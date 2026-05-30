通波仔手术资助｜冠心病患者最高攞$30,000 1类人免费做心脏超声波 即看申请资格/资助金额/登记方法

【免费检查/手术资助】心脏病是本港3大致命疾病之一，政府医疗资源持续紧绌，公立医院非紧急手术轮候时间长，部份心脏病患基层或因经济压力错过治疗黄金期。为减轻基层患者负担，暖心行动慈善基金与嘉诺撒医院宣布推出「通波仔手术资助计划」，合资格人士最高可获$30,000资助，同时推出了「免费心脏超声波筛查」，名额100个。

本港每年有85,100人次因心脏病出院或死亡，当中7,258人不治，超过一半（56.6%）死于冠心病。公立医院内科门诊新症轮候时间最长达94星期，急症室普遍等候1至3小时，基层患者难以及时获得治疗。为纾缓政府医疗体系压力及减轻市民经济负担，「暖心行动慈善基金」与嘉诺撒医院合作推出「通波仔手术资助」：

每名合资格病人最高可获3万港元资助，预计惠及100人。

首轮已于今年4月举行，第二轮将于8月展开，名额100个，先到先得。

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筛查计划召集人黄文灏医生指出，免费心脏超声波扫描可有效评估心脏结构，及早发现心瓣病变。心瓣疾病若适时接受手术，能显著提升存活率，并大幅降低因心脏问题引致的死亡及心脏衰竭风险。是次筛查发现，65岁以上人士中约有10%至20%存在心脏结构异常，显示此病并不罕见。

基金会亦捐出140万港元予嘉诺撒医院，资助冠心病患者接受通波仔手术，预计可惠及100名患者，期望减轻公营医疗压力。

合资格的冠心病患者将按手术中置入的支架数目，获得相应资助：

1个支架资助，获资助上限港币 $14,000（扣除资助后手术收费约港币 $74,000）

2个支架资助，获资助上限港币 $20,000（扣除资助后手术收费约港币 $95,000）

3个支架资助，获资助上限港币 $30,000（扣除资助后手术收费约港币 $105,000）

4个支架或以上，获资助上限港币 $30,000

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有关手术将会于旧山顶道1号嘉诺撒医院进行，即日起接受报名，申请资格如下：

必须为香港永久居民

持有医院管理局辖下医院发出的冠状动脉介入手术通知书

经医管局医生诊断，建议需要接受冠状动脉介入手术或其他有关冠状动脉介入治疗

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合资格人士可于即日起，透过以下途径报名，最快一星期治疗：

递交申请：网上填表或下载表格电邮至基金会，审批约1-2个工作天。 专人联络：成功批核后，专人通知并安排约见医生。 安排手术：医生诊症后，排期于嘉诺撒医院进行手术。

查询电话：3480 9630

查阅详情及报名：暖心行动网站

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「暖心行动慈善基金」与嘉诺撒医院合作推出的第2项资助计划「免费心脏超声波筛查」，提供100个免费名额，同样先到先得。

透过免费筛查，基金会希望及早发现患有心脏病而未确诊的长者。在社区筛查中，若参加者检查出三大心脏问题（冠心病、心房颤动、瓣膜性心脏病），可获免费转介至政府医院及其他医疗机构。

筛查项目包括：

心脏超声波

血液检验（血糖、胆固醇）

血压检测

心电图检测

心房颤动检测

尿液检验（尿蛋白指数）

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即日起至2026年12月31日接受报名，申请资格如下：

参加者为65岁或以上

未曾确诊患上三高 (高血压、高胆固醇、高血糖)

未曾确诊患上心脏疾病

参加者必须为香港永久居民

要留意，以下类别人士将「不获资助」：

个人申请

私营机构申请

已确诊患上心脏疾病

已经有心脏科医生及医院管理局跟进之病人

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合资格人士可于即日起至2026年12月31日前，透过以下途径报名：

递交申请：网上填表或下载表格电邮至基金会。 联络方法：于办公时间（周一至周五 9am-5pm）通过以下方法联络基金会：

WhatsApp：6842-7908

查询电话：3480 9630

查阅详情及报名：暖心行动网站

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