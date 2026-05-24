Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏天必学麻药溏心蛋简易食谱 前主播张文采：容易整又好味

保健养生
更新时间：10:00 2026-05-24 HKT
发布时间：10:00 2026-05-24 HKT

夏日炎炎没有胃口？不如自制被誉为「白饭杀手」的开胃凉拌小食！前主播张文采近日拍片分享麻药溏心蛋简易食谱，大赞小食「容易整又好味」。只需几款常见调味料，零难度免爆炒，浸泡入味即成！

夏天必学麻药溏心蛋简易食谱 容易整又好味

前主播张文采近日在其Facebook专页上载了一段亲自下厨的短片，大展厨艺制作大热的麻药蛋。她大赞这款小食制作超级简单，而且十分美味。这款被誉为「捞饭一流」的麻药蛋，只需要以下材料及简单制作步骤，即使是入厨新手也能轻松驾驭：

麻药溏心蛋食谱
麻药溏心蛋食谱

麻药溏心蛋食谱：

所需材料：

  • 蒜头
  • 洋葱
  • 辣椒
  • 鸡蛋
  • 鲣鱼汁
  • 麻油
  • 芝麻

制作步骤：

  1. 先将蒜头、洋葱及辣椒切成碎末备用。
  2. 将鸡蛋煮至流心状态，然后剥去鸡蛋壳。
  3. 在一个大碗中倒入适量鲣鱼汁、食用水、糖及麻油，搅拌均匀。
  4. 将切好的蒜头、洋葱、辣椒碎及芝麻放入酱汁中，然后放入已剥壳的半熟蛋。
  5. 确保酱汁能浸过鸡蛋，放入雪柜冷藏数小时或放置一晚即可食用。

【同场加映】烚蛋要用一大煲水？日本爆红悭水省时法：平底锅煮蛋只需1cm水+4分钟蒸焗

即学3招蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳

张文采亦有提到蛋壳难剥，究竟如何才能剥出完美光滑的烚蛋？日媒《grapee》早前就此向「日本鸡蛋产业协会」请教，并归纳出以下3大秘诀：

  1. 想烚蛋更容易剥壳，可使用放了一段时间的鸡蛋煮烚蛋，比新鲜鸡蛋更好剥壳。这是因为新鲜鸡蛋的蛋白含有较多的二氧化碳，蛋白和蛋壳之间几乎没有空隙。二氧化碳会在鸡蛋产下后一星期左右排出。此时，蛋白和蛋壳之间会形成空隙，使鸡蛋更容易剥壳，口感也更好。
  2. 煮蛋时，可先用图钉或扣针，在鸡蛋较圆的一侧轻轻刺穿一个小孔。这个简单的步骤，能让水在烹煮时渗入蛋壳膜和蛋白之间，从而使两者更容易分离，剥壳时自然更顺畅。
  3. 将煮熟的鸡蛋立即放入冻水，从而让蛋白与蛋壳之间形成更明显的空隙，令剥壳过程变得轻而易举。

延伸阅读：买啡壳鸡蛋/白壳鸡蛋好？蛋黄越橙越有营养？拆解鸡蛋6大迷思

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
15小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
20小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
15小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
21小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
52分钟前
黄泽林罕有放闪晒与陈康堤甜蜜照 于法网幸运晋级正赛 女友与「未来外父」陈奕迅力撑
黄泽林罕有放闪晒与陈康堤甜蜜照 于法网幸运晋级正赛 女友与「未来外父」陈奕迅力撑
影视圈
13小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT
六合彩｜头奖1300万今晚搅珠
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
社会
12小时前
下礼拜打风？ 电脑预测季候风最早5月底爆发 天文台咁回应
01:05
下礼拜打风？ 电脑预测季候风最早5月底爆发 天文台咁回应
社会
18小时前
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
影视圈
19小时前