Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

光头都咁有型！51岁吴彦祖状态回勇 公开4大保养秘诀 自爆30岁前开始做一件事

保健养生
更新时间：11:19 2026-05-22 HKT
发布时间：11:19 2026-05-22 HKT

由郑保瑞执导的《九龙城寨之终章》已低调开拍一个月，近日剧组在尖东一带拍摄外景时，吴彦祖剧中的光头凶悍造型首次曝光。网民纷纷感叹吴彦祖即使年过半百依然保养得宜，以下是我们为大家整合的吴彦祖4大冻龄秘诀。

2个月减15kg！ 51岁吴彦祖4大冻龄健身秘诀

现年51岁的吴彦祖脸上除了些许自然老化的痕迹，脸部轮廓仍然紧实，身上亦几乎没有多余赘肉，状态令人感到惊艳，以下是他的4大冻龄健身秘诀：

吴彦祖4大冻龄健身秘诀

1. 及早保养

入行前的吴彦祖对保养没什么概念，后来就发觉男士也应该好好看待皮肤。随着年龄增长，皮肤会逐渐变老，如果等到皮肤老化才开始护理就来不及了，所以建议大家也应该在30岁前就开始保养。

2. 随身携带保湿产品

吴彦祖曾表示，自己的皮肤容易干燥，不时在城市之间飞来飞去，甚至是去湿度低的地方工作，皮肤都容易脱皮。所以会特别注重补湿环节，由爽肤水到喷雾、面霜和乳液，全部的护肤步骤他也会做足。他更习惯随身携带保湿护肤品，随时为肌肤补水，不仅能即时改善肌肤暗沉，还能消除疲惫感。

3. 不吃淀粉及甜食

吴彦祖曾为塑造电影角色，2个月内减掉15kg。减肥期间他避免摄取淀粉和甜食，主要以鸡胸肉为主食，同时每天跑步10公里。坚持2个月使他快速瘦下来，也展现出明显的肌肉线条。

4. 每星期3-4次拳击训练

除了有氧运动外，吴彦祖也热衷于拳击运动。拳击不仅可以大量燃烧脂肪，还能使肌肉更加结实，达到塑身效果。

资料来源：Madame Figaro

延伸阅读：45种水果热量排行榜 营养师推介10种减肥/血糖高也可吃 哪种水果最低卡？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
18小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
15小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
12小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
19小时前
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
2小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
3小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
16小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
14小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
17小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
2小时前