸

奇亚籽富含膳食纤维，能滋养肠道益菌，减少肠道发炎并优化肠脑轴沟通，促进情绪调节神经传导物质的产生。此外，它含有对大脑具强大抗发炎作用的Omega-3脂肪酸，有助改善情绪、抗压及维持记忆力。建议可提前一晚准备，将三汤匙奇亚籽与一杯椰奶或无糖牛奶、一滴蜂蜜、少许肉桂粉及海盐混合。早上在表面撒上坚果、浆果或椰子片即可享用。

2.炒蛋、奄列或烤蛋饼

鸡蛋富含大脑所需的健康脂肪、蛋白质及维他命，例如蛋黄含有丰富维他命D和血清素，有助维持神经传导物质平衡，从而调节情绪。她建议尽量选择放养鸡蛋，以确保营养品质最高。建议只需将鸡蛋加入少许牛奶、盐和黑胡椒，放入微波炉加热数分钟即可。按个人喜好，亦可加入菠菜或羽衣甘蓝。

3.豆腐炒蛋

豆腐是优质且用途广泛的植物性蛋白质，富含色胺酸及大豆异黄酮，这两种物质已被研究证实有助减轻抑郁症状。除了传统鸡蛋，亦可尝试用姜黄、黑胡椒及少许海盐调味的豆腐炒蛋。

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4.蔬果汁

一杯翠绿的蔬果汁是快速补充膳食纤维及叶酸的好方法，大脑需要叶酸来制造神经传导物质，缺乏叶酸与抑郁症等精神疾病有关。建议将喜爱的绿叶蔬菜，如菠菜、少量浆果、纯蛋白质粉或嫩豆腐以增加顺滑口感，加上少许大麻籽或杏仁酱搅拌成沙冰，方便出门时随身携带。注意应避免添加过多水果或果汁，以保持低糖，防止血糖飙升而引发疲劳。

5.姜黄拿铁

虽然姜黄拿铁未必算是一顿完整的正餐，却是开启美好一天的绝佳饮品。建议将一杯无糖植物奶与姜黄粉及一小撮黑胡椒粉混合。这款饮品具备强效的抗发炎功效，有助减轻焦虑症状、增强精力并消除脑雾，让人一整天保持专注力。

资料来源：《CNBC》

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