81岁李家鼎健康亮红灯 曾暴瘦20磅「挨出胃病」 手震仍坚持开工 专家教每日做5小事防长者疾病

现年81岁「鼎爷」李家鼎近期处理家事身心不堪负荷，体型略为消瘦，健康状况再亮红灯。去年8月，鼎爷在出席公开活动时身形暴瘦，引发外界高度关注。他随后坦言因操劳过度，体重在短时间内急剧下降逾20磅，经医生检查后证实患上胃炎，更因贫血问题一度需要接受输血。

81岁李家鼎工作期间双手震颤

与鼎爷私交甚笃的肥妈（Maria Cordero），日前在访问中情绪激动地谈及老友近况。肥妈透露，亲眼见鼎爷挨得好辛苦，甚至连日常进食、切菜或拍摄时，双手都出现明显震颤。肥妈心痛表示，鼎爷即使身体如此虚弱，仍要顶著压力坚持工作，甚至被后辈当作「提款机」般压榨，令她大感愤怒且心酸。

关节退化饱受「骨磨骨」剧痛折磨

除了内科疾病，鼎爷骨骼健康亦出现问题。据了解，由于年事已高加上肌肉流失，他的膝关节支撑力严重不足，出现严重的「骨磨骨」退化现象。每当活动时，关节均会发出声响并伴随剧痛，鼎爷在私底下曾多次直言疼痛程度令他「难以支撑」，情况令人担忧。

鼎爷自2023年与肥妈合作主持《肥妈李鼎》后，人气居高不下，更带动了无数广告代言与私房菜生意。虽然事业迎来第二春，但高强度的体力消耗对于一位八旬长者而言显然过于沉重。目前支持者均希望鼎爷能放慢脚步，以身体健康为首要考虑。

现年81岁「鼎爷」李家鼎近期处理家事身心不堪负荷，体型略为消瘦，健康状况再亮红灯。

每日做5件事可延寿 防骨折/防脑退化/降血压

日本杏林大学名誉教授石川恭三向《日本医学会》分享长者养生法「一十百千万」的5字口诀，即长者每日只要常做这5件小事，即有预防脑退化症、骨折及降血压等功效：

做哪5件事小可健康又长寿？⬇⬇⬇

每日做5件小事可延寿：

1. 「一」：每天至少阅读1篇文章

好处：无论是阅读报纸、杂志或书籍，选择并阅读自己喜欢的内容，都会提升认知功能。

2. 「十」：每天大笑10次

好处：笑得越多可以提高免疫力，也有效预防癌症和感染症状。

3. 「百」：每天进行100次深呼吸

好处：

可以扩张肺部的各个角落，并增加动脉中的氧气。

提升副交感神经系统的活性、能缓解压力、纾缓神经紧张、减轻心血管系统、降低血压。

4. 「千」：每天写1000字

好处：写作时会经常使用大脑，有助提高认知机能、预防脑退化症。

建议：可以写日记、写信和做笔记；在写中文字时，有时可查阅字典。

5. 「万」：每天步行10,000步

原因：双脚被称为「第二心脏」，步行可以使下肢积聚的血液，更容易回流到心脏。

好处：有助预防和改善代谢综合症；透过刺激大脑，提高记忆力，有预防认知障碍症的作用；刺激骨骼细胞并抑制破骨细胞的运作，从而预防骨质疏松症。

脑退化症3大阶段症状大不同

随著年龄增长，不少长者都会出现患上脑退化症的迹象，影响生活质素。根据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

医管局估计，本港70岁以上长者当中，每7名女性或每10名男性就有1名患者。其中，阿兹海默症为最常见的类型，占香港长者病例约65%。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。

失去短期记忆

表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等

情绪或行为变幻无常

学习新事物及跟随复杂指令感困难

判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。

混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况

行为性格转变，或会容易情绪不稳

需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。

记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记

身体活动及精神状况出现衰退

未能有效表达及沟通

不能处理日常生活、需要长期照顾

生理时钟混乱

资料来源：《日本医学会》、医管局

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