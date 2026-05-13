aespa Winter​​/​​​​​韩韶禧黑眼圈妆爆红 Z世代大推疲惫美学 专家警告黑眼圈恐是健康警号？

黑眼圈，曾是无数女士的恶梦，更是化妆扮靓时的「重灾区」，但近年竟然成为潮流时尚标志？由韩国女团aespa成员Winter新歌的「黑眼圈妆」造型，到韩韶禧的颓废感眼妆，黑眼圈可说是掀起全球热潮，这股拥抱「睡眠不足感」的妆容席卷全球！然而，当年轻人忙于在眼下画上「黑眼圈」时，专家提醒真正的黑眼圈，可能是身体发出的健康警号。

黑眼圈妆是甚么？Z世代「反精致」大推疲惫妆容

「疲惫女孩妆容」（Tired Girl Makeup / Sleepy Girl Makeup）风潮最早可追溯至2021年，由欧美网红掀起讨论，鼓励女生大方展现不完美。长期以来，女性被期待随时维持完美无瑕的外表，但Z世代正打破这种框架，主张以「真实感」为荣，拒绝永远呈现完美状态。黑眼圈妆正是在妆容上实践「松弛感」——刻意保留及加深黑眼圈、微红的眼下腮红、微熏的双颊，以及模拟肌肤休息后的自然光泽，打造「不经意却精致」的自然氛围。

「疲惫妆」引起年轻人共鸣？

从浓妆艳抹的精致妆容到疲惫、黑眼圈风格，凸显了Z世代对「个性表达」和「舒适感」的追求，拥抱自然、不做作的美学，主张使用提亮及修饰肤质的化妆品。这种集体倦怠感，正慢慢演变成时尚标志。

【同场加映】抗皱纹去黑眼圈超强！营养师推介10大美肌食物 吃这种年轻10岁？抗皱必吃1蔬菜？

健康警讯：黑眼圈不只是妆容

但当大家对「黑眼圈妆」趋之若鹜时，也别忽视黑眼圈其实是身体的健康警号。加州大学洛杉矶分校健康中心的专家指出，真正的黑眼圈可能源于潜在的健康问题，绝非化妆品可轻易掩盖。

可能与疾病相关的黑眼圈成因：

哮喘、过敏

血液循环不良

荷尔蒙波动

营养不良、贫血

肝脏或肾脏疾病

部分药物的副作用

此外，遗传因素亦占重要角色。若父母或兄弟姐妹有黑眼圈，你出现同样情况的机率也增加。而面部结构如深陷的眼窝、体重下降、年龄增长带来的脸部变化及不良生活习惯（包括饮食不均、睡眠不足、长期或过度吸烟饮酒），都可能加剧黑眼圈。

【同场加映】仰睡可减少眼袋熊猫眼？专家拆解黑眼圈类型及成因 必学5大在家去黑眼圈秘诀

家居护理消除黑眼圈5大重点

美国皮肤科医生Dr. Bradley Glodny、Dr. Karan Lal、Dr. Arash Akhavan建议，处理黑眼圈应视乎具体成因，最好是寻求皮肤科医生专业诊断；若决心在家中先行处理，亦有5个有效淡化黑眼圈的护理贴士，帮助改善色素沉淀，提亮肌肤。

1. 针对眼底皮肤过薄：使用含视黄醇眼霜

如果黑眼圈源于眼底皮肤过薄（导致血管显现）或色素沉淀，可以尝试使用专为眼周设计的温和视黄醇（A醇）产品。持续使用A醇能有效刺激胶原蛋白生成，促进肌肤再生，从而增加眼周皮肤的厚度，底层的血管自然会变得不那么明显。同时，A醇亦能促进皮肤新陈代谢，逐渐淡化因色素沉淀形成的啡色黑眼圈。

2. 针对色素沉淀：加入提亮成分

若你的黑眼圈是由于长期揉眼、发炎或日晒引起的色素沉淀所形成。在护肤程序中加入有效的提亮成分，是改善这类黑眼圈的关键。维他命C、曲酸、传明酸、熊果素和甘草根萃取都是有效减少皮肤色素沉著的成分。

如果每日没有使用至少SPF 30的防晒霜，用再多提亮产品都将徒劳无功。为达到最佳效果，建议选用含有氧化锌或二氧化钛的物理性防晒霜。

3. 针对浮肿型黑眼圈：调整睡眠习惯

如果你的黑眼圈在早上特别严重，并伴随眼袋或浮肿，那很可能是体液积聚所致。尝试仰卧，并多加一个枕头垫高头部，或使用楔形枕头，有助于减少夜间淋巴液在眼部积聚，从而减轻翌日的浮肿及阴影。使用防过敏的枕头套，可以减少睡眠时接触尘埃及尘螨的机会，对改善过敏性黑眼圈亦有帮助。

4. 针对过敏性黑眼圈：先减轻过敏症状

很多人并未意识到，他们的黑眼圈其实是由过敏引起的，鼻窦炎或鼻塞会导致眼下静脉丛的血液循环不畅，形成瘀青般的黑眼圈，被称为「过敏性黑眼圈」(Allergic Shiners)。此外，过敏亦会引致眼部痕痒，不自觉的揉眼动作会加剧色素沉淀。服用适当的抗组织胺药物或使用非处方的抗过敏鼻喷剂可以帮助减轻过敏症状。

5. 切忌胡乱补充维他命

除非经过医生进行详细血液检查，确认体内确实缺乏某种维他命（例如维他命B），否则不应胡乱服用任何补充剂。

美丽与健康之间：平衡看待「颓废美学」

「疲惫妆容」的流行，反映了年轻世代对拥抱不完美的渴求，同时我们亦应留意身体发出的真实信号。若黑眼圈持续存在、伴随其他不适症状（如疲劳、苍白、黄疸等），建议寻求专业医学评估，排除潜在疾病。

资料来源：imwinter@IG、xeesoxee@IG、UCLA Health、《Allure》

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

---