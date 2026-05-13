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打工仔福音！今日系「国际请病假日」精神科医生教5招抗抑郁：迟覆机都有效

保健养生
更新时间：12:01 2026-05-13 HKT
发布时间：12:01 2026-05-13 HKT

香港人以工作节奏快、压力大闻名，无论是清晨的港铁车厢，还是深夜的中环写字楼，上班族的身影无处不在。不过唔紧要！今日是「5月13日国际请病假日」（International Sick Leave Day），不少网民半开玩笑地表示：「今天应该集体消失」。

「国际请病假日」起源于香港

这个日子并非由官方机构设立，而是源自香港艺术团体 C&G Artpartment 于2008年发起的一场概念行动。作品《请病假》提出一个尖锐的反思：在「一直撑下去」被视为常态的社会，人们到底要疲累到甚么程度，才有资格休息？行动鼓励大众在 5 月 13 日这天象征式地停下工作、关闭通讯程式，重拾被遗忘的休息能力。

5大抗抑郁生活建议

根据经济合作暨发展组织（OECD）数据，全球患有抑郁征状的人数在过去数年显著上升，情况不容忽视。日本精神科医生藤野智哉在节目《世界一受けたい授业》中提出，改变生活习惯能有效调节心理健康。

1. 学会「迟覆讯息」

藤野医生指出，凡事追求「即刻处理」的心态容易造成过度压力。他建议不论在日常生活或职场上，都应学会延迟回复讯息，给予自己考虑与喘息的空间，避免长期处于高度紧绷状态。

2. 建立定时运动习惯

哈佛公共卫生学院研究证实，运动时大脑产生的「幸福荷尔蒙」——血清素（Serotonin），能有效降低愤怒与不安情绪。医生建议每星期进行约3小时运动，即每天约20分钟，已足以减轻压力。

3. 规律饮食与摄取西兰花

数据显示，不吃早餐或偏好宵夜的人士，患抑郁的比率较高。除了三餐定时，藤野医生特别推荐食用西兰花。实验证明，西兰花中的「莱菔硫烷」（Sulforaphane）成分有助预防及减少抑郁征状。

4. 透过「叹气」平衡神经

民间流传「叹气会短命」的说法，但医生予以否定。事实上，叹气伴随的深呼吸能有助平衡自律神经，产生放松效果。因此，适时叹气反而是释放压力、减少抑郁的一种自然生理反应。

5. 透过幽默感消解怒火

藤野医生建议，遇到令人生气的事情时，可以尝试发挥想像力将负面情绪转化。例如将「店员态度恶劣令我生气」改想成「店员态度差得很特别，真有趣」，透过幽默感消解怒火，减少心理负担。

5大抗抑郁生活建议
5大抗抑郁生活建议

资料来源：《世界一受けたい授业》

延伸阅读：抑郁失眠易哭恐伤肺肾肝脾 中医教按压8大安神穴位 助眠/疏肝解郁/减焦虑

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