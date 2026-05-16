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早上起床后喝咖啡恐伤血管！医生教饮用前4步骤让身体开机 护血管防心悸

保健养生
更新时间：07:30 2026-05-16 HKT
发布时间：07:30 2026-05-16 HKT

不少人习惯早上起床，第一件事就是喝杯咖啡提神。不过有医生警告，刚睡醒喝咖啡会对血管造成极大刺激。想安心提神？他也教喝咖啡前做好4步骤，让身体开机，轻松减低血管负担，预防心悸。

早上起床后喝咖啡恐伤血管 3类人容易中招

根据日媒《Yoga》报导，日本外科专门医师甲斐沼孟指出，早上起床后第一件事喝咖啡，已经变成了许多人的习惯，但他经常遇到一些案例，这种习惯随时会对血管造成严重损害。咖啡本身对身体无害，真正的致命关键在于饮用的时机与身体状态。人体在清晨刚睡醒时，本身已处于轻微缺水状态，此时血管略为收缩，血压亦容易升高。若起床后很少喝水、不吃早餐，就直接喝咖啡，咖啡因会令血管收缩得更加剧烈。他点名以下3类人尤其容易受到影响：

  • 患有高血压人士
  • 患有动脉硬化症人士
  • 经常出现心悸及头痛症状人士

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咖啡前4步骤让身体开机 护血管防心悸

为了保护血管就要彻底戒喝咖啡吗？甲斐沼孟医生派定心丸表示，最理想的做法是让身体先完成基本的开机启动程序，等血管完全苏醒后才喝咖啡。他大方分享了自己与身边医生朋友每日必做的4个步骤：

饮咖啡前4步骤让身体开机
饮咖啡前4步骤让身体开机

第1步：起床后第一件事喝一杯水

可以是常温水或温水，这能补充睡眠时流失的水分，并有助稀释血液。

第2步：进行轻度伸展活动

切忌一醒来就做剧烈运动，应先做些简单的动作，例如伸展、转动肩膀、活动脚踝，让血管慢慢扩张适应。

第3步：吃一口东西

不需要食大餐，只需吃半只香蕉、乳酪或几粒坚果，稍微填饱肚子就足够。

第4步：再喝咖啡

完成以上3个步骤后，身体和血管已经正式开机。在这个顺序下喝咖啡，对血管的刺激性将会大幅减弱。

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甲斐沼孟医生分享一个案例，一位50多岁的男士过去早上喝咖啡后都会出现心悸，后来他听从建议改变习惯，坚持先喝水、吃少少清淡零食垫底，结果心悸的不适感几乎完全消失。对于部分醒来后一定要喝咖啡的人，甲斐沼孟建议减少咖啡份量、将咖啡加入牛奶，能有效减轻对血管的刺激。

资料来源：《Yoga》

延伸阅读：专家严选10大最强通血管食物 护心血管降血压防中风 牛油果/洋葱不入三甲？

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