天气越热越要暖肚！腹部受凉恐致湿疹反复发作？中医教3招暖肚法

炎炎夏日，不少人爱喝冻饮、吹冷气降温。不过有中医警告，天气越热反而越要保暖腹部，若经常让肚子受凉，恐致湿疹反复发作。中医更教3招日常暖肚法，调和脾胃、温润五脏。

为何天气越热越要暖肚？腹部受凉恐致湿疹反复发作？

根据内媒《生命时报》报道，山西中医药大学附属医院未病中心主任医师吴秋玲及北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科主任医师刘长信指出，夏天气温飙升，很多人吃寒凉食物解暑，这种习惯对脾胃极不友善。在中医角度，夏天肚子格外娇气，尤其是平时容易腹泻的人，夏天更要重点暖肚，主要基于以下3大因素：

「外热内寒」脾胃火力不足： 夏季人体阳气大量运行于体表以抵御外热，导致体内的阳气（尤其是脾胃）格外不足。此时脾胃犹如火力不足的「小火炉」，若再受冰饮或冷气等寒邪直入，极易导致腹痛、腹泻及恶心呕吐等「寒伤中阳」症状。 潮湿加冷饮令脾胃「湿上加湿」：夏季雨水多本已潮湿，若再贪凉饮冷，脾胃运化水分的功能会因虚寒而减弱，导致内湿停滞。湿邪困阻脾胃会出现腹胀、食欲不振、大便黏腻、身体沉重、舌苔厚腻等症状。若寒与湿结合，脾胃负担就更重。 毛孔大开冷气寒气易进入身体：夏天为了排汗散热，人体汗孔处于开放状态，身体的防护罩相对疏松。此时冷气风、夜间凉风、坐卧湿地，极易透过欠缺脂肪保护的腰腹部侵入体内，直击脾胃及肠道。

两位医师警告，别以为腹部受凉顶多只是腹泻，其慢性隐患绝对不容小觑：

腹部反复受凉会损伤脾胃阳气，加重「脾胃虚寒」，表现为常年怕冷、手脚冰冷、消化不良、面色发黄及乏力等。 脾虚会生湿，湿邪困脾形成恶性循环，导致身体困重、头面出油、湿疹反复发作及关节酸痛。 女性若常穿露腰装不注意腹部保暖，会影响骨盆腔气血运行，引发或加重经痛、经期紊乱、经血色暗且有血块。

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中医教3招暖肚法 这样按揉腹部也有效

因此，即使在炎炎夏日，也要做好保暖，包括在冷气房备轻薄外套护住腰腹、衣著避免穿露腰装、睡觉务必盖好肚子。此外冷气温度建议调至26℃或以上，风扇切忌直吹人体。此外，医师推介了3个日常调养的暖肚法，有助调和脾胃、温润五脏：

中医教3招暖肚法

中医教3招暖肚法

1.按摩

按揉腹部一般选择在入睡前和起床前进行，需要提醒的是，腹部有肿瘤者不宜使用此法。按摩腹部方法：

排清小便，仰卧屈膝。双手搓热后，左手按在腹部，手心对著肚脐，右手叠放在左手上。先顺时针绕脐揉腹50次，再逆时针揉50次。

2.食疗

解渴首选温水或室温水，冰饮、冰镇水果要少吃或不吃。如果实在想吃，建议从雪柜拿出放至室温才吃。早餐建议喝温热的小米粥、姜枣茶。推介一个食疗方：

将生姜切成薄片或细丝15克、红枣5粒、白米100克煮成粥。对缓解夏季腹部寒凉、食欲不振效果极佳。

除生姜外，淮山、小米、糯米、冬菇、桂圆等亦具暖胃散寒功效。需要提醒面色偏红、口干舌燥等阴虚内热人群不宜使用此法。热性体质包括常口干、长痘痘、便秘或正在上火的人，不宜大量食用姜。

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3.艾灸

艾草是中药中少有的能通十二条经络的药物，艾灸能透过燃烧艾草，产生热力温通经络、驱寒除湿等。推荐两种艾灸的方法，不过需在医师指导下进行：

温和灸：取中脘（胸骨下端和肚脐连接线中点处）、神阙（即肚脐）、天枢（肚脐旁2寸处）等穴位，将艾条点燃悬于距皮肤2-3厘米处，每次20-30分钟，每日1次，以灸后皮肤红晕不起泡为宜。

隔姜灸：将鲜生姜横切成直径2-3厘米、厚度为0.2-0.3厘米的薄姜片，用针刺几个小孔，置于神阙、中脘、天枢等部位，将艾条点燃悬于姜片上方2-3厘米处，每次20-30分钟，每日1次，以皮肤温热为宜。此外，晚上睡觉要盖好肚子，不要整天留在冷气房。

资料来源：《生命时报》

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