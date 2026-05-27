杨采妮52岁生日靓相公开！素颜示人极具少女感 分享「妆前5分钟脸部运动」消水肿抗皱纹

香港演艺圈有不少年过半百的美熟女都保养得极好，岁月似乎从未在她们脸上留下痕迹，而昔日「玉女掌门人」杨采妮（Charlie）便是其中的佼佼者。她自2013年结婚并诞下一对双胞胎儿子后移居新加坡，为了专注照顾家庭而逐渐淡出幕前。近日，杨采妮为了宣传新戏《寒战1994》罕有露面，更适逢迎来52岁生日。她在个人社交平台分享庆生照，状态极佳！

玉女掌门人冻龄迎52岁生辰

相中的杨采妮身穿纯白上衣，双手合十对著蛋糕许愿，整体状态极具气质与少女感，令网民惊叹完全看不出真实年龄，直呼其美貌宛如30岁出头。

面对忙碌的育儿生活，杨采妮坦言自己非常怕麻烦，因此更倾向于寻找「快速且有效」的保养方法。她早前大方分享了持之以恒多年的「妆前 5 分钟脸部运动」，透过简单的美容工具进行提拉，不仅能即时告别水肿，更能唤醒肌肉线条，让后续底妆更加服贴。杨采妮表示：「我是非常怕麻烦的人，我总是赶时间快速打扮，所以通常会找最快又有效的方法。」而她示范的妆前5分钟脸部运动，不单是多年保养的小习惯，更是特别适合忙碌妈妈或怕麻烦的女生。

妆前5分钟脸部运动

杨采妮说洗脸后，会先拍上柔肤水，再加1至2滴美容油，让皮肤稍稍滋润后，利用美容工具如刮痧板等进行提拉按摩，短短5分钟，就能激活脸部肌肉、促进循环。

Step 1：额头

从眉毛位置开始，由下往上推。额头容易有抬头纹，这动作能舒缓紧绷，防止纹路加深。

Step 2：眼周

从眼肚轻轻往眼尾，再延伸到太阳穴提拉，眼窝部位轻带过就可。因眼周皮肤最薄最脆弱，这步骤能改善黑眼圈、眼袋，同时提亮眼神。

Step 3：苹果肌

从鼻翼两侧往发际线方向提拉。这个区域最容易下垂，持之以恒下，能让脸颊更有立体感。

Step 4：腮线

从下巴往耳下轻推，勾勒V脸线条。腮线清晰，令皮肤及轮廓年轻紧致。

Step 5：颈部

由下往上拉至下颚。颈部，向来是暴露年龄的秘密，而这动作能防止颈纹、双下巴。

完成以上5个部位的提拉后，有助加快皮肤吸收护肤品的速度，接着上精华及其他护肤品，最后一定要涂SPF50+防晒，这就可以安心化妆，让底妆更服贴、气色更好。

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