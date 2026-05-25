23岁越南人气网红患血癌！亲揭不良习惯警世「通宵熬夜、完全唔饮水」

在TikTok坐拥超过1,120万追踪者、影片累计获逾5亿次点赞的23岁越南人气网红Dan Thy，向来以精致妆容及高质素的变装影片深受网民欢迎。然而，这位正值花样年华的少女，近日却无预警地上载了一段近3分钟的影片，公开自己不幸罹患血癌（白血病）的噩耗，震惊全球粉丝。

影片中的Dan Thy往日美态不再，面容显得极为憔悴，在镜头前忍不住哽咽落泪。她表示，公开病情是因为接下来要接受长期治疗，无法再如常稳定更新影片；同时，她更希望用自己的惨痛经历作为前车之鉴，唤醒同样缺乏健康防范意识的当代年轻人，切勿仗著年轻而挥霍健康。

人气网红 Dan Thy经常通宵熬夜 以含糖饮料代水

危机一：长期通宵、作息极度颠倒

Dan Thy 坦言，这几年为了经营社交平台、构思拍摄内容以及剪辑影片，承受著极大的工作压力。她长年过著日夜颠倒的生活，经常熬夜通宵到清晨 6、7点才入睡。这种严重剥夺免疫系统休息时间的「爆肝」作息，与许多香港打工仔、夜猫子的生活形态如出一辙，长期下来会令身体内部机能彻底失衡。

危机二：三年「不喝清水」的致命习惯

除了睡眠不足，另一个更致命的习惯是她长达三年「几乎完全不喝清水」。她透露，自己每天都用珍珠奶茶、抹茶鲜奶（抹茶拿铁）等饮品来代替水分，最夸张时一天可以喝下4至5杯含糖饮料。她坦言，以前总以为自己不吸烟、不饮酒，年纪轻轻身体便不会出大问题，怎料放任不健康饮食与作息的后果，竟是换来血癌的恶果。她最后呼吁大众，必须正视多喝清水及充足睡眠的重要性，不要重蹈她的覆辙。

资料来源：thybabiii

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：医管局

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