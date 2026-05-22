光头都咁有型！51岁吴彦祖状态回勇 公开4大保养秘诀 自爆30岁前开始做一件事

由郑保瑞执导的《九龙城寨之终章》已低调开拍一个月，近日剧组在尖东一带拍摄外景时，吴彦祖剧中的光头凶悍造型首次曝光。网民纷纷感叹吴彦祖即使年过半百依然保养得宜，以下是我们为大家整合的吴彦祖4大冻龄秘诀。

2个月减15kg！ 51岁吴彦祖4大冻龄健身秘诀

现年51岁的吴彦祖脸上除了些许自然老化的痕迹，脸部轮廓仍然紧实，身上亦几乎没有多余赘肉，状态令人感到惊艳，以下是他的4大冻龄健身秘诀：

吴彦祖4大冻龄健身秘诀

1. 及早保养

入行前的吴彦祖对保养没什么概念，后来就发觉男士也应该好好看待皮肤。随着年龄增长，皮肤会逐渐变老，如果等到皮肤老化才开始护理就来不及了，所以建议大家也应该在30岁前就开始保养。

2. 随身携带保湿产品

吴彦祖曾表示，自己的皮肤容易干燥，不时在城市之间飞来飞去，甚至是去湿度低的地方工作，皮肤都容易脱皮。所以会特别注重补湿环节，由爽肤水到喷雾、面霜和乳液，全部的护肤步骤他也会做足。他更习惯随身携带保湿护肤品，随时为肌肤补水，不仅能即时改善肌肤暗沉，还能消除疲惫感。

3. 不吃淀粉及甜食

吴彦祖曾为塑造电影角色，2个月内减掉15kg。减肥期间他避免摄取淀粉和甜食，主要以鸡胸肉为主食，同时每天跑步10公里。坚持2个月使他快速瘦下来，也展现出明显的肌肉线条。

4. 每星期3-4次拳击训练

除了有氧运动外，吴彦祖也热衷于拳击运动。拳击不仅可以大量燃烧脂肪，还能使肌肉更加结实，达到塑身效果。

资料来源：Madame Figaro

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