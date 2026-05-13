鱼油神话幻灭？美国心脏学会：拣错1关键反而唔健康 营养师教6大实用选购贴士

香港人向来注重健康，不少人习惯服用鱼油，并将其视为降低胆固醇、保护心脏的「万能药」。然而，国际最新医学指引却为此观念敲响警钟。研究指出，鱼油无法有效降低俗称「坏胆固醇」的低密度脂蛋白（LDL），若选错成分比例，甚至可能带来反效果及其他健康风险。

美国心脏学会：不建议以鱼油降血脂

美国心脏学会（AHA）于2026年发布的血脂异常管理指南明确指出，不建议民众依赖鱼油或其他补充剂来降低低密度脂蛋白（LDL）。报告警告，部分鱼油产品不仅可能导致坏胆固醇升高，更会增加心房颤动（一种心律不正）的风险。指引强调，鱼油绝不能取代「史他汀类」（Statins）等常规降胆固醇药物，患者应接受专业医生治疗。

心脏内科专家指出，大众常误解鱼油能「降血脂」，事实上，血脂包含胆固醇与三酸甘油酯。鱼油富含Omega-3不饱和脂肪酸，其最主要的功能是抑制发炎物质生成及降低三酸甘油酯，而非针对胆固醇。Omega-3 作为一种天然「抗炎剂」，虽然对减少血管发炎有益，但对降低坏胆固醇的效果微乎其微。

鱼油两大成分EPA、DHA功效差异

鱼油中的两大成分EPA与DHA功效各异，这亦是影响心血管保健效果的关键：

EPA： 主要负责减少三酸甘油酯的合成，并能显著减少心血管意外事件。

DHA： 虽然对神经系统与细胞膜稳定至关重要，但研究发现它可能会令LDL（坏胆固醇）水平上升。 若服用EPA与 DHA的混合型鱼油，其保护心血管的效果往往会大打折扣。专家建议，若为针对心血管保护，纯化EPA的产品效果较为理想。

鱼油中的两大成分EPA与DHA功效各异，这亦是影响心血管保健效果的关键

鱼油非治疗胆固醇替代品

尽管在降胆固醇方面「跌落神坛」，但鱼油仍是重要的高品质油脂。不饱和脂肪酸不仅能抗氧化、抗发炎，亦是身体制造荷尔蒙及维持神经传导的重要元素，有助维持记忆力及情绪稳定。营养学家提醒，鱼油应定位为日常膳食的营养补充，而非治疗胆固醇的药物替代品，以免延误正规医治。

资料来源：康健杂志

营养师教拣鱼油6大贴士 鱼油有腥味恐不新鲜？

鱼油是近年最受欢迎的保健品之一，但「鱼油真的每个人都要吃吗？」、「怎么选才不会浪费钱？」相信是不少人心中的疑问。营养师张语希在其Facebook专页撰文提醒，鱼油选得好是为健康加分，选错可能只是在吃贵油。其实鱼油中EPA和DHA是守护健康的关键成分，适度补充可为身体带来以下6大好处：

维持血管循环顺畅，保护心血管健康。 提升专注力，有助提高工作学习效率。 调节情绪，帮助心情开朗稳定。 维持肌底透亮、减少干燥，助皮肤保养。 对各年龄层的脑部及视力发展都很重要，有助视力/脑部发展。 是天然的抗炎剂，帮助维持免疫平衡状态，减少身体发炎反应。

市面上鱼油产品五花八门，她分享挑选鱼油6大贴士，大家可作参考：

延伸阅读：蜂胶/鱼油/益生菌何时吃？营养师教拣6大保健品 防感冒/保护血管吃这种

---