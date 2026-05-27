本港炎热天气持续！不开冷气也可以消暑？专家教4个降温小秘诀 风扇前加1物秒变冷气

本港酷热天气持续，想保持室内凉快又怕长开冷气令电费大增？其实不开冷气一样可消暑，有专家分享4个低成本居家降温秘诀，其中只需在风扇前加上1物，便能瞬间吹出冷气效果。

专家教4个降温小秘诀 风扇前加1物秒变冷气

根据外媒《Mirror》报道，近年夏季气温屡创新高，对于长时间逗留家中却无法常开冷气的人士而言，高温实在令人煎熬，夜晚更经常热得难以入睡。为协助大家应对酷热天气，多位专家分享了4个简单且低成本的居家降温小贴士：

1.早上切勿急于拉开窗帘

居家服务平台Ding技术治理主管Martin Garbutt指出，阳光与热力会穿透窗户令室内升温，而玻璃更会阻挡甚至放大这些热力，令房间变得更加闷热。要保持室内凉爽，应在日间最炎热的时段拉上窗帘，以阻挡阳光直射及减少热力积聚。若家中的窗帘较薄、遮光效果欠佳，建议可用较厚的布料，如床单或被铺遮盖窗户作为临时的替代方案。

空调抽湿设备品牌Meaco共同创办人Chris Michael也表示，在一天中最热的时候，尤其是向南的窗户，务必关好百叶帘、窗帘及窗户；待傍晚气温下降后，才再次开窗让凉风透进室内。

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2.夜晚利用开窗和电风扇降温

暖气品牌Worcester Bosch对外事务总监Martyn Bridges指出，日落之后，若在安全许可的情况下，可打开房屋两侧的窗户以形成强烈对流。此举有助将室内的闷热空气排出，同时让清凉的夜风在屋内循环，是极具经济效益的室内散热方法。

在闷热且毫无微风的夜晚，风扇绝对是救星。空气处理品牌EcoAir执行长兼共同创办人Noel Fok建议，在室外没有风的日子，开启一部优质、低能耗且宁静的节能风扇，是保持室内空气流通及消暑的最有效方法。他分享了一个秘诀：在风扇前放置一碗冰水，能有效冷却吹出来的循环空气。至于空间较小的房间，则可考虑使用节省空间的塔式风扇，既美观又方便收纳。

3.避免使用发热家电

水电暖气公司Build & Plumb暖气专家Jamie Heath表示，为免房屋在日间积聚过多热力，应尽量避免使用会产生高热的电器。他建议市民可考虑多准备凉拌冷食，或转用气炸锅及在户外烹饪；同时，应善用炎热天气在户外晾干衣物，减少使用干衣机。

4.人体降温的方法

通风设备公司EnviroVent通风专家Ruth MacEachern建议，将装满冷水的暖水袋放入雪柜冷冻后再放在床上，有助于获得舒适的睡眠。她又补充，部分快速降温法亦非常有效，例如将毛巾放进雪柜冷冻后，敷在身体脉搏跳动的位置，能迅速缓解燥热感，还可以洗一个温水澡，同样有助降温。

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中暑/热衰竭会出现甚么症状？

根据衞生防护中心资料，人在酷热的环境里体温上升，身体机能便会自动调节来降温，例如增加排汗和呼吸次数；可是，当环境温度过高，这些生理调节不能有效控制体温时，便会出现热衰竭甚至中暑等情况。

热衰竭的征状包括头晕、头痛、恶心、气促及神志不清等。当体温升至摄氏四十一度或以上时，患者更会出现全身痉挛或昏迷等现象，称为中暑。若不及时替患者降温及急救，便会有生命危险。

9招预防中暑/热衰竭

建议经常留意天文台发出的天气警告，并采取以下措施：

穿著浅色和通爽的衣物，以减少身体吸热，并方便排汗及散热。

带备并补充足够的水，以防脱水。

避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的饮品，因这些饮品会加速身体水分透过泌尿系统流失。

避免进行剧烈运动或作长程的登山或远足等活动，因高温、出汗和疲劳都会额外消耗体力。

最好安排在早上或下午较后的时间进行户外活动。

在室内活动时，应尽量打开窗户及以风扇或空气调节系统保持室内通爽凉快，避免在潮湿闷热的环境下进行剧烈运动。

调整工作安排，在较凉快的时段工作。如必须在炎热环境下工作，尽可能在工作地点加设遮荫，配以循序渐进的工作速度，并于定时在凉快处休息，让体力回复。

不应留在停泊的汽车内。

进行活动时若感不适，应立刻停止，并尽快求诊。

资料来源：《Mirror》

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