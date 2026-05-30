不只高盐高糖伤肾！医生盘点5大伤肾生活香味排行榜 廉价香水竟垫底？

护肾不只戒盐戒糖？有医生警告，有5大生活气味背后，暗藏剧毒，长期吸入恐导致肾功能衰退，其中廉价香水竟只排最后。

盘点5大伤肾生活香味排行榜 廉价香水竟垫底？

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页表示，不少人知道护肾要少盐少糖，但原来很多香气背后其实隐藏著有机挥发性化合物、塑化剂、定香剂或PM2.5。他为大家盘点了日常生活中最常见的5大香味陷阱，常常吸入恐有损肾脏健康：

5大伤肾生活香味排行榜

第5名：廉价香水

约会时闻到浓郁的香水味，切忌吸得太陶醉。2021年发表在《环境研究》（Environmental Research）期刊的一项研究指出，市售的香水与化妆品为了锁住香味，经常添加邻苯二甲酸酯（DEP）等塑化剂。这类物质不但会干扰内分泌系统，当其代谢物经由尿液排出时，更极易引发肾小管损伤。

第4名：持久洗衣液及柔顺剂

衣物洗完后能留香数天，往往是依靠化学定香剂。根据美国华盛顿大学发表于《空气质素、大气与健康》（Air Quality, Atmosphere & Health）的研究显示，从干衣机排出的衣物香气中，检测出包含乙醛等多种挥发性有毒物质。长期吸入这类人工香精，会引发身体慢性发炎，从而加重肾脏的代谢负担。

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第3名：车厢或厕所芳香剂

在密闭的车厢或浴室内放置芳香剂，毒素浓度往往最高。美国加州大学柏克莱分校的研究证实，许多室内芳香剂含有大量的萜烯（Terpenes），当它与空气中的臭氧结合后，会产生超细微粒与甲醛。长期暴露于此环境中，不仅伤害呼吸道，更具有明显的肝肾毒性。

第2名：线香、檀香

不少人以为天然的最好，但事实并非如此。发表于《环境国际》期刊的长期追踪研究发现，线香及沉香在燃烧时，会释放高浓度的PM2.5、多环芳香烃与重金属。一边拜神一边狂吸香火，这些微粒会经由肺泡进入血液，引发血管硬化，间接导致肾功能退化。

第1名：厨房油烟

高温爆炒、烧烤的香气，其实是油脂在高温下裂解的产物。根据《职业与环境医学》期刊指出，厨房油烟富含多环芳香烃（PAHs）。这类物质不管是吃的还是吸入，都会引发严重的身体氧化压力，更是导致慢性肾脏病的隐形杀手。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏专科医生洪永祥、医管局

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