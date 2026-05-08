饮品加蜂蜜恐伤肝？医生推荐2款糖最安全 几乎零热量是微糖首选

不少港人喜欢喝饮品，为求健康往往会点微糖，甚至转加蜂蜜。不过有医生警告，天然的蜂蜜可能会直接冲击肝脏！她特别拆解6大饮品糖类健康排行榜，并推荐2款糖几乎零热量，绝对是微糖点单的最佳首选。

医生推荐2款糖最安全 几乎零热量是微糖首选

家医科医生许书华在其Facebook专页发文指，很多人以为黑糖比较天然所以比较健康，但其实无论是白砂糖、红糖还是黑糖，化学本质全部都是蔗糖（50% 葡萄糖＋50% 果糖）。它们的差别只在于精制程度，虽然黑糖保留了少量矿物质，但医学实证指出，它与白砂糖对人体血糖的反应几乎完全相同。因此，「天然」二字绝对不是免死金牌。她为大家详细拆解了饮品常见的6种糖类健康排行榜：

6种糖类健康排行榜

6种糖类健康排行榜：

第1名：罗汉果糖/赤藻糖醇（最安全代糖首选）

这几年国际上越来越多研究支持，这两种天然甜味剂对人体代谢相对友善：

罗汉果糖： 几乎不被小肠吸收，不刺激胰岛素，亦不会经过肝脏转化为脂肪。

几乎不被小肠吸收，不刺激胰岛素，亦不会经过肝脏转化为脂肪。 赤藻糖醇：天然存在于水果与发酵食品中，约80至90%会在24小时内经肾脏以原型排出，完全不影响血糖与胰岛素。

第2名：纯蔗糖糖浆（微糖可接受）

蔗糖需要被体内酵素拆封分解才能吸收，速度比游离态的高果糖糖浆慢。2014年《Am J Clin Nutr》一项系统性回顾指出，在等热量条件下，蔗糖造成的肝脏脂肪堆积较温和。因此点微糖（约3至5克）是可接受的，建议搭配纯茶类最安全，并避开水果茶及奶盖类。

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第3名：纯蜂蜜

很多人直觉以为纯蜂蜜天然，一定赢过蔗糖。虽然蜂蜜含有多酚与微量矿物质，GI值约45–60亦略低于蔗糖，有轻微抗氧化、抗发炎活性作用；但从肝脏代谢负担来看，蜂蜜其实排在蔗糖后面。关键在果糖到达肝脏的速度，蜂蜜含有果糖约38-40%，而且是游离态，喝下去会直接冲击肝脏；相反，蔗糖的果糖需分解后才吸收，速度较慢。因此蜂蜜饮品只能偶尔饮用，切勿当作健康饮品。

第4名：黑糖糖浆

黑糖糖浆热量极高，而且饮品店通常用作铺底挂杯，很难真正做到微糖，往往是全糖伪装成微糖。一杯500毫升的黑糖珍珠奶茶，含糖量可高达60至90克，轻松超出世卫（WHO）建议的每日25克上限。

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第5名：果糖/高果糖糖浆

《J Clin Endocrinol Metab》2021年一项人体研究指出，连续饮用含高果糖糖浆的饮品2星期，就算总热量不变，肝脏脂肪仍会显著增加，同时令胰岛素敏感度下降。就算点微糖，对身体的伤害依然很大。

第6名：假蜂蜜糖浆

欧盟 JRC 在2023年的大规模调查发现，320批进口蜂蜜中，竟有高达46%疑似掺入了米糖浆或小麦糖浆等。蜂蜜是国际公认最常被掺假的食品之一，若饮品标榜蜂蜜但价格便宜、成分不透明，建议直接视作高果糖糖浆。

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