黄色定橙色更有营养？专家揭开蛋黄颜色迷思 点名1种蛋风味更佳

打蛋后，蛋黄有时呈浅黄色，有时却是深橙色。不少人直觉认为颜色越深、营养越高，事实真的如此吗？美国家禽专家为大家拆解当中的迷思。

蛋黄颜色可以有多少种？

外媒指出，蛋黄的颜色范围其实相当广阔，从近乎白色到血红色都有。不过，市面上最常见的鸡蛋多为亮黄色或淡橙色。业界更设有一套国际通用的16级颜色指数：1号代表淡黄色，16号代表最深的橘红色。

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影响蛋黄颜色的4大因素

蛋黄颜色的深浅，主要取决于母鸡的饮食内容，而非鸡蛋的新鲜度或品质。以下是四大关键因素：

饲料成分：饲料中的叶黄素和玉米黄质（植物天然色素）会直接影响蛋黄颜色。 玉米含量：以玉米为主食的母鸡，所生的蛋黄通常呈黄色。 叶黄素摄取量：来自植物叶片和谷物的叶黄素越多，蛋黄颜色越深。 能否接触新鲜牧草：放牧的母鸡食谱更多元（草、小虫、植物），蛋黄颜色自然更鲜艳。

不同颜色代表甚么？

淡黄色 ：母鸡饮食中含较多小麦、大麦或白玉米粉。

：母鸡饮食中含较多小麦、大麦或白玉米粉。 亮黄色 ：主要进食玉米及苜蓿粉。

：主要进食玉米及苜蓿粉。 橘色：饲料中添加了金盏花瓣或红辣椒，又或者母鸡有机会四处觅食。

橙色蛋黄是否更营养？

马里兰大学家禽管理助理教授Sunoh Che博士、家禽专家Richard Blatchford博士一致认为：不一定。

蛋黄颜色深浅主要反映类胡萝卜素的含量，而类胡萝卜素有助眼睛健康、降低身体发炎风险。然而，鸡蛋的整体营养（例如维他命A、D、E、K以及Omega-3脂肪酸）取决于母鸡的整体饮食质素、健康状况和生活环境，而非单纯由蛋黄颜色决定。

换句话说，橙色蛋黄并不等于该鸡蛋「更补身」。不过，走地蛋（放牧鸡蛋）通常营养价值较高，这是因为牠们的饮食更多元化，而非颜色本身所致。

橙色蛋黄是否更好吃？

一般而言，走地鸡（放牧母鸡）因为进食了虫子和各种植物，所生的鸡蛋蛋黄风味会更浓郁、更美味。但单凭外观颜色并无法准确判断味道。如果想买到风味佳的鸡蛋，可以选择包装上标示「放养鸡蛋」、「走地蛋」的产品，或者直接向本地农场选购，品质更有保证。

蛋黄颜色由母鸡的饮食决定，与营养价值没有直接关系。无论是浅黄还是深橙，选择优质来源、均衡饮食，才是维持健康的长久之道。

资料来源：Food and wine

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