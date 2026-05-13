常吃牛油果可控血压/护大脑？医生推荐7大饱肚食法 取代零食更抗发炎

牛油果是近年成为不少人喜欢的食物之一，不仅有助减肥，更可控血压和护大脑！有医生指出，牛油果含多种营养，更可为身体带来5大好处。他更推荐的7大牛油果饱肚食法，取代零食兼抗发炎。

牛油果集5大营养与功效

营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页撰文指，牛油果在植物学上，是真正的水果而且，更属于浆果类。它由花朵子房发育而成，内藏大种子，完全符合水果的定义。不过，它与一般水果最大分别在于，一般水果以糖分为主，而牛油果却是以好油脂为主。牛油果几乎集齐了好油脂、高纤维、低升糖、高钾等多重优点。一个牛油果蕴含以下丰富营养及功效：

牛油果营养与功效/饱肚食法

牛油果营养与功效：

单元不饱和脂肪酸（MUFA）：尤其是当中的油酸，与橄榄油非常类似，对心血管相当友善。 丰富膳食纤维：有助稳定肠道菌相及血糖，并能大幅增加饱肚感。 高钾质：牛油果的钾含量其实比香蕉还要高，对平衡血压极有帮助。 叶酸、维他命E、镁：这些营养素与保护神经、抗氧化及细胞修复息息相关。 叶黄素与抗氧化物：对保护眼睛、大脑以及抗衰老都有显著功效。

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近年减肥界非常热门的瘦身神药成分「GLP-1」，其主要作用是延缓胃排空、增加饱足感、抑制食欲及稳定血糖。刘医生指出，医学研究发现，牛油果虽然不是药物，但其独有的高纤维与好油脂组合，确实能产生类似的生理效果。刘医生解释，脂肪与纤维本来就能延长胃部排空时间。这不是心理作用，所以很多人吃完牛油果早餐后，到了中午还不太饿。研究更发现，牛油果有助提升饱肚感与改善胰岛素敏感度，吃完后比较不容易饿，血糖波动较小，自然不会暴饮暴食。

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推荐牛油果7大饱肚食法 取代零食更抗发炎

刘医生强调，真正健康的食物能让身体慢慢稳定、减少发炎。不过他提醒，牛油果并非减肥神药，其热量不低，一个中型牛油果大约有250至300卡路里。因此，减肥关键不是拼命食，而是用它来取代不健康的油脂与精致零食，这样对身体代谢才最有帮助。他推荐了以下7款个人最爱的健康食法：

牛油果牛奶：紧记不要加太多糖 牛油果撒黑胡椒+海盐 牛油果配鸡蛋：结合好油脂和优质蛋白质，饱肚感极强 牛油果沙律：搭配初榨橄榄油、番茄及生菜 牛油果寿司 牛油果抹多士：完美取代高热量的牛油与沙律酱 墨西哥牛油果酱：捣碎后加入洋葱、番茄、柠檬汁，非常美味

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