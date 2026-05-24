抗氧化力是维他命C的6000倍！虾红素是甚么？三文鱼含量高？附5大营养功效+食物含量一览表

三文鱼一直被视为最营养的鱼类之一，原因在于它同时蕴含两种备受关注的星级成分——DHA与虾红素。DHA就听得多，虾红素又是甚么？原来属超级抗氧化剂，抗氧化力是维他命C的6000倍，怎么吃最见效？

虾红素：超级抗氧化剂的惊人威力

食安专家韦恩曾在个人网站分享，虾红素（Astaxanthin）又称虾青素/藻红素，属于天然类胡萝卜素家族，呈现鲜艳的橘红色。它最早由诺贝尔医学奖得主Richard Kuhn博士在龙虾身上发现。天然的三文鱼肉、虾蟹呈现红色，正是虾红素的颜色。大部分动物无法自行生产虾红素，只能从食物中累积；其源头是微小的微藻类，其中以「雨生红球藻」的含量最为丰富。

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虾红素最珍贵的特性，在于其卓越的抗氧化能力。它的自由基清除能力是：

维他命C的 6,000倍

辅酶Q10的 800倍

绿茶儿茶素的 560倍

维他命E的500倍

因此被誉为「超级抗氧化剂」。韦恩解释，正是这种强大的抗氧化力，让三文鱼能够逆流而上、长途迁徙；海鸟亦靠它支持长时间跨洋飞行。

虾红素5大健康益处：护心血管/皮肤/骨骼

据外媒分享，虾红素具以下5大健康益处：

虾红素5大健康益处

1. 保护心血管：研究显示，虾红素有助调节免疫反应、抗发炎，并可能预防或辅助管理心血管疾病、失智症及帕金逊症。

2. 促进皮肤健康：2020年一项研究指出，服用虾红素补充品有助抚平皱纹、防护紫外线引起的皮肤损伤，并维持皮肤水分。

3. 支持骨骼与关节：2023年回顾研究发现，虾红素可能减少发炎与骨痛，对抗骨骼疾病及骨质流失，未来或可用于类风湿关节炎的辅助治疗。

4. 眼睛保健：虾红素对蓝光伤害有保护作用，与叶黄素搭配使用可产生加乘效果，有助于维护眼部健康。

5. 抗过敏与免疫调节：虾红素被证实能调节免疫反应，对过敏症状亦有益。

要获取虾红素的抗氧化益处，优先从天然食物入手最理想，例如：每周进食一至两次三文鱼。烤三文鱼便是轻盈晚餐的好选择。

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虾红素食物含量一览表！如何选购三文鱼？

韦恩提及，不同食物中虾红素含量差异极大：

雨生红球藻：高达 40,000 ppm

北极虾：约 1,200 ppm

磷虾：约 120 ppm

三文鱼：约 5 ppm

研究文献建议，每日有效剂量约为4毫克。要达到这个剂量，需要每天进食约1公斤的三文鱼，对一般人来说相当困难。因此，摄取虾红素补充品亦是可行选择。

三文鱼的虾红素主要来自牠所食用的磷虾和藻类。韦恩指，养殖三文鱼若没有在饲料中补充虾红素来源，肉色会较淡，保健成分也较低。选购时不妨留意鱼肉的色泽——鲜艳橘红色代表富含虾红素。

虾红素普遍被认为安全，没有明显副作用。不过，目前尚无足够研究证实其对怀孕、哺乳妇女的安全性。若考虑服用补充品，建议先咨询医生或营养师。

资料来源：食安专家韦恩、Healthline

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