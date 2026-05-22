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夏天吃水蜜桃可抗发炎？4款桃营养功效大比拼 营养师教最佳食法

保健养生
更新时间：16:00 2026-05-22 HKT
发布时间：16:00 2026-05-22 HKT

夏日炎炎，又到桃当造的季节！有营养师拆解4款桃的营养与功效，其中水蜜桃竟是抗发炎神物，而想降血压则必选这一款。不过食桃绝非多多益善，若吃错份量随时令血糖狂飙，到底怎样可以吃得更健康？

4款桃营养功效大比拼 吃水蜜桃可抗发炎？

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，夏季蝉鸣，香甜多汁的桃子纷纷上市。不同品种的桃不但风味各异，营养价值亦大有不同。她为大家详细拆解4款桃的营养功效，让大家吃得健康又开心：

4款桃营养功效大比拼
4款桃营养功效大比拼

1.水蜜桃

表面覆盖柔软细毛，果肉呈白色，水分极高，口感软嫩多汁。富含维他命C及多酚类物质，如绿原酸，具有强大的抗氧化能力，能帮助身体对抗自由基，有效减少发炎反应。

2.油桃/甜桃

表皮光滑无绒毛，口感较为脆实，甜度高。其β-胡萝卜素及膳食纤维含量通常比水蜜桃略高，能促进肠道蠕动，有助维持肠道健康。

3.黄桃

果肉呈现金黄色，口感微酸偏甜。黄桃金黄色的果肉正代表其富含维他命A及β-胡萝卜素，能有效保护视力及维持黏膜健康。

4.蟠桃 

外型扁平微凹，甜度极高，香气浓郁。蟠桃钾离子含量特别丰富，有助维持体内钠钾平衡，帮助调节血压。

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营养师教最佳食法 4类族群要留意摄取桃的份量

杨斯涵指出，虽然桃类营养丰富，但摄取过量仍会对身体造成负担。掌握准确的份量，是维持血糖平稳及执行减糖计划的核心：

  • 1份水果的基准：约含15克碳水化合物，热量约60大卡。
  • 桃子的1份份量：相等于1颗中型桃（约为成年人的拳头大小，去皮去核后的纯果肉约130至150克）。若切块后，约装满一般家用饭碗的八分满。
  • 最佳进食建议：建议将每天的水果摄取量控制在2份以内，并谨记分次吃，例如将两份水果分开在两餐之间作小食，以避免一次过摄取过多果糖而引致血糖大幅波动。

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在享受夏日鲜桃的同时，杨斯涵提醒以下4类族群需要特别留意摄取细节：

  1. 糖尿病患者：桃子的GI值约在30至45之间，属于低至中升糖水果，对血糖影响相对温和。关键在于严守1天2份、分次吃的原则。强烈建议选择原型食物直接咀嚼，借由天然膳食纤维延缓糖分吸收；并绝对要避开罐头桃、果冻或果汁等加工制品。
  2. 慢性肾病患者：桃子属于中钾水果，每100克约含150至200毫克钾。对于需要限钾的肾友，建议一天以1颗为限，并将此份量确实计算入每日的钾离子额度中。若近期血钾指数偏高，建议暂时改吃苹果、提子等低钾水果。
  3. 过敏体质者：水蜜桃表面的绒毛容易引发皮肤痕痒、红疹或呼吸道过敏（口腔过敏症候群）。清洗时，可利用软毛刷或用厨房纸巾沾盐巴轻轻搓洗表面；最保险的做法是直接削皮后再食用。
  4. 肠胃敏感或肠躁症（IBS）患者：桃子含有较多的山梨糖醇和果聚糖，这些发酵性碳水化合物在肠道中容易产气。若肠胃较为敏感，一次过吃太多可能会导致胀气、腹痛或腹泻，建议少量摄取即可。

资料来源：营养师杨斯涵

延伸阅读：45种水果热量排行榜 营养师推介10种减肥/血糖高也可吃 哪种水果最低卡？

 

杨斯涵营养师简介:

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》。

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