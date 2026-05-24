夏天必学麻药溏心蛋简易食谱 前主播张文采：容易整又好味
更新时间：10:00 2026-05-24 HKT
发布时间：10:00 2026-05-24 HKT
发布时间：10:00 2026-05-24 HKT
夏日炎炎没有胃口？不如自制被誉为「白饭杀手」的开胃凉拌小食！前主播张文采近日拍片分享麻药溏心蛋简易食谱，大赞小食「容易整又好味」。只需几款常见调味料，零难度免爆炒，浸泡入味即成！
夏天必学麻药溏心蛋简易食谱 容易整又好味
前主播张文采近日在其Facebook专页上载了一段亲自下厨的短片，大展厨艺制作大热的麻药蛋。她大赞这款小食制作超级简单，而且十分美味。这款被誉为「捞饭一流」的麻药蛋，只需要以下材料及简单制作步骤，即使是入厨新手也能轻松驾驭：
麻药溏心蛋食谱：
所需材料：
- 蒜头
- 洋葱
- 辣椒
- 糖
- 鸡蛋
- 鲣鱼汁
- 麻油
- 芝麻
- 水
制作步骤：
- 先将蒜头、洋葱及辣椒切成碎末备用。
- 将鸡蛋煮至流心状态，然后剥去鸡蛋壳。
- 在一个大碗中倒入适量鲣鱼汁、食用水、糖及麻油，搅拌均匀。
- 将切好的蒜头、洋葱、辣椒碎及芝麻放入酱汁中，然后放入已剥壳的半熟蛋。
- 确保酱汁能浸过鸡蛋，放入雪柜冷藏数小时或放置一晚即可食用。
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即学3招蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
张文采亦有提到蛋壳难剥，究竟如何才能剥出完美光滑的烚蛋？日媒《grapee》早前就此向「日本鸡蛋产业协会」请教，并归纳出以下3大秘诀：
- 想烚蛋更容易剥壳，可使用放了一段时间的鸡蛋煮烚蛋，比新鲜鸡蛋更好剥壳。这是因为新鲜鸡蛋的蛋白含有较多的二氧化碳，蛋白和蛋壳之间几乎没有空隙。二氧化碳会在鸡蛋产下后一星期左右排出。此时，蛋白和蛋壳之间会形成空隙，使鸡蛋更容易剥壳，口感也更好。
- 煮蛋时，可先用图钉或扣针，在鸡蛋较圆的一侧轻轻刺穿一个小孔。这个简单的步骤，能让水在烹煮时渗入蛋壳膜和蛋白之间，从而使两者更容易分离，剥壳时自然更顺畅。
- 将煮熟的鸡蛋立即放入冻水，从而让蛋白与蛋壳之间形成更明显的空隙，令剥壳过程变得轻而易举。
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