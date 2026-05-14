32岁护士胃抽筋长达一年吃胃药无效 中医拆解成因症状 附4大健脾养胃食材+4个按摩穴位

胃痉挛在本港属十分常见的健康问题，主要与港人生活节奏急促、工作压力大以及饮食习惯有关。注册中医师杜安琪向《星岛头条》分享病例指，曾有一名32岁护士胃抽筋长达一年吃胃药无效，惟求医检查后，证实为压力导致肝失疏泄，气机郁滞，横逆犯胃，不通则痛。如何分辨胃抽筋症状，成因是甚么，可如何预防？

32岁护士胃抽筋长达一年吃胃药无效

杜医师分享案例指，一名32岁的公立医院急症室女护士，因长期受轮班压力及急症室高压环境影响，胃抽筋困扰她超过一年。每逢轮值夜班或急症室特别忙碌时，胃部便出现剧烈绞痛，每周发作3至4次，每次持续10到30分钟。患者曾被西医诊断为「慢性胃炎」，但服药只能暂时缓解；她亦曾尝试吃止痛药，只是暂时舒缓症状。更甚的是，有人教她喝热牛奶缓解，结果饮后反而更加胀气。杜医师诊断后指出，患者因长期压力导致肝失疏泄，气机郁滞，横逆犯胃，不通则痛。

经医师采用内外合治，并嘱以生活调整和中药逍遥散加减治疗，配合每周1至2次针灸取中脘、足三里、内关、太冲等穴，调理脾胃、疏理肝气，更严格嘱咐她停喝牛奶及戒绝所有生冷食物，下班后抽时间进行瑜伽运动。经过三个月疗程后，患者急性期两周后发作频率明显下降，之后两个多月巩固治疗，胃抽筋已无发作。

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甚么是胃痉挛？有何成因/症状/高危族群？

杜医师解释，「胃抽筋」在医学上称为「胃痉挛」。中医虽无「胃抽筋」这个专属病名，但因其突发性强烈绞痛的症状，可归类为中医「胃痛」的范畴。胃抽筋主要是迷走神经受刺激，导致胃部平滑肌不自主收缩。与一般胃痛最大分别在于，胃抽筋的疼痛属阵发性绞痛，带有强烈挛缩感，突然发生，突然停止。中医认为，引发胃抽筋有4大成因：

饮食：暴食、油腻、生冷，导致胃气壅滞，不通则痛。 情绪：抑郁或恼怒，肝气犯胃，胃气阻滞而痛。 天气：天气骤变，寒热湿邪入侵，气机阻滞。 体虚：脾胃虚弱或中焦虚寒，胃失温养，不荣则痛。

杜医师提醒，除了上述功能性问题，肿瘤和感染是必须排除的器质性病因。若胃抽筋频繁发作、持续时间长、常规调理无效，应尽快接受现代医学检查。

胃抽筋发作时，除了剧烈绞痛，按压上腹部会感到肌肉僵硬及明显压痛。剧痛时患者常伴随冷汗、四肢冰冷、面色苍白。由于胃气无法正常通降，更可能出现恶心、呕吐、吐酸水、腹胀、肠鸣等现象。杜医师指出，胃抽筋高危族群普遍有以下3大特征：

饮食失节：食无定时、多油多盐多糖的外卖，加上为了减肥以生冷沙律当正餐、不吃米饭。中医认为五谷养胃，缺少主食，胃气无从生化。 嗜喝冻饮：不论冬夏，随手一杯冻饮，寒气直入胃腑，日久形成脾胃虚寒。 情绪压力：工作压力大、思虑多、易紧张，中医称「思伤脾」、「肝气郁结」，肝气不顺，横逆犯胃。

胃抽筋康复期间忌吃4类食物 喝牛奶/乳酪恐致腹胀胃胀？

在胃抽筋康复期间，杜医师强烈建议患者严格避开以下4类食物：

1.生冷寒凉食物

食物例子：冻饮、沙律、刺身、西瓜等。

原因：寒性收引，直伤脾阳。生冷食物会诱发胃络再度拘急痉挛。

2.油腻甜腻食物

食物例子：炸鸡、薯条、肥肉、糯米、蛋糕、甜品等。

原因：油腻碍脾运化，甜腻助湿生痰。中焦被湿浊困阻，胃气升降失常，痉挛容易反复发作。

3.奶制品

食物例子：牛奶、奶茶、芝士、乳酪、牛油、淡奶。

原因：奶制品在中医属性上偏滋腻，容易助湿碍胃。临床上常见患者喝完牛奶后，反而出现腹胀、胃胀、甚至诱发痉挛。

4.辛辣刺激食物

食物例子：辣椒、花椒、大蒜、咖哩、浓茶、咖啡。

原因：辛辣助热动火，灼伤胃阴。对于肝郁化热或脾胃虚寒夹杂的患者，辛辣食物会加剧胃气紊乱，使疼痛更难控制。

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胃抽筋发作可按压4个穴位 调理脾胃舒缓绞痛

当胃抽筋突然发作时，杜医师亦教大家可按压以下4个穴位帮助舒缓绞痛：

1.中脘穴

位置：位于上腹部正中线，肚脐上 4 寸（大概一个手掌宽的位置）。

功效：理气和胃止痛。

2.足三里

位置：膝眼下约四横指、胫骨外侧旁开一横指。

功效：调理脾胃、降逆利气、缓解痉挛。

3.内关穴

位置：腕横纹中正上2寸（大概3个手指宽）。

功效：宁心安神、宽胸理气，对情绪诱发尤其有效。

4.梁丘穴

位置：坐位屈膝，用手掌包著膝盖，手指自然搭在大腿上，大拇指指腹在膝盖骨外侧上方所按到的酸胀凹陷处即是。

功效：胃经郄穴，善治急性胃痛。

4大食材助健脾养胃/养心安神

日常生活中，杜医师建议多吃以下4款健脾养胃的食材，以预防胃痉挛：

1.山药

性味：甘、平。

功效：健脾益气，养阴固肾。补气而不滞、养阴而不腻。

2.陈皮

性味：苦、辛、温。

功效：理气健脾，燥湿化痰。能消除胃肠胀气，促进胃气通降。

3.莲子

性味：甘、涩、平。

功效：健脾止泻，养心安神。对压力型胃痛、情绪诱发的胃抽筋尤其适合。

4.生姜

性味：辛、微温。

功效：温中散寒，降逆止呕。最能驱散胃中寒气。

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